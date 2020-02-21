Компания Microsoft с особенным энтузиазмом в последнее время относится к мобильным продуктам. Так, например, не так давно она выпустила отдельное приложение Office со встроенным Word, Excel и PowerPoint. Приложение хоть и выступило лишь в качестве обертки над тремя уже существующими решениями, но всё равно это знак внимания по отношению к пользователям Android и iOS. Компания таким образом дает понять, что ей не всё равно — ребятам и Редмонда важно развитие собственных сервисов для обычных потребителей.

Вот так, к слову, выглядит обновленный офис:

Уже не раз говорили многие, но я повторюсь, видеоролики у Microsoft лучше, чем сами продукты. Но на этом компания не останавливается и в ближайшее время планирует представить собственный антивирус Defender на iOS и Android. У компании на данный момент нет собственный смартфонов, но её никто не останавливает от запуска сервисов на платформах конкурентов. И почему бы в этом случае не выпустить антивирус? К тому же в Google Play действительно можно встретить вирусы и приложения, следяющие за пользователями.

Так, буквально вчера Google удалила из магазина более 600 приложений, которые злоупотребляли рекламой. Речь идет о рекламе в неожиданный для пользователя момент, который приводит к посещению рекламной ссылки вне зависимости от того, хочет этого владелец устройства или нет. Интересно и то, что удаленные приложения в сумме были скачаны 4,5 миллиарда раз, а их разработчиками выступили компании из Китая, Гонконга, Сингапура и Индии.

Microsoft — это софтовый гигант, поэтому желания ребят зарабатывать именно на программном обеспечении понятны. Зачем Microsoft выпускать свой iPhone или свой Pixel, когда это неплохо делают другие компании? К тому же они не ограничивают Microsoft в выпуске приложений для Android и iOS.

На фоне постоянных новостей о вирусах и подобных вещах, связанных с приложениями в Google Play, Microsoft решила выпустить собственный антивирус.

«Они достаточно защищены, но «достаточно» не означает полную защиту. Вредоносное ПО появляется на этих платформах. Люди могут получить малвари, встроенные в приложения, которые находятся в Google Play — официальном репозитории приложений для Android,» — заявил Роб Леффертс, являющийся корпоративным вице-президентом Microsoft. Он также отметил, что приложения могут подстраиваться внешне под нормальные, и при этом воровать пользовательские данные, например, почтовые адреса, пароли и данные кредитных карт. И даже в этом случае Defender от Microsoft может помочь компаниям сделать использование Android и iOS своими работниками более безопасным.

Microsoft также предлагает Intune. Это облачная служба для управления PC, смартфонами и планшетами работников. Леффертс отметил, что в случае с Defender речь идет именно о безопасности, а не о менеджменте. И Defender позволит огородить работников от вредоносного ПО.

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Судя по словам вице-президента Microsoft, компания рассчитывает именно на бизнес, а не на массового потребителя. В этом случае, конечно, вопросов к компании нет. Однако мне все еще не до конца понятно, зачем выпускать антивирус для платформ, где практически не встречаются вредоносное ПО? Google к тому же постоянно усиливает меры безопасности, и сегодня очень невелика вероятность того, что в репозиторий приложений компании попадет нежелательное ПО. А про iOS я и вовсе молчу. Не помню, чтобы на данной платформе когда-либо были вирусные приложения.

Конечно, приложения могут, например, тихо отправлять ваши данные на китайские сервера, никак при этом не проявляя то, что оно следит за вами. Таких приложений, которые неочевидно занимаются трекингом, я думаю, в Google Play и App Store немало, и если Microsoft удастся как-то мониторить информацию, которая покидает смартфон через Defender, было бы неплохо.

Интересно, как вы относитесь к подобному? Готовы ли использовать антивирус от Microsoft? Делитесь мнением в комментариях и читайте нас в Телеграм.