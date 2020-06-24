Microsoft запускает антивирус для Android. Почему это полный шлак

Android никогда не была особенно защищённой платформой. Сколько себя помню, ей постоянно что-то угрожало. То системные уязвимости, то вредоносный софт в Google Play, то посредственная работа штатных инструментов, направленных на обеспечение безопасности пользователей. На этом очень удачно сыграли разработчики антивирусных программ, которые в какой-то момент превратились в одну из самых популярных категорий софта, загружаемого из Google Play. Google, конечно, это не очень понравилось, и она решила запустить собственный антивирус Google Play Protect, у которого появился новый конкурент.

Почему я не пользуюсь антивирусом на Android

Microsoft наконец-то запустила свой антивирус Microsoft Defender ATP для Android, который представила ещё в начале этого года. В компании надеются, что с помощью их продукта операционная система Google станет более защищённой, а пользователи смогут чувствовать себя в большей безопасности, полагаясь на продвинутые алгоритмы антивируса. Хотя, конечно, Microsoft Defender ATP для Android – это не совсем антивирус в привычном большинству пользователей понимании. Всё дело в том, что на Android такого явления, как вирусы, не существует в принципе. Но зачем тогда он нужен?

Microsoft Defender ATP – это скорее инструмент безопасности с довольно обширным набором функций. Вот что он умеет:

Сканирует устройство на предмет вредоносных приложений;

Определяет небезопасные сетевые подключения (через которые можно воровать трафик, например);

Проводит проверку ссылок для определения фишинговых страниц;

Проверяет загружаемые файлы на предмет вредоносных компонентов;

Блокирует доступ к корпоративным данным для подозрительных устройств.

Популярные антивирусы для Android оказались опасными шпионами

Функциональный спектр Microsoft Defender ATP действительно обширен как для антивируса, притом что антивирусом на самом деле он не является. Другое дело, что ценность функций, которые он предлагает, довольно спорна. Смотрите сами. Все возможности Microsoft Defender ATP уже давно реализованы в Android или приложениях-сателлитах, которые в большинстве своём оказываются даже более полезными решениями, чем то, что предлагает Microsoft. Поиском вредоносного софта занимается Google Play Protect, анализом подключений – любой VPN, который не заблокирует соединение, а просто сделает его безопасным, а проверка фишинговых страниц поручена специальному механизму в Google Chrome и других браузерах.

Защита в Google Chrome

Казалось бы, что вообще может Google Chrome? Однако, если разобраться, то получается, что после обновления браузер оброс рядом значимых инструментов безопасности. Ведь он не только определяет фальшивые сайты, но и сканирует надёжность паролей, а также вычисляет работу шпионских и вредоносных трекеров и скриптов на запущенных веб-страницах. Получается куда более полезный спектр возможностей, чем у антивируса, который совершенно непонятно зачем нужен. Ну, а что самое главное, — чтобы заставить Google Chrome обеспечивать вашу защиту, не нужно устанавливать дополнительное приложение, которое будет мозолить глаза своим присутствием на рабочем столе.

Антивирусное ПО от Xiaomi позволяло взломать миллионы смартфонов

Впрочем, если вам хочется опробовать Microsoft Defender ATP или вы знаете, зачем он может вам понадобиться, вы можете загрузить себе на смартфон тестовую сборку антивируса. Несмотря на то что пока продукт находится в стадии бета-тестирования и распространяется в ограниченном режиме, подать заявку на участие в программе раннего доступа можно уже сейчас. Такая возможность предоставляется пользователям настольной версии антивируса, которые могут перейти по этой ссылке, подтвердить регистрацию в программе и скачать установочный файл для Android.