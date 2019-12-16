Этим летом российский рынок смартфонов ждёт, пожалуй, самое значимое событие из тех, которые происходили с ним за последнее десятилетие. 1 июля 2020 года в силу вступит так называемый закон о российском софте, который обяжет производителей смартфонов и другой электроники устанавливать на технику, импортируемую в Россию, приложения отечественных разработчиков. Таким образом власти хотят обеспечить более эффективное продвижение местного софта, а также дать пользователям возможность из коробки использовать актуальное и полезное ПО. Но можно ли будет с ним как-то бороться?

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Несмотря на то что пока закон, о котором идёт речь, не имеет чётко очерченных границ, пользователи всё равно продолжают задавать один и тот же вопрос: а можно ли будет удалить навязанные приложения? В конце концов, если перетерпеть клиенты Facebook и Twitter ещё можно, учитывая, что они были даны нам самим производителем, то терпеть «Мой мир» и «Гороскопы Mail.ru», скорее всего, не захочется никому. Поэтому многие решили уже сейчас, что перестанут покупать смартфоны, предназначенные для России, а сделают ставку исключительно на серый импорт. Но в ФАС поспешили всех успокоить.

Закон о российском софте

Приложения, которые будут предустановлены на смартфоны по требованию закона о российском софте, можно будет удалить так же, как и любые другие. Об этом «Коммерсанту» рассказала начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева. По её словам, несмотря на то что производители будут обязаны обеспечить доступ российских разработчиков к своим смартфонам, установив их софт, он не будет неудаляемым. Поэтому пользователи, которые не захотят им пользоваться, будут вправе навсегда его стереть.

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«К примеру, год назад одна компания запустила в продажу смартфоны, на которые был предустановлен неудаляемый Facebook. Так вот таких случаев быть не должно. Покупатель – тот же хозяин-барин и может сам решать, чем он хочет пользоваться, а чем нет. Главное, чтобы от таких удалений не пострадала безопасность устройства. Но выбор антивирусных программ и при новом законе будет вестись так же, как и сейчас, — самим потребителем. Тут ничего не поменяется. По мнению ФАС, ничего страшного от реализации нового закона потребителю ждать не следует. Одна только польза», — заявила Заева.

Зачем нужен закон о российском софте

Получается, что опасения пользователей о том, что правительство будет навязывать им использование конкретных приложений, не имеют ничего общего с реальностью. В конце концов, целью закона является обеспечить пользователям доступ к релевантному ПО, которое будет отвечать их потребностям, из коробки. Это позволит избежать ситуаций, когда производители предустанавливают выгодный им софт и игнорируют тот, который был бы выгоден самим пользователям.

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Не знаю, как вы, а я ничего плохого в этом законе не вижу. Несмотря на то что большая часть пользователей смартфонов – это продвинутая молодёжь, не стоит забывать и о пожилых людях, которые с техникой – «на вы». Для них действительно представляет сложность найти нужный софт и установить его, а наличие российского софта, изначально адаптированного под наши реалии, придётся им весьма кстати. Ну, а раз в Европе решили, что не хотят, чтобы Google монополизировала местный рынок поисковых систем, почему бы нам не пойти ещё дальше, тем более если это пойдёт потребителю на благо?