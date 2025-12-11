Можно ли обновить WhatsApp* в России в 2025 году и как это сделать

Юрий Кудлович

Звонки уже не работают, сообщения доходят с перебоями. После новостей об ограничениях WhatsApp* в России многие всерьез решили, что приложение вот-вот исчезнет из магазинов мобильных приложений, а значит перестанет обновляться или станет недоступным для скачивания. К счастью, реальность куда спокойнее: мессенджер все еще доступен, так что его можно скачать, установить и обновить, причем совершенно легально.

Обновить WhatsApp* на андроиде легко даже в России

Обновить WhatsApp* на андроиде легко даже в России

Мессенджер WhatsApp* до сих пор остается одним из популярных способов общения, несмотря на ограничения, которые затронули почти все его функции. И, да, его разработчики уже давно числятся в списке запрещенных организаций, однако это не означает запрета на само приложение. Так что магазины приложений не убрали WhatsApp*, он не скрыт и не заблокирован, поэтому его можно всегда скачать и обновить, как и любую другую программу.

Как обновить WhatsApp* в России

Существует несколько способов установить самую свежую версию вотсапа* в зависимости от того, какое устройство и магазин приложений вы используете. Например, WhatsApp все еще остается доступным как в Google Play, так и в App Store. Даже в российских аккаунтах приложение по-прежнему находится в поиске, но пользователи Android могут обновлять его не только через Google Play, но и альтернативным методом.

Как видите, все работает и обновляется

Как видите, все работает и обновляется

Если у вас Android и ваш Google Play работает без ограничений, обновление происходит так же, как и раньше:

  • Откройте магазин приложений;
  • Зайдите в раздел с установленными приложениями;
  • Дождитесь появления кнопки обновления напротив WhatsApp*.

Тем, у кого установлен альтернативный магазин приложений, эта инструкция не подойдет. Например, скачать WhatsApp* через RuStore не получится, так как его место там занимает российский мессенджер MAX. То же самое касается сервиса AppGallery, который установлен на смартфонах HUAWEI.

Альтернативный способ установки и обновления WhatsApp*

Даже если мессенджер пропадет из магазинов, его все равно можно будет установить на смартфон. В этом вся прелесть Android: здесь приложения ставятся даже вручную при помощи файла, прямо как на компьютере. Для этого:

  • Перейдите на сайт и нажмите “Скачать WhatsApp* напрямую”;
  • Дождитесь загрузки актуального APK-файла.
  • Разрешите установку приложений из внешних источников в настройках телефона.
  • Запустите файл и дождитесь установки. Если программа уже установлена, то она просто обновится.

Как видите, WhatsApp* в России доступен и продолжает обновляться самым обычным образом. Его не удалили из магазинов приложений и не скрыли. Пользователи могут скачивать новые версии через Google Play, App Store или официальный сайт WhatsApp.

*Meta Platforms Inc. (владелец WhatsApp) признана экстремистской организацией и запрещена в России.

