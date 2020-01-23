Несмотря на то что пользователи постепенно начинают терять интерес к процессорным ядрам, гигагерцам и гигабайтам, уделяя приоритетное значение другим особенностям смартфонов, никому не хочется купить откровенно слабый аппарат. Ведь он не только не получит свежих обновлений, потому что производитель объявит его недостаточно производительным, чтобы вытянуть все нововведения, но даже не сможет запускать более или менее требовательные игры и приложения. Но думать так в эпоху облачных технологий – это, конечно, большое заблуждение.

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Студия Canonical объявила о создании облачной платформы для запуска Android-приложений без необходимости их установки под названием Anbox Cloud. В отличие от сервиса Quick Apps, который всё-таки загружает на устройство небольшой объём данных, чтобы иметь возможность запустить фрагмент той или иной программы или игры, решение Canonical работает исключительно с облаком. По сути, оно предлагает запускать приложения и игры на удалённых серверах и ретранслировать картинку на устройство пользователя.

Можно ли запускать приложения в облаке

По большому счёту ничего выдающегося в этой идее нет. Сегодня по такому принципу работают все потоковые игровые сервисы. Их создатели решили, что скорость беспроводного интернета сегодня достаточно высока, чтобы передавать с удалённых серверов картинку на устройства пользователей. Ведь далеко не у всех есть компьютеры, которые могли бы вытянуть последние новинки игрового мира, не говоря уже о смартфонах, на которых даже GTA V вряд ли пошла бы без лагов. Однако Canonical пошла ещё дальше и рискует произвести революцию на рынке мобильных приложений.

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Anbox Cloud позволит разработчикам создавать мобильные игры и приложения, требующие для обеспечения своей работы даже большего объёма памяти и мощного процессора, чем сейчас. Но поскольку запускаться они всё равно будут на мощных серверах Canonical, пользоваться ими смогут даже владельцы недорогих аппаратов, у которых раньше такой возможности не было. Но почему тогда никто не догадался сделать этого раньше?

Как защитить облачные приложения

Дело в том, что облачные приложения довольно плохо защищены от стороннего вмешательства. Однако разработчикам Canonical удалось решить эту проблему. Для этого было решено взять ядро Ubuntu 18.04 LTS и систему контейнеров, которая создаёт изолированное окружение для всех приложений, работоспособность которых обеспечивает сервер. В результате нарушить эту среду так просто уже нельзя, потому что все данные, которые передаются удалённому соединению, надёжно защищены своего рода оболочкой. Но основную сложность представляет отсутствие оборудования, способного обеспечить безопасную доставку данных из облачного приложения до пользователя.

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Сейчас Canonical сотрудничает с компанией Packet, поставщиком облачной инфраструктуры для разработчиков, у которой есть необходимое оборудование. Однако для широкого распространения платформы, позволяющей запускать приложения в облаке, скорее всего, мощностей Packet будет недостаточно. Тем более, что Canonical планирует реализовать этот сценарий не только для мобильных устройств, но и для компьютеров. Это, по сути, сделает совершенно бесполезным мощное железо и, очевидно, приведёт нас в новое облачное будущее.

Почему облачных приложений не будет

Пока проект Canonical, бесспорно, выглядит как утопия. Ну не могу я поверить, что вчера мы ещё тратили по тысяче долларов на флагманские смартфоны, чтобы иметь возможность запускать передовые приложения и игры, а завтра сможем купить любой бюджетник за 50 долларов и играть на нём и RDR2, GTA V, и много чего ещё. Ведь даже если эта идея и осуществима, логично предположить, что производители процессоров, памяти и других комплектующих будут выступать решительно против создания таких платформ, которые вполне могут оставить их банкротами.