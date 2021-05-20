Обновление Google Chrome: как изменится механизм смены паролей

Наверное, вы в курсе, что недавно в Google Chrome появился инструмент, который проверяет ваши пароли на предмет надёжности и сохранности. Он анализирует различные базы данных вроде Have I Been Pwnd и, чуть что, бьёт тревогу, требуя, чтобы вы сменили защитную комбинацию на более сложную и безопасную. Штука, бесспорно, полезная, но, если говорить честно, то скорее всего большинство из нас никогда не меняет пароли по требованию Google Chrome, потому что это и долго, и неудобно. Но Google нашла, как решить эту проблему.

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В рамках первого дня конференции Google I/O компания Google представила новый механизм смены небезопасных паролей в Chrome. Если раньше браузер только предупреждал пользователя о необходимости смены защитной комбинации, то теперь он будет делать это в полу-автоматическом режиме самостоятельно. То есть от вас больше не потребуется искать нужный раздел сайта, чтобы сменить пароль, потому что Chrome сделает это за вас практически полностью.

Смена паролей в Google Chrome

Суть полу-автоматического режима состоит в том, что браузер – а, если быть до конца точным, то Google Ассистент, встроенный в Chrome – сможет сам открыть нужный раздел сайта и самостоятельно выполнить смену небезопасного пароля на безопасный, который сам же и сгенерирует. А полу-автоматическим он называется, потому что пользователь может наблюдать за процессом на экране своего смартфона с возможностью перехватить инициативу на любом этапе.

Перехват инициативы может потребовать в любой момент, но предполагается, что такая возможность может пригодиться пользователю именно на этапе ввода новой защитной комбинации. Ведь Chrome заменит старый пароль на тот, который сформирует встроенный менеджер паролей, а ведь вам может захотеться поставить свой. Да, ваш собственный пароль может оказаться менее надёжным, но большинству людей, как ни крути, так действительно удобнее.

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Поскольку смена паролей происходит на автомате, очень важно, чтобы сайт поддерживал этот механизм. Поэтому первое время такая возможность будет доступна не повсеместно. Администраторам сайтов придётся провести необходимую оптимизацию своих веб-ресурсов, добавив им поддержку специального инструмента, который и будет менять пароли. Но, поскольку Google и так задаёт правила интернета, проблем с внедрением автосмены паролей скорее всего не будет.

Новые функции Google Chrome

Интересно, что за смену паролей отвечает не сам Chrome, а отдельная функция Google Ассистента под названием Duplex on the Web. Она имеет ту же природу, что и классический Duplex, который мог отвечать на звонки или звонить от имени пользователя в заведения и записывать его на приём, бронировать столики или оформлять заказы на доставку. Короче говоря, это своего рода ассистент в ассистенте, который не отвлекает вас болтовнёй, а реально что-то делает для вашего блага.

Первое время нововведение будет работать только в США, однако в обозримом будущем его действие распространится по всему миру. Очевидно, Google в присущей ей манере просто хочет протестировать новый механизм на широкой, но всё-таки ограниченной аудитории, чтобы в случае чего отозвать апдейт. А, возможно, дело только в том, что поисковый гигант планирует сначала договориться с администраторами американских сайтов, отладить методику работы с ними, а потом уже переключиться на иностранные.

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В целом это довольно нужное обновление, выход которого был лишь вопросом времени. Без него пользователи откровенно не хотели менять свои пароли, даже если они были украдены или скомпрометированы. А теперь у них появится возможность сделать всё на автомате. В результате Google повысит привлекательность встроенного инструмента безопасности Chrome, а заодно и сделает интернет более безопасным пространством, где соблюдается приватность каждого пользователя.