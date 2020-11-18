Обновлённый Google Chrome начал работать быстрее и перестал жрать батарею

Сегодня ночью Google выпустила очередное обновление браузера Chrome для всех платформ сразу. В отличие от экстренных патчей, направленных на исправление багов и критических уязвимостей, этот апдейт получил порядковый номер 87 и широкий ряд новых функций. Сама Google уверяет, что это одно и самых значимых обновлений Chrome за последние несколько лет как с точки зрения функциональных возможностей, так и с точки зрения улучшения качества работы браузера. Разбираемся, что нового прикрутили разработчики поискового гиганта и чему правда можно искренне удивиться.

Почему пользователи Chrome переходят на Brave

Несмотря на то что за последние годы Google примерно с десяток-другой раз обещала усовершенствовать Chrome, избавив его от повышенного энерго- и ресурсопотребления, значимых изменений на этом поприще у компании так и не происходило. Но на этот раз, уверяют разработчики поискового гиганта, всё точно получилось. Ну, забегая вперёд, хочется сказать, что как минимум одно нововведение скорость перехода между страницами действительно повышает. Правда, доступно оно будет пока только на Android, а когда доберётся до остальных платформ, — неизвестно.

Новые функции Google Chrome

Новый механизм работы со вкладками позволяет Chrome более эффективно обеспечивать функционирование открытой веб-страницы, снижая расход на тех, что работают в фоновом режиме. Это позволяет снизить нагрузку на центральный процессор и продлить автономность устройства на 1,25 часа.

Таймер JavaScript, который появился в Chrome 87, позволяет контролировать обновление фоновых вкладок, запрещая им делать это чаще одного раза в минуту. Это, в свою очередь, так же позволяет снизить нагрузку на процессор и аккумулятор устройства, на котором запускается браузер.

При работе с большим количеством вкладок Chrome научился выявлять те, которые находятся в зоне видимости пользователя (то есть не скрыты одна за другой), и как бы отключать их. Это даёт прирост в скорости загрузки контента на 7%.

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Для удобства взаимодействия с большим количеством вкладок, например, когда их открыто от двух десятков, был добавлен специальный инструмент поиска по открытым вкладкам. Теперь пользователь сможет нажать на кнопку в интерфейсе браузера, забить название потерянной вкладки и тут же открыть её.

Очистить историю браузера, удалить открытые ранее вкладки или изменить пароль теперь можно будет не только в настройках, но и в поисковой строке. Достаточно будет забить название нужного параметра, и браузер предложит его в качестве ссылки.

Chrome 87 получил обновлённый PDF Viewer, который получил удобную панель навигации слева с возможностью перехода на любую страницу, дополнительные инструменты редактирования и множество элементов взаимодействия.

На iOS обновлённый Chrome сможет использовать сохранённые пароли для авторизации в других приложениях по аналогии со «Связкой ключей».

Что такое bfcache и зачем это нужно

Но самым крутым нововведением, на мой взгляд, является механизм back-forward cache. Это та самая функция, которая появилась только на Android. Её предназначение состоит в том, чтобы подтягивать страницу, на которую возвращается пользователь, из кэша. Это позволяет не загружать её повторно, а запускать мгновенно. Ведь браузер уже обработал эту страницу раньше и потратил на неё свой ресурс, стало быть, смысла в том, чтобы загружать её снова, практически нет. Другое дело, что Google пришлось больше года работать над этой функцией, чтобы заставить её работать так, как нужно.

Как вернуть старый поиск Google в браузере Chrome

По словам разработчиков Google, использование bfcache позволяет значительно повысить быстродействие Chrome. Дело в том, что на возвраты приходится от 20 до 50% всех переходов в браузере в рамках одного сеанса использования. Однако не исключено, что этот показатель может вырасти ещё больше благодаря именно bfcache. Ведь если раньше пользователи предпочитали лишний раз не возвращаться на шаг назад, чтобы не тратить время, то теперь, когда загрузка страниц стала мгновенной, этот страх себя полностью исчерпает.