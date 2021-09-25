Одна функция, ради которой стоит перейти на Яндекс.Браузер

Каким браузером вы пользуетесь? С большой долей вероятности это будет Google Chrome, но не исключены и другие варианты: Opera, Firefox, Safari. Причём именно в таком порядке, если верить статистике использования. Я перепробовал все эти браузеры, но в конечном итоге пришёл к пониманию, что буду пользоваться российской разработкой. Конечно, я говорю о Яндекс.Браузере. Но не из патриотических соображений, а из практической пользы, которую он мне – да и вам, впрочем, тоже – может принести.

В одном из последних обновлений Яндекс.Браузер получил поддержку совершенно уникальной функции синхронного перевода видео. Я понимаю, что для человека, который никогда ничем таким не пользовался, понять это будет очень сложно.

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Особенно, если был негативный опыт работы с машинными переводчиками, которые переводят просто текст и встроены ну практически во все современные браузеры. Но, поверьте мне: то, что предлагает Яндекс.Браузер, действительно достойно восхищения.

Как перевести видео на Ютубе

Суть технологии довольно проста: разработчики Яндекса натренировали нейросеть переводить аудиодорожку к видео в режиме реального времени. Мало того, что перевод осуществляется без задержек, так ещё и чрезвычайно качественно.

Это странно осознавать, но с текстом тот же Яндекс.Переводчик справляется не так хорошо, хотя очевидно, что именно его базис заложен в основу переводчика видео. Но тем интереснее пользоваться такой штукой, которая – я не шучу – реально стирает языковой барьер.

Установите Яндекс.Браузер себе на Android-смартфон;

Запустите браузер на смартфоне и откройте YouTube;

Запустите любое иностранное видео (на английском);

Нажмите кнопку «Перевести» и слушайте его на русском.

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Функция перевода в реальном времени работает и на мобильных устройствах, и на десктопных. Поэтому установите Яндекс.Браузер ещё и на компьютер – потом скажете себе спасибо за возможность смотреть англоязычные видео на родном языке:

Перейдите по этой ссылке и скачайте Яндекс.Браузер для ПК;

Запустите браузер у себя на компьютере и перейдите на YouTube;

Найдите любое англоязычное видео и запустите его в браузере;

Как только видео запустится, нажмите на кнопку перевода видео.

На данный момент Яндекс.Браузер поддерживает перевод только англоязычных видео. Во всяком случае, когда я включал китайские ролики и персидские, браузер неизменно молчал. Впрочем, с английским языком у него нет никаких проблем – от скорости перевода до его качества, которое просто поражает воображение.

Перевод видео на Ютубе

Браузер переводит речь в режиме онлайн, абсолютно не путая конструкции, которые нужно употребить, не ошибаясь в интерпретациях и, кажется, даже понимая контекст. Во всяком случае, без понимания контекста добиться перевода такого уровня, как по мне, было бы чрезвычайно сложно.

Яндекс.Браузер поддерживает двухголосый перевод. То есть за мужчин говорит мужской голос, а за женщин – женский. Он должен быть вам знаком. Так говорит голосовой ассистент Алиса, которую озвучивает актриса Татьяна Шитова. Однако это не дубляж, а скорее закадровый перевод, потому что оригинальная речь всё-таки слышится на заднем плане, хоть и не отвлекает.

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Когда я слушаю аудиодорожку к англоязычным видео, переведённую Яндекс.Браузером, у меня складывается полное впечатление, что кто-то заранее взял видео, перевёл его и озвучил – настолько естественно и натурально всё звучит. Но, само собой, заранее эти видео никто не переводит. Всё выполняется в реальном времени.

К сожалению, пока Яндекс.Браузер гарантированно переводит только видео на YouTube. Мне, по крайней мере, не удалось найти такой сайт с видеоконтентом, который бы браузер так же легко и непринуждённо переводил. Максимум, что он мне предлагал, — это перевод названия видеоролика, который я хотел посмотреть, но не его аудиодорожки.