Android всегда считался операционной системой, полной несовершенств. Отсутствие чёткого графика обновления даже для флагманских устройств, обилие мусора в Google Play и, конечно, постоянно присутствующая опасность взлома. Но если с первым и вторым недостатками пользователи успешно мирятся, то принять третий подавляющему большинству довольно сложно. Другое дело, что Google, судя по всему, только и делала, что создавала театр безопасности, не заботясь о реальной защите своих клиентов, пока в дело не вмешались международные компании, специализирующиеся на обеспечении конфиденциальности пользователей.

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Британская благотворительная организация Privacy International написала открытое письмо генеральному директору Google Сундару Пичаи, под которым подписались более 50 компаний. В нём топ-менеджера призывают принять меры по обеспечению безопасности пользователей Android, предотвратив возможности для распространения вредоносного ПО. Однако основная претензия авторов послания состоит вовсе не в обилии троянского и вирусного софта за пределами Google Play, за которое Google технически не отвечает, а в предустановке производителями противоречивых с точки зрения безопасности программ на свои устройства с завода.

Где самые опасные приложения

Сегодня распространение 91% вредоносного ПО происходит без участия официального каталога Google, констатирует Privacy International. Тем не менее, часть софта, представляющего опасность для пользователей, устанавливается на смартфоны самими производителями или их партнёрами. В результате в Сети то и дело появляются новости о том, что аппараты того или иного бренда шпионят за своими владельцами, используя для этого предустановленные приложения. Это становится возможным благодаря тому, что Google не проверяет софт самих производителей, доверяя им по умолчанию. Но такого было не должно, полагают авторы письма.

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Приложения, которые производители предустанавливают на свои смартфоны с завода, фактически имеют статус системных, во-первых, обретая расширенную функциональность без необходимости запрашивать соответствующие привилегии у пользователя, а, во-вторых, препятствуя своему удалению. Поэтому необходимо, чтобы Google в равной степени проверяла не только софт, который размещается в Google Play, но и тот, который поставляется со смартфонами из коробки, а также встроила в Android механизм удаления предустановленного ПО, — говорится в письме.

Как защитить Android

На самом деле идеи, описанные в письме, выглядят довольно здраво. В конце концов, сейчас невозможность удаления предустановленных приложений действительно является проблемой. Многие производители, желая поддержать своих партнёров, с завода устанавливают на фирменные смартфоны их софт, а пользователи вынуждены страдать от этого, поскольку не имеют возможности удалить его. Даже если предположить, что весь этот софт полностью безопасен, он всё равно оказывает негативное влияние на удобство использования. Ведь в этом случае мало того, что расходуется дополнительная память, так ещё и пользователь не может получить ощущения, что является полноправным владельцем своего устройства.

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Сможет ли Google выполнить требования авторов письма? Не уверен. С одной стороны, у поискового гиганта есть техническая возможность организовать проверку предустанавливаемых приложений, чтобы иметь уверенность, что весь софт, поставляемый со смартфонами из коробки, является полностью безопасным и гарантированно не навредит пользователям. Но, с другой, нужно помнить о сторонних оболочках, которые вендоры устанавливают на фирменные аппараты. Благодаря им они вольны как угодно менять операционную систему, в том числе внедряя в неё сторонние приложения, без которых, с их слов, работоспособность устройств может быть нарушена. А раз так, то и обязать вендоров удалять установленный софт будет невозможно.