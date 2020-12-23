Павел Дуров предупредил о появлении платных функций и рекламы в Telegram

  2. Темы
  3. Софт
Иван Кузнецов 1

Я пользуюсь Telegram практически с момента его официального запуска. Уже не вспомню, как я к этому пришёл, но помню, что новый мессенджер сразу мне понравился, хоть и отталкивал из-за нежелания многих моих знакомых менять площадку для онлайн-общения. Однако со временем большинство из тех, кто в своё время предпочёл «ВКонтакте» или WhatsApp, поняли, что Telegram не только удобен, но и функционален. Каналы, боты, группы и многое другое за короткий срок сильно повысили спрос на этот мессенджер. Но ведь кто-то же должен был за это платить, не так ли?

Павел Дуров

Дуров собрался монетизировать Telegram, чтобы начать на нём зарабатывать

Немногие об этом задумываются, но Telegram, будучи бесплатным сервисом, не мог существовать долго. Расходы, которые нёс сервис на своё обслуживание и поддержку, составляли сотни миллионов долларов.

По словам Павла Дурова, со следующего года Telegram начнёт постепенно монетизироваться. Об этом он написал у себя в телеграм-канале. По его словам, руководство мессенджера не планирует ни продавать его, ни тем более брать деньги с рядовых пользователей или ограничивать их в доступе к привычным функциям. Новая модель работы Telegram затронет в основном корпоративных пользователей и владельцев крупных каналов, построенных по модели взаимодействия «один ко всем», которым станут за деньги доступны новые возможности.

Платные функции в Telegram

Telegram

В Telegram появятся новые платные функции, в том числе, вероятно, платные стикеры

Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоёмкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно. Все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы. Считаем, что реклама в личных и групповых чатах неприемлема. Общение между людьми не должно прерываться на рекламу, — написал Дуров.

Как переводить голосовые сообщения из Telegram в текст

Несмотря на то что Telegram не планирует внедрять рекламу в личные сообщения и групповые чаты, Павел Дуров пообещал создать собственную рекламную платформу. Она позволит владельцам крупных каналов публиковать рекламные объявления, которые, во-первых, не будут выглядеть как сообщения и, следовательно, будут не такими навязчивыми, а, во-вторых, будут направлены на обеспечение конфиденциальности пользователей. Скорее всего, Дуров имел в виду, что реклама будет выделяться в отдельные блоки и проверяться на безопасность

Реклама в Telegram

Приложение Telegram

Реклама в Telegram всё-таки появится, но она будет адекватной

Монетизация Telegram должна приносить пользу не только нам, но и всему сообществу. Например, если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, владельцы этих каналов получат бесплатный трафик, пропорциональный их охвату. Или, если – вдобавок к текущим бесплатным стикерам – появятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода. Мы хотим, чтобы создатели контента и предприниматели в Telegram процветали, обогащая всех наших пользователей за счёт повышения качества сервиса, — добавил Дуров.

В Telegram появились голосовые чаты. Что это и как работает

Откровенно говоря, Дурову давно следовало монетизировать Telegram хотя бы для того, чтобы развеять сомнения пользователей в том, не контролируют ли мессенджер спецслужбы. Да, сам предприниматель неоднократно говорил, что финансирует проект из своих собственных средств. Однако многим реально сложно себе представить, что кто-то в здравом уме способен в течение долгих лет только вкладывать в проект собственные – даже не венчурные – деньги, не получая никакой отдачи. В конце концов, WhatsApp и многие другие сервисы выбрали продаться более крупным игрокам рынка, а Telegram – нет.

Теги
Лонгриды для вас
Как изменить шрифт в Хроме

Кастомизация – штука довольно не универсальная и крайне субъективная, не говоря уже о том, что совершенно необязательная. Ведь то, что нравится одним, может вызывать искреннее отвращение у других, и наоборот. Поэтому, когда одни пользователи начинают рассуждать о ценности возможности что-то изменить в программном продукте, они неизменно сталкиваются с противоположным мнением, которое состоит в том, что не нужно менять то, что было задумано умными людьми. Но Google считает, что Google Chrome, как и Android, вполне можно кастомизировать по своему усмотрению.

Читать далее
Google
Как выход сервисов Google из строя почти убил наши Android-смартфоны

Сервисы Google и Android – это явления, которые связаны друг с другом так же неразрывно, как двигатель и бензин, как самолёты и пассажиры, как вода и цветок. Не будь одного, и второе уже не будет и вполовину таким ценным. В принципе, бензин можно заменить на газ, пассажиров – на груз, а воду – другой жидкостью, но и в том, и в другом, и в третьем случае получится какой-то суррогат. Это пользователи Android ощутили на себе вчера днём, когда сервисы Google неожиданно полегли, лишив всех нас исправно функционирующих смартфонов.

Читать далее
Голосовые управление
Как управлять смартфоном на Android только при помощи голоса

Говорят, что Apple больше других заботится о своих пользователях и делает для них по-настоящему удобные устройства. Разработчики компании продумывают всё настолько педантично, что пользоваться айфоном сможет даже незрячий. Сказывается удобный интерфейс под названием VoiceOver. С его помощью управляться со смартфоном можно при помощи голоса. Но немногие знают, что на Android есть точно такая же система, которая, впрочем, может пригодиться не только людям с нарушениями зрения, но и всем остальным, упростив управление.

Читать далее
1 комментарий Оставить свой
  1. DrMeth

    Если бы буржуи не кинули Пашу с криптой, можно было бы отсрочить этот момент. А так все правильно. А по хорошему и для обычных пользователей не грех ввести дополнительные платные функции. Впрочем, мамкины вацапщики все равно не понимают насколько впереди Телеграм, и ничем прогрессивным там пользоваться не могут, а так хоть будут знать кто пан, а кто пропал.

Новый комментарий