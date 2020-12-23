Павел Дуров предупредил о появлении платных функций и рекламы в Telegram

Я пользуюсь Telegram практически с момента его официального запуска. Уже не вспомню, как я к этому пришёл, но помню, что новый мессенджер сразу мне понравился, хоть и отталкивал из-за нежелания многих моих знакомых менять площадку для онлайн-общения. Однако со временем большинство из тех, кто в своё время предпочёл «ВКонтакте» или WhatsApp, поняли, что Telegram не только удобен, но и функционален. Каналы, боты, группы и многое другое за короткий срок сильно повысили спрос на этот мессенджер. Но ведь кто-то же должен был за это платить, не так ли?

Немногие об этом задумываются, но Telegram, будучи бесплатным сервисом, не мог существовать долго. Расходы, которые нёс сервис на своё обслуживание и поддержку, составляли сотни миллионов долларов.

По словам Павла Дурова, со следующего года Telegram начнёт постепенно монетизироваться. Об этом он написал у себя в телеграм-канале. По его словам, руководство мессенджера не планирует ни продавать его, ни тем более брать деньги с рядовых пользователей или ограничивать их в доступе к привычным функциям. Новая модель работы Telegram затронет в основном корпоративных пользователей и владельцев крупных каналов, построенных по модели взаимодействия «один ко всем», которым станут за деньги доступны новые возможности.

Платные функции в Telegram

Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоёмкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно. Все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы. Считаем, что реклама в личных и групповых чатах неприемлема. Общение между людьми не должно прерываться на рекламу, — написал Дуров.

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Несмотря на то что Telegram не планирует внедрять рекламу в личные сообщения и групповые чаты, Павел Дуров пообещал создать собственную рекламную платформу. Она позволит владельцам крупных каналов публиковать рекламные объявления, которые, во-первых, не будут выглядеть как сообщения и, следовательно, будут не такими навязчивыми, а, во-вторых, будут направлены на обеспечение конфиденциальности пользователей. Скорее всего, Дуров имел в виду, что реклама будет выделяться в отдельные блоки и проверяться на безопасность

Реклама в Telegram

Монетизация Telegram должна приносить пользу не только нам, но и всему сообществу. Например, если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, владельцы этих каналов получат бесплатный трафик, пропорциональный их охвату. Или, если – вдобавок к текущим бесплатным стикерам – появятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода. Мы хотим, чтобы создатели контента и предприниматели в Telegram процветали, обогащая всех наших пользователей за счёт повышения качества сервиса, — добавил Дуров.

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Откровенно говоря, Дурову давно следовало монетизировать Telegram хотя бы для того, чтобы развеять сомнения пользователей в том, не контролируют ли мессенджер спецслужбы. Да, сам предприниматель неоднократно говорил, что финансирует проект из своих собственных средств. Однако многим реально сложно себе представить, что кто-то в здравом уме способен в течение долгих лет только вкладывать в проект собственные – даже не венчурные – деньги, не получая никакой отдачи. В конце концов, WhatsApp и многие другие сервисы выбрали продаться более крупным игрокам рынка, а Telegram – нет.