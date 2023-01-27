Перестал пользоваться Яндекс Картами и перешел на 2GIS. Личный опыт

Прошлым летом мне надо было в пятничный вечер добраться до дачи. Как все понимают, это самый пик пробок. Поэтому в такой поездке было не обойтись без Яндекс Карт, чтобы адекватно оценить дорогу и постараться максимально объехать все заторы. Вот только эффект получился совершенно противоположный. Там, где Яндекс показывал желтое, а значит, в целом нормальную дорогу, были совершенно глухие пробки, что значительно увеличивало мое время в пути. В то же время 2GIS отображал данные о заторах корректно. Если на карте было желтое, значит, проехать там можно было более-менее нормально. А там, где Яндекс рисовал отсутствие пробок, 2GIS показывал обратное и оказывался прав.

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Меня такой расклад дел не устраивал, и я решил попробовать попользоваться 2GIS на постоянной основе. И так и остался с этим картографическим сервисом, так как за полгода постоянного использования он ни разу меня не подвел. Рассказываю, чем 2GIS лучше Яндекс Карт и почему стоит иметь на смартфоне оба приложения.

2ГИС или Яндекс Карты

В любых картах пробки — это даже не половина дела, а значительно меньше. При этом нельзя гарантировать, что рано или поздно 2GIS тоже не начнет ошибаться или его алгоритмы просто неправильно рассчитают загруженность отдельных дорог. По этой причине предлагаю подробнее рассмотреть детализацию карт и другие возможности, которые есть в сервисах.

Внешний вид карт практически одинаков. Если убрать все опознавательные знаки, вы вряд ли определите на глаз, какой сервис вам показывают. Да и детализация находится в обоих случаях на отличном уровне. Здесь следует отметить, что для 2GIS Новосибирск, где я живу, является домашним регионом, а значит, именно здесь качество карты и ее наполненность будет всегда на отличном уровне. Но Яндекс совершенно не отстает и даже показывает совсем недавно установленные шлагбаумы. Поэтому, если смотреть на качество самих карт, то здесь полный паритет. Единственное, в 2ГИС отображается больше парковок.

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А вот что касается наполненности карт различными организациями и отзывами, здесь все не так однозначно. Давайте посмотрим на пример по одному адресу. Яндекс находит здесь четыре организации, а 2GIS — пять. И это касается большого количества объектов в городе. А самое забавное, что там, где на Яндекс Картах отображается Федерация силового экстрима, если открыть фотографию организации, можно увидеть как раз школу по хоккею с мячом. И это неточность только по одному адресу. Если начать пользоваться Картами с точки зрения поиска организаций, то такое будет встречаться часто.

Отзывы на Яндекс Картах

Тоже самое касается и отзывов. Просто посмотрите разницу в количестве отзывов в 2ГИС и Яндекс Картах на тренажерный зал. В первом 35 отзывов и 36 оценок, а в другом — 12 отзывов и 23 оценки. Разница, я бы сказал, значительная. И это не по какой-то одной организации, а практически по всем. Но отзывы можно почитать и в интернете. А картами пользуются еще и для того, чтобы найти нужные объекты или вход в них.

Яндекс заявляет, что может показывать вход в некоторые здания. Вот только и здесь есть проблема. 2ГИС делает это значительно точнее. Посмотрите на вот этот пример с тренажерным залом. Яндекс предлагает вам зайти по центру здания. Вот только эта дверь ведет к другим организациям. А вам надо пройти чуть дальше, как это показывает 2ГИС, к следующему входу. И этот момент в зданиях с несколькими входами, расположенными рядом, становится критичным.

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При этом маршруты оба сервиса строят абсолютно одинаково и предлагают аналогичные варианты объезда при необходимости. Поэтому в этой части претензий нет ни к одним картам. Но надо отметить одно важное преимущество Яндекс Карт — это их панорамы. Благодаря им можно точно посмотреть, как выглядит то или иное здание, и заранее определиться, куда вам необходимо ехать и где можно припарковаться. В 2ГИС можно найти только фотографии конкретных мест, и то сделанные пользователями. Именно по этой причине я держу на своем смартфоне оба этих сервиса. Один помогает мне искать нужные организации или оценивать пробки, а в другом я регулярно использую панорамы.

Как установить 2ГИС

Следует отметить, что оба сервиса добавили в свои карты возможность заправить автомобиль прямо из приложения и очень точное определение местоположение общественного транспорта. Поэтому и здесь можно сказать про полный паритет. Скачать 2GIS можно из Google Play или RuStore. Пользователям Айфонов в этом плане совсем не повезло: Apple удалила 2ГИС из App Store и остается только вариант с iMazing. А вот Google на поводу у санкций не пошла и не стала трогать картографический сервис. Как вы могли понять, Яндекс Карты и 2ГИС очень похожи друг на друга. Но для меня определяющим моментом стали точность пробок и качество наполненности карт организациями, их контактами и отзывами.

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В моем городе с отрывом лидирует 2GIS. Поэтому я и отказался от использования Яндекс Карт за исключением панорам, которые иногда смотрю. Ведь если в остальном нет разницы, то лучше сразу выбрать продукт, который предоставляет всю необходимую информацию более качественно. От города к городу этот опыт явно будет отличаться. Поэтому не спешите сразу делать, как я. Проанализируйте информацию в обоих сервисах и только после этого принимайте решение.