Почему на Samsung Galaxy S20 не работает та или иная функция? Самые частые проблемы

Учитывая любовь пользователей к смартфонам Samsung, неудивительно, что Galaxy S20 продается так много. Настолько много, что в наших социальных сетях нам задают много вопросов о том, как решить ту или иную проблему. В этой статье мы собрали самые интересные из них и ответим, чтобы и другие пользователи понимали, что большинство проблем с этим смартфоном имеет очень простые решения. Конечно, мы не сможем ответить на все вопросы, но даже эти ответы будут полезны многим. Если в вашем смартфоне все работает отлично, они все равно могут вам помочь, ведь некоторые вещи, например, частота экрана часто меняются и надо знать, как вернуть ее обратно. В общем, вы спрашивали – мы отвечаем.

Проблемы с Android Auto

Проблемы с запуском Android Auto характерны для большинства новых и даже относительно новых смартфонов, и поэтому Samsung Galaxy S20 в этом вопросе ничем не отличается.

Но попробовать найти решение все же можно. Чаще всего проблемы с подключением возникают на смартфонах, которые активировались с использованием функции Smart Switch. Если это ваш случай, то найдите приложение в магазине Google Play, удалите его и загрузите снова.

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Часто проблемы кроются в настройках. Откройте ”Настройки”> ”Google”> ”Подключения устройств”> ”Android Auto”. Проверьте, чтобы все было нормально.

Если и это не помогло, то проверьте еще кабель. Попробуйте подключиться другим кабелем и посмотрите, что из этого получится. У меня были ситуации, когда я пользовался плохим кабелем и работало все очень плохо. То подключалось не сразу, то отваливалось во время работы, а то очень сильно тормозило.

Почему смартфон сам перезагружается

Довольно много пользователей сталкиваются с проблемой самопроизвольной перезагрузки Galaxy S20. Кто-то жалуется, что такое происходит само по себе каждые пять минут, а кто-то сталкивается с этим, когда отключает от смартфона проводные наушники.

Эта проблема может быть вызвана вирусным приложением. Загрузите телефон в безопасном режиме и проверьте, сохраняется ли проблема. Если этого не происходит, причина, скорее всего, в действиях мошенников. Удалите последние обновленные или установленные приложения и посмотрите, работает ли телефон должным образом.

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Вы также можете попробовать стереть раздел кэша. А заодно обновите смартфон. Если проблема снова не решена, то откройте ”Настройки”> ”Обслуживание устройства”> «…» (в правом верхнем углу)> ”Дополнительно” и нажмите ”Автоматическая перезагрузка (отключить)”.

Почему не приходят PUSH-уведомления

Функции экономии заряда аккумулятора, управление оперативной памятью, и даже управление задачами, которые сегодня встроены в каждый смартфон, помогают ему работать хорошо и надежно, но иногда от них больше вреда, чем пользы. Особенно, когда речь идет об уведомлениях.

Если вы заметили упущенные уведомления, вам необходимо убедиться, что приложения, которые их отправили, не находятся в списке ”Оптимизация заряда батареи”, чтобы они продолжали работать в фоновом режиме, пока они вам нужны. Время автономной работы может снизиться, но это того стоит — уведомления важнее.

Перейдите в ”Приложения”> ”Настроить приложения”> ”Оптимизация заряда батареи”> ”Все приложения”. Найдите приложения, с которыми возникает эта проблема, и отключите их.

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Если вы хотите, чтобы приложение продолжало работать в фоновом режиме, вы можете ”заблокировать” его. Откройте приложение, затем откройте страницу недавних приложений, коснитесь значка приложения и выберите ”держать открытым для быстрого запуска”. После этого вы можете удалить его, нажав на значок замка в правом нижнем углу приложения на странице ”Недавние”.

Почему меняется частота обновления экрана

Серия телефонов Samsung Galaxy S20 оснащена крутыми дисплеями с частотой обновления 120 Гц. Следует иметь в виду, что не все приложения поддерживают такую ​​высокую частоту обновления. В этом случае телефон автоматически переключается на 60 Гц (если по умолчанию выбрано 120 Гц).

Частота обновления также снизится до 60 Гц, если температура устройства поднимется выше 42 градусов Цельсия. Это сразу становится заметно после продолжительной работы камеры или долгой игры на смартфоне. При этом значение частоты обновления вернется к исходным значениям, когда температура упадет. А еще при заряде батареи ниже 5% частота обновления экрана тоже снижается.

Некоторые пользователи так же сталкивались с досадной ошибкой, когда переключение не происходит автоматически. В большинстве случаев единственный вариант — зайти в настройки дисплея и вручную установить частоту обновления 120 Гц. Обновление смартфона решает эту проблему, поэтому обязательно обновляйте телефон. Вот и все решение. Это был просто баг, который поправили.

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Почему не работает умная разблокировка Samsung

Многие из тех, кто настроил умную разблокировку в настройках, жалуются, что она все равно работает в лучшем случае кое-как. Эта проблема возникает при использовании интеллектуальной разблокировки в зависимости от местоположения, например, дома или офиса.

Для некоторых эта проблема могла быть связана с проблемами с GPS. Такие проблемы периодически возникают на смартфонах семейства Samsung Galaxy S20. Сейчас проблема опять же справлена с помощью обновлений. Поэтому, если у вас есть такая проблема, просто обновите телефон до последней версии ПО.