Google Chrome – это не просто браузер, а подобие самой настоящей операционной системы. Всё-таки такого широкого набора функций, как у него, кажется, нет ни у одного другого веб-обозревателя. Тут вам и аппаратный ускоритель, распределяющий нагрузку между центральным процессором и графическим сопроцессором, и штатный инструментарий для проверки надёжности паролей, и встроенный антивирус, и собственный магазин приложений, с наполнением которого время от времени возникают проблемы. К счастью, Google старается их решать, пусть это и занимает у неё немало времени.

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Google удалила из Chrome Web Store расширения антивирусов Avast и AVG из-за того, что они собирали колоссальные объёмы данных о своих пользователях. Об этом стало известно ещё в октябре от разработчиков блокировщика рекламы AdBlock Plus, которые проанализировали антивирусные расширения и уличили их в шпионаже. Тем не менее, Google потребовалось больше двух месяцев, чтобы проверить это заявление и сделать то, что нужно было сделать сразу – заблокировать приложениям-нарушителям доступ в каталог.

Зачем нужны антивирусные расширения

Предназначение антивирусных расширений, о которых идёт речь, по замыслу их создателей, состоит в том, чтобы отслеживать, какие страницы открывает пользователь и, если среди них окажется вредоносная, то своевременно заблокировать её. Правда, смысла в этом было немного, потому что, во-первых, в Chrome есть собственная система защиты от фишинговых атак, а, во-вторых, она в разы более эффективна, чем те, которые предлагают антивирусные компании. Получается, что всё, для чего вообще были нужны эти расширения, — это банальный сбор данных, которые затем могли использоваться в самых разных целях.

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Впрочем, в Avast не согласны с решением Google и высказали собственное мнение на этот счёт:

«Хотим прояснить вот что – мы не шпионим за нашими пользователями. Вот уже много лет мы предлагаем своим клиентам надёжный инструмент защиты в браузере, который обеспечивает их безопасность в режиме онлайн непрерывно. Всё это Avast делает, не занимаясь сбором и хранением каких-либо данных о пользователях, позволяющих идентифицировать их».

Была ли слежка

Странная ситуация и кому здесь верить, не очень понятно. Но лично я занимаю сторону Google. Ведь уж если она обнаружила признаки слежки за пользователями, скорее всего, так и было. Ну, а даже если не было, значит, эти расширения нарушали правила размещения в Chrome Web Store каким-либо другим образом, и за это их тоже следовало исключить из каталога. Более того, зная Google и её лояльность по отношению к приложениям-шпионам, можно предположить, что Avast и AVG наделали такого, от чего смутился даже поисковый гигант.

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Что же делать пользователям? Если вы установили себе одно из антивирусных расширений от компаний Avast или AVG, лучше всё-таки удалить их от греха подальше. Даже если вы считаете, что вам совершенно нечего скрывать и не боитесь слежки, знайте, что, потакая этому, вы добровольно сливаете свои данные, по которым вас сможет идентифицировать любой рекламодатель, даже тогда, когда вы этого, возможно, не захотите. Ну, а что касается безопасности, то, кажется, лучше, чем штатные инструменты защиты Chrome, ничего ещё не придумали.