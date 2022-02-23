Почему приложения для Android хуже, чем для iOS

Ассортимент приложений для iOS и Android примерно одинаков. Несмотря на то, что и тут, и там есть свои эксклюзивы, они являются скорее исключением, чем правилом. А все основные программы и сервисы вроде YouTube, Gmail, Сбербанк Онлайна, Google Карт и т.д. доступны для обоих платформ сразу, да и создают-то их, что в принципе логично, одни и те же разработчики. Однако, если начать сравнивать приложения из App Store и Google Play, неожиданно может выясниться, что одна и та же программа на iOS и Android работает по-разному, причём не в пользу платформы Google.

Куда делись смартфоны белого цвета? Они исчезли не просто так

При всей схожести приложения для iOS действительно оказываются лучше, чем для Android. Это касается и стабильности работы, и функциональных ограничений, которые зачастую проявляются сами по себе, независимо от воли разработчика. Но обо всём по порядку.

Отличия iOS от Android

Причина всех проблем, из-за которых страдает софт на Android, заключается: а) в радикальных отличиях смартфонов на ОС от Google и б) в неведении разработчиков об этих отличиях. Они банально не представляют, под какие устройства они делают свой софт. Причём речь тут идёт даже не об аппаратном обеспечении, потому что у современных смартфонов оно плюс-минус одинаковое, а о возможностях их программных оболочек.

Ну, смотрите сами. Все iPhone, iPad и iPod touch компания Apple делает самостоятельно. Соответственно, она имеет возможность заложить в среду разработки Xcode, где создаются приложения, все сочетания железа своих устройств, а также их программные возможности. Поэтому на iOS в принципе немыслима ситуация, когда одно и то же приложение на разных моделях iPhone работает по-разному.

Как вы вредите своим смартфонам и даже не задумываетесь об этом

На Android это встречается кругом и рядом. Возьмите даже базовую функцию любого приложения — рассылку уведомлений. Наверняка вы слышали, что у кого-то пуши приходят по 10 раз на одно событие, а у кого-то уведомления не приходят ни разу, и люди не могут добиться от смартфонов, чтобы они присылали оповещения от, скажем, WhatsApp или Gmail.

Так случается из-за несовместности программных функций. Например, смартфоны Xiaomi имеют особый режим энергосбережения, который отключает работу всех фоновых процессов, в том числе возможность присылать пуш-уведомления. Поэтому, если пользователи Xiaomi будут использовать WhatsApp в режиме энергосбережения, оповещений они не получат. Но — вот незадача — у какого-нибудь OnePlus блокировки уведомлений не происходит, и там всё работает прекрасно.

Чем чистый Android лучше

А ведь есть и более серьёзные отличия. Ведь современные смартфоны оснащаются и дисплеями, и камерами, которые зачастую просто не совпадают с оснащением других аппаратов. Это не только размеры матриц, но и разрешающая способность. Поэтому разработчику, чтобы добиться правильной работы своего приложения на всех смартфонах, нужно знать, какое разрешение экрана они имеют, и каков его фактический размер. Но учесть интересы пользователей всех устройств на Android, которые есть в продаже, практически невозможно, учитывая их количество.

Но даже если бы разработчики знали о том, какое разрешение экрана имеет тот или иной смартфон, зачастую им просто плевать на это. Они ни за что не будут адаптировать свои приложения под эти смартфоны, потому что это слишком накладно. А даже если не слишком, то вряд ли кто-то из них согласится тратить своё время, чтобы угодить небольшой горстке пользователей.

Это один из самых провальных телефонов, изменивших мир гаджетов

Вот и получается, что более-менее адекватно приложения для Android могут работать только на чистой ОС, которая не сдобрена внешними оболочками. Просто у разработчиков не будет нужды учитывать множество разных факторов, которые повлияют на работу их софта. Они сделают его по заранее прописанным лекалам Google и не ошибутся. То есть именно так, как это происходит на iOS, где фактическую работоспособность приложений проверяет Apple.

Но поскольку смартфонов на чистом Android в продаже почти нет (единицы), то нам остаётся только смириться с тем фактом, что большинство приложений не будет работать правильно на аппаратах с программной оболочкой производителя. Разработчики не в силах учитывать все их функциональные особенности. Так что, если хотите нормально работающий смартфон и софт, который вы устанавливаете, вам — либо к Google Pixel, либо к iPhone.