Почему в Google Play нет многих крутых приложений и что с этим делать

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Иван Кузнецов 0

Нам не хватает мобильных приложений. Нет, ну правда. Несмотря на то что в App Store и Google Play доступны, наверное, миллионы различных программ, этого всё равно недостаточно. Ведь из-за ограничений, которые устанавливают Apple и Google, огромное количество приложений остаётся не у дел и не может попасть в официальный каталог. Это абсолютно ужасно, потому что зачастую именно среди тех приложений, которые никуда не пускают, попадаются самые полезные и нужные. Вот вам и монополия.

Google Play

Google Play явно требуется смена парадигм

Как вернуть деньги за подписку в Google Play

Одними из самых читаемых статей у нас на сайте за последнее время стали инструкции по блокировке рекламы по DNS и активации управления постукиваниями по задней крышке смартфона из iOS 14. И то, и другое – очень полезные вещи. Первая, например, может минимизировать последствия от заражения вредоносным рекламным софтом, который размещает баннеры с рекламой в шторку уведомлений, экран блокировки и везде, где только можно. Вторая позволяет активировать нужные функции и задачи, просто постукивая по задней крышке аппарата.

Откуда скачивать софт на Android

Управление Android

Google против того, чтобы пользователи управляли Android постукиваниями по задней крышке своих смартфонов

Но есть проблема. Она состоит в том, что приложения, которые добавляют Android-смартфонам эти функции, недоступны в Google Play. Вообще. Совсем. Им туда заказана дорожка, потому что они не отвечают требованиям Google, из-за чего их разработчики вынуждены публиковаться на альтернативных площадках. APKPure, APKMirror, Aptoide, F-Droid – вариантов действительно много, но даже взятые вместе, они не обладают той аудиторией, что есть у Google Play. Я уже не говорю о том, что подавляющее большинство пользователей даже не откроет ссылку на сторонние ресурсы.

Как Google сама провоцирует разработчиков уходить из Google Play

Я понимаю, что все ограничения созданы для того, чтобы вредоносные или потенциально небезопасные приложения не смогли проникнуть в каталог и, соответственно, не смогли навредить пользователям. Безопасность и всё такое. Я так же понимаю, что Google Play целиком и полностью принадлежит Google, и только она вправе решать, что можно размещать на её площадке, а что нельзя. Но, на мой взгляд, в интересах Google смягчить правила и пропустить к себе в каталог весь софт, который только могут создать разработчики.

Вирусы в Google Play

Приложения

в Google Play полно приложений, в том числе не очень безопасных. А по-настоящему полезных там нет

Ведь в Google Play и так масса приложений с вредоносной функциональностью. Буквально вчера я рассказывал о двух десятках программ типа adware, которые внедряли рекламу даже в системные компоненты. Кажется странным, но их Google к себе в каталог пропустила, а приложения, которые делают ОС лучше, — нет. Наверное, они используют системные привилегии, которые, по мнению Google, использовать небезопасно. Но в чём проблема проверить их на вредоносный код и в случае его отсутствия просто не трогать утилиту?

Обновление против Huawei, или Почему Google Play разряжает аккумулятор смартфона

Сегодня приложения наряду с оболочками являются основным источником новых функций для Android. Думаю, вы уже заметили, что в последние годы Google практически не предлагает ничего нового в обновлениях своей ОС. Android 11 и вовсе оказалась одной из наименее привлекательных с точки зрения нововведений версий платформы за последние годы. Просто Google полагается на производителей, рассчитывая, что они сделают всю работу за неё. Конечно, они её делают. Но отказывать в этом праве разработчикам, на мой взгляд, неправильно и даже вредно для Android.

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