Почему в Google Play нет многих крутых приложений и что с этим делать

Нам не хватает мобильных приложений. Нет, ну правда. Несмотря на то что в App Store и Google Play доступны, наверное, миллионы различных программ, этого всё равно недостаточно. Ведь из-за ограничений, которые устанавливают Apple и Google, огромное количество приложений остаётся не у дел и не может попасть в официальный каталог. Это абсолютно ужасно, потому что зачастую именно среди тех приложений, которые никуда не пускают, попадаются самые полезные и нужные. Вот вам и монополия.

Как вернуть деньги за подписку в Google Play

Одними из самых читаемых статей у нас на сайте за последнее время стали инструкции по блокировке рекламы по DNS и активации управления постукиваниями по задней крышке смартфона из iOS 14. И то, и другое – очень полезные вещи. Первая, например, может минимизировать последствия от заражения вредоносным рекламным софтом, который размещает баннеры с рекламой в шторку уведомлений, экран блокировки и везде, где только можно. Вторая позволяет активировать нужные функции и задачи, просто постукивая по задней крышке аппарата.

Откуда скачивать софт на Android

Но есть проблема. Она состоит в том, что приложения, которые добавляют Android-смартфонам эти функции, недоступны в Google Play. Вообще. Совсем. Им туда заказана дорожка, потому что они не отвечают требованиям Google, из-за чего их разработчики вынуждены публиковаться на альтернативных площадках. APKPure, APKMirror, Aptoide, F-Droid – вариантов действительно много, но даже взятые вместе, они не обладают той аудиторией, что есть у Google Play. Я уже не говорю о том, что подавляющее большинство пользователей даже не откроет ссылку на сторонние ресурсы.

Как Google сама провоцирует разработчиков уходить из Google Play

Я понимаю, что все ограничения созданы для того, чтобы вредоносные или потенциально небезопасные приложения не смогли проникнуть в каталог и, соответственно, не смогли навредить пользователям. Безопасность и всё такое. Я так же понимаю, что Google Play целиком и полностью принадлежит Google, и только она вправе решать, что можно размещать на её площадке, а что нельзя. Но, на мой взгляд, в интересах Google смягчить правила и пропустить к себе в каталог весь софт, который только могут создать разработчики.

Вирусы в Google Play

Ведь в Google Play и так масса приложений с вредоносной функциональностью. Буквально вчера я рассказывал о двух десятках программ типа adware, которые внедряли рекламу даже в системные компоненты. Кажется странным, но их Google к себе в каталог пропустила, а приложения, которые делают ОС лучше, — нет. Наверное, они используют системные привилегии, которые, по мнению Google, использовать небезопасно. Но в чём проблема проверить их на вредоносный код и в случае его отсутствия просто не трогать утилиту?

Обновление против Huawei, или Почему Google Play разряжает аккумулятор смартфона

Сегодня приложения наряду с оболочками являются основным источником новых функций для Android. Думаю, вы уже заметили, что в последние годы Google практически не предлагает ничего нового в обновлениях своей ОС. Android 11 и вовсе оказалась одной из наименее привлекательных с точки зрения нововведений версий платформы за последние годы. Просто Google полагается на производителей, рассчитывая, что они сделают всю работу за неё. Конечно, они её делают. Но отказывать в этом праве разработчикам, на мой взгляд, неправильно и даже вредно для Android.