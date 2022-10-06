Почему я ненавижу POCO Launcher

Недавно я рассказывал об особенностях смартфонов Xiaomi, с которыми нужно ознакомиться перед покупкой, и в том тексте рассказал о существовании нескольких суббрендов китайского производителя. Среди них наибольшей популярностью в последнее время пользуется POCO. В отличие от Redmi и Xiaomi, смартфоны суббренда оснащены собственным лончером. Он меняет внешний вид оболочки, делая ее непохожей на стоковую MIUI. Предлагаю разобраться, чем отличается MIUI на POCO от прошивки, установленной на остальных устройствах компании, и можно ли установить POCO Launcher, если у вас телефон другой марки.

POCO или Xiaomi — разница

Выделение линеек в отдельный бренд — это стандартная практика, присущая самым разным производителям смартфонов. Так они стараются продать как можно больше моделей, выпуская, по сути, одни и те же устройства. POCO и Xiaomi отличаются разве что позиционированием. Если Xiaomi — это премиальный бренд, то POCO представляет собой тот самый «ТОП за свои деньги», который ищут все покупатели.

Но порой с точки зрения характеристик бренды предлагают совершенно одинаковые гаджеты. К примеру, POCO X4 Pro 5G — это точная копия Redmi Note 11 Pro 5G, а Redmi Note 11S 5G технически копирует POCO M4 Pro 5G. Используя одну и ту же болванку, производитель старается разграничить линейки, делая дизайн POCO более броским, а еще устанавливает на смартфоны суббренда специальный лончер. Поэтому, если вы откроете раздел настроек «О телефоне» на своем POCO, то увидите, что пункт «Версия MIUI» сопровождается уточнением «для POCO». Но сильно ли такая оболочка отличается от стандартной?

MIUI на POCO

Если положить друг перед другом смартфоны Xiaomi и POCO, а затем включить их, можно заметить, как у них отличается оформление главного экрана.

При том, что в обоих случаях используется стандартная тема и лончер, а смартфоны базируются на MIUI 13, на POCO интерфейс реализован иначе:

значки круглые, а не квадратные;

в ряду по умолчанию 5 иконок, а не 4;

свайпом вверх вызывается список всех установленных приложений;

на левом экране располагается панель виджетов.

Одновременно с этим настройки и стандартные приложения на POCO выглядят точно так же, как и на любом другом смартфоне Xiaomi. Никакой разницы, полностью идентичные пункты меню.

Таким образом, на смартфонах двух, казалось бы, разных брендов отличаются только лончеры (рабочие столы). Если вы хотите сделать главный экран своего Xiaomi или смартфона любой другой марки похожим на POCO, вам необходимо скачать POCO Launcher, доступный в Google Play.

Скачать POCO Launcher

POCO Launcher — что это за программа

После установки лончер нужно запустить и дать разрешение на использование POCO Launcher в качестве основного рабочего стола. После этого внешний вид главного экрана изменится, но не радикально. Я тестировал лончер на смартфоне Xiaomi, и мне сразу же бросилось в глаза, что иконки остались квадратными. Для меня это плюс, но отсутствие разницы в оформлении ярлыков приложений делает POCO Launcher абсолютно бесполезным. Чуть позже я расскажу почему.

При желании значки можно сделать круглыми, но для этого придется немного покопаться в настройках и установить дополнительное приложение:

Задержите палец на свободной области экрана. Откройте настройки лончера. Перейдите в раздел «Еще», а затем — «Набор значков». Здесь вы увидите, что выбор варианта оформления ярлыков приложений попросту отсутствует. POCO Launcher предлагает нажать кнопку «Добавить» и скачать одно из приложений с набором значков из Google Play, для чего лончер автоматически делает поисковый запрос «icon pack». Гениально! Я установил приложение Icon Pack Studio, после чего запустил его и загрузил пак иконок, найденный через поисковый запрос «poco». Если вы решите поступить так же, то не забудьте нажать кнопку «Применить». Далее остается вновь открыть настройки лончера и выбрать новый пак иконок.

Мало того, что для изменения формы иконок нужно устанавливать дополнительное приложение, так еще выглядят они не слишком оптимизированными. Вы можете наблюдать, что некоторые ярлыки как бы насильно помещаются в круг, из-за чего выглядят уж очень колхозно. Возможно, дело паке, который я загрузил, а в случае с другими наборами все хорошо, но после такого фиаско мне уже не захотелось продолжать эксперименты со значками.

Несмотря на весь негатив, стоит все-таки рассказать о некоторых настройках POCO Launcher. Пользователь может отрегулировать панель виджетов, изменить фон и разметку, а также отсортировать категории в меню приложений. Впрочем, ничего из этого назвать ноу-хау POCO Launcher нельзя.

Не знаю как вы, но я на смартфоне пользуюсь управлением жестами. Кнопки Андроид считаю архаизмом, отъедающим свободное пространство, а потому я очень удивился, когда после включения POCO Launcher на экране появился давно забытый элемент управления. Конечно, я полез в настройки, чтобы переключиться на жесты, но при попытке сделать это увидел сообщение «Полноэкранные жесты не совместимы со сторонним рабочим столом».

Убрать кнопки Андроид мне все-таки удалось, но жесты не заработали. То есть после принудительного переключения на полноэкранный режим пропадает вообще любой вариант управления. Действие «Назад» не выполнить, из-за чего приходится вновь переключаться на кнопки. Я это сделал в последний раз, после чего удалил POCO Launcher без желания опять к нему вернуться.

Меню приложений Xiaomi

Главная фишка POCO Launcher — меню приложений, за что многие пользователи хвалят его, называя лучшим лончером, как минимум превосходящим по удобству рабочий стол MIUI. Но вот ведь интересная штука: на любом Xiaomi и Redmi можно включить меню приложений без POCO Launcher:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Рабочий стол». В одноименной вкладке выберите «Меню приложений».

Кстати. Хотя я переключился на меню приложений, мой смартфон Xiaomi не запретил управление жестами. Если после установки POCO Launcher иконки остаются квадратными, жесты блокируются, а на любом Xiaomi безо всякого лончера можно включить меню приложений, то зачем он нужен? Если вы пользуетесь каким-нибудь смартфоном Redmi, то POCO Launcher из нововведений даст вам разве что ленту виджетов. Больше никаких изменений вы не заметите.

MIUI Launcher на POCO

Не стану говорить, что MIUI на POCO реализована очень плохо. Это дело вкуса. Кому-то нравится меню приложений, а кому-то — главный экран с иконками и папками. Весь мой негатив связан исключительно с POCO Launcher, который не дает ничего нового в сравнении с рабочим столом Xiaomi.

Если вы являетесь владельцем смартфона POCO и вам не нравится реализация MIUI для устройств этого суббренда, то по умолчанию вы не сможете изменить оформление главного экрана. На выбор будет доступен только стандартный лончер, а в Google Play отсутствует аналогичное ему приложение MIUI Launcher. Однако есть выход, и сейчас вы узнаете, как отключить POCO Launcher:

Скачайте MIUI Launcher, воспользовавшись ссылкой. Откройте APK-файл и подтвердите установку приложения. Зайдите в настройки POCO и в разделе «Рабочий стол» выберите вариант «Рабочий стол MIUI».

Если вы вдруг не знаете, как установить APK, прочитайте наш материал, где мой коллега подробно описал процесс инсталляции. Если же вам удалось успешно завершить операцию, то вы увидите, что после активации рабочего стола Xiaomi иконки на главном экране продолжают оставаться круглыми. Чтобы их изменить, нужно установить набор значков или одну из сторонних тем.