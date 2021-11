Почему YouTube отказался от дизлайков и правильно сделал

Пользователи по-разному относятся к лайкам. Одни считают своим долгом оценить автора и качество его контента, другие напрочь их игнорируют и обращают внимание только на количество просмотров. А дизлайки почти не ставит никто. Скорее всего так происходит потому, что дизлайк выражает гнев и негодование. Негативные эмоции априори сильнее и любому кто смотрит ролик кажется гораздо привлекательнее написать соответствующий комментарий с тысячей слов унизительного характера. Не так давно YouTube заявил, что скоро отменит дизлайки под видео, чем вызвал у многих настоящий хейт. Сегодня обсудим почему YouTube поступил абсолютно верно и поговорим о деталях.

Эксперимент по отмене дизлайков начался еще в начале 2021 года, когда некоторые пользователи отмечали, что не видят количество негативных оценок у контентмейкеров.

На днях YouTube заявил, что перестанет показывать количество дизлайков под роликами для абсолютно для всех пользователей. При этом вы и дальше сможете оставлять пальцы вниз. Единственное, что изменится — нельзя будет увидеть их количество у конкретных авторов.

Что дают дизлайки в ютубе

В современном мире ни для кого не секрет, что (диз)лайки являются основным средством общения между блогерами и их аудиторией. Причем абсолютно неважно, хорошую вы оценку поставите или плохую. Автор в любом случае будет рад, что на его канале есть какая-то активность, ведь это может принести колоссальный доход. В конце концов черный пиар — тоже пиар.

По этой причине блогеры с огромным количеством негативных оценок зачастую зарабатывают не меньше тех, кто очень нравится своей публике. Обратите внимание хотя бы на СМИ. Часто можно найти заголовок типа «Видео на канале главного шоумена Российской Федерации набрало больше 2 тысяч дизлайков». Очевидно, что делается это с целью попасть в топ.

Конкуренция на YouTube достаточно высокая, так что в бою все средства хороши. Не стоит нравиться другим, это ни к чему. Эмоция — вот главный инструмент в продвижении. Но не все так просто.

Первое видео на ютубе

Понятно, что пользователи не могли не отреагировать на подобные нововведения. Чтобы вы понимали, отреагировал даже автор первого ролика на известной площадке:

Когда каждый ютубер соглашается, что удаление дизлайков — глупая идея, вероятно, так оно и есть. Попробуйте ещё раз, YouTube.

Напомню, что первое видео на YouTube было загружено соучредителем всемирно известного сервиса Джаведом Каримом 23 апреля 2005 года. Называется оно «Я в зоопарке» (« Me at the zoo»). Сейчас у ролика 201 969 131 просмотр, 10 миллионов лайков и 223 тысячи дизлайков.

Автор критиковал новшества и ранее. Так, в 2013 году он выразил недовольство учётной записью Google+, которая была необходима для комментирования видео.

Самые дизлайкнутые видео Ютуба

Ролик Google об отключении подсчета плохих оценок на YouTube набрал более 53 тысяч дизлайков. Неравнодушные подняли целый бунт по этому поводу.

Но друзья, давайте взглянем на ситуацию под другим углом. Самые дизлайкнутые видео были чуть ли не самыми топовыми в свое время. Уверен: если бы мы не знали о количество дизов, ничего бы не изменилось:

PSY — GANGNAM STYLE.

Call of Duty: Infinite Warfare by Call of Duty.

Nicki Minaj – Anaconda.

Justin Bieber – Baby ft. Ludacris by JustinBieberVEVO

Официальный трейлер кинофильма «Охотники за привидениями» (Ghostbusters).

Miley Cyrus – We Can’t Stop.

Miley Cyrus – Wrecking Ball.

Friday – Rebecca Black – Official Music Video by Rebecca.

Лично я слышал и смотрел каждый из этих роликов. То ли по долгу профессии, то ли из-за массового обсуждения в обществе. Думаю, что вы тоже смотрели многие из них. Суть в чем: все они принесли колоссальную популярность своим авторам. А полюбились они публике или нет — совершенно неважно.

По сути, современный YouTube просто запрещает набирать популярность за счет негативных оценок. Получается, что в современном интернет-пространстве можно будет выстрелить только с помощью положительных оценок.

Мне кажется, что тем самым команда сервиса намекает на необходимость доброжелательного подхода с отсутствием необоснованной критики. Думаю уже все заметили, что в последнее время негативных комментариев становится все меньше.

На Западе к этому уже давно пришли. Обратите внимание на любой англоязычный ресурс: 9to5Google, Android Police и другие. Часто если пользователям не нравится что-то, они просто проходят мимо и не оставляют кучу гневных сообщений за собой.

Отечественный же пользователь, почему-то считает своим долгом остановиться и написать что-нибудь в негативном ключе. На AndroidInsider.ru зачастую тоже встречаются комментарии, которые тянут на целую статью. Думаю, что с нововведением от YouTube должно стать чуть-чуть получше.

Обновление YouTube

Сам сервис подробно объяснил свою позицию. Они считают, что дизлайки часто не отражают истинного отношения пользователей к увиденному. В ходе их предыдущих экспериментов с отказом от кнопки Не нравится стало понятно, что при скрытии данной опции рейтинг авторов остается выше, чем это было ранее, так что никто не пострадает.

Мы стремимся к созданию площадки уважительной среды, в которой все авторы имели бы возможность добиться успеха и самовыражаться в полной безопасности. Это лишь один из шагов, которые предпринимает команда YouTube, чтобы продолжить защищать контентмейкеров от различных домогательств с разных сторон. Наша работа не закончилась, мы продолжаем трудиться на благо всех пользователей.

На своем официальном сайте разработчики подчеркнули, что дизлайки не исчезнут сразу же. Все изменения будут происходить постепенно и безболезненно.

А как вы относитесь к отсутствию дизлайков? Одобряете ли политику YouTube?