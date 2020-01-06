Ранее мы рассказывали о проекте NEON, который компания Samsung готовится представить уже завтра на выставке CES 2020. Однако карты были раскрыты еще до начала выставки благодаря главе проекта Пранаву Мистри, который опубликовал в Twitter изображения человека, сгенерированное ИИ.

Выглядит оно следующим образом:

Flying to CES tomorrow, and the code is finally working 🙂 Ready to demo CORE R3. It can now autonomously create new expressions, new movements, new dialog (even in Hindi), completely different from the original captured data. pic.twitter.com/EPAJJrLyjd — Pranav Mistry (@pranavmistry) January 5, 2020

Позже один из пользователей Reddit опубликовал видеоролики с сайта NEON, на которых демонстрируется работа аватаров:

Как же они были сгенерированы? Ваши идеи предлагайте в нашем Телеграм-чате. Аватары NEON являются копией настоящих людей, их можно легко найти в Сети. Но при этом Пранав в Twitter заявил, что их копии способны демонстрировать жесты и мимику, которую ранее реальные люди никогда не демонстрировали.

Как же были созданы аватары?

Скорее всего, в компании с помощью высококачественных камер сняли много десятков часов разговоров, мимимики, движений рук реальных людей в специальной студии. После чего все отснятые материалы прогнали через движок Core R3. Вероятно, он включает в себя сложную систему из нескольких нейросетей, которая обучалась на исходных видео, и теперь способна генерировать различные эмоции персонажей на основе текста, подаваемого на вход.

Скорее всего, каждая нейросеть отвечает за отдельные задачи. Одна может отвечать за мимику лица, другая за движение частей тела. Наиболее интересна здесь именно вторая особенность Core R3. Как нейросети удаётся генерировать движения рук? Она может распознавать различные части тела, создавать скелет персонажа, и на его основе генерировать движения.

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Многие уже работают над подобными проектами, одним из таких можно назвать Magic Leap Mica. Однако в этом случае используется полная 3D-модель, которую легко отличить от настоящего человека.

В случае же с NEON складывается впечатление, что перед нами настоящий человек, снятый на видео. И этот эффект, конечно, удивителен.

Пранав Мистри, являющийся главой START Labs, которой владеет Samsung и которые занимаются разработкой аватаров, в недавнем интервью заявил, что искусственный человек может расширить свою роль, чтобы стать частью нашей с вами жизни. Искусственный человек может заменить виртуального ведущего, виртуальную кинозвезду или поп-исполнителя. И с ним сложно не согласиться.

В качестве примера был приведен фильм «Бегущий по лезвию», где главный герой владел искусственной девушкой, её эмоции были неотличимы от реальных, она могла любить. Если мы будем смотреть на людей, не как на что-то имеющее душу и способность любить, за что многие так часто ставят людей выше любых других животных (что, конечно, абсурдно), мы поймём, что даже роботы в будущем смогут любить и сопереживать, потому что за всё это отвечает на невидимая душа, а нейросеть в мозге человека. Поведение живого человека — это действия обученной нейросети. К слову, генетика и эволюция позволили нейросети мозга быть частично обученной еще на этапе рождения человека. Предлагаем обсудить это в чате Hi-News.

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Люди думают, что они индивидуальны, и их чувства и эмоции отличают их от животных, но это не так. В 2017 году учёным удалось оцифровать мозг червя и загрузить его в робота. В теории тоже самое возможно сделать и с мозгом человека. Нас останавливает лишь отсутствие достаточных мощностей современной техники.

Когда наступит это время, люди смогут переносить свой мозг в цифровое пространство и обретут бессмертие. Эти времена не такие далёкие, как многим может показаться.

А что думают на этот счёт наши читатели? Понравились ли вам аватары Samsung и каким вы видите наше с вами будущее? Мнением делитесь в комментариях ниже.