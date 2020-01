Ранее мы рассказывали о проекте NEON, который компания Samsung готовится представить уже завтра на выставке CES 2020. Однако карты были раскрыты еще до начала выставки благодаря главе проекта Пранаву Мистри, который опубликовал в Twitter изображения человека, сгенерированное ИИ.

Выглядит оно следующим образом:

Flying to CES tomorrow, and the code is finally working 🙂 Ready to demo CORE R3. It can now autonomously create new expressions, new movements, new dialog (even in Hindi), completely different from the original captured data. pic.twitter.com/EPAJJrLyjd

— Pranav Mistry (@pranavmistry) January 5, 2020