Приложение Google Camera с ночным режимом вышло для дешёвых Android

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что сегодня именно камера считается признаком флагмана, если говорить откровенно, получить приемлемые фото можно, даже пользуясь вполне недорогим смартфоном. Всего-то и нужно, что найти место с хорошим освещением, подобрать выгодный ракурс и наделать несколько кадров, чтобы выбрать из них лучший. В общем-то, ничего сложного. Другое дело, если фотографировать приходится не в идеальных условиях, а в компромиссных, когда речь идёт о портретной съёмке или в условиях недостаточного освещения. Но и для этого, как ни странно, дорогостоящий аппарат не нужен.

Ночной режим съёмки

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Приложение для фото- и видеосъёмки Google Сamera Go, которое поставляется в прошивке Android Go, получило в дополнение к портретному режиму выделенный ночной режим. Он позволяет камерам недорогих смартфонов делать фотографии в условиях недостаточного освещения там, где все остальные аппараты той же или близкой ценовой категории неизменно будут лажать. Первым нововведение получил смартфон Nokia 1.3, однако со временем обновление доберётся и до всех остальных аппаратов на базе Android Go.

Ночной режим съёмки в Google Camera

Google Camera Go

Слева — снимок в авторежиме, справа — в ночном

Ночной режим для Google Camera Go называется по-простому Night Mode. Google специально не стала заигрывать с брендом Night Sight, потому что это отдельная технология, которая позволяет смартфонам Google Pixel делать качественные ночные фото. Методика создания снимков в условиях недостаточного освещения на Google Camera Go отличается от «пиксельной». Она состоит в том, чтобы сделать несколько снимков подряд, а потом склеить их воедино, чтобы повысить качество, и по возможности максимально осветлить.

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Даже на рендере для прессы, которым поделилась Google, видно, что фотография получается шумной и какой-то не очень естественной. Но, если сравнить её с результатом работы автоматического режима, становится ясно, что это ещё хорошо. Ведь на автонастройках вместо фото мы видим сплошную черноту и небольшой проблеск света, очевидно, от фонарей на проезжей части. В остальном же разглядеть на этом кадре хоть что-то абсолютно невозможно. Поэтому ночной режим – пусть и не самый совершенный – будет всё-таки лучше, чем его отсутствие.

Как работает ночной режим съёмки


Могла ли Google реализовать в Google Camera Go режим Night Sight, который использует нейронные сети и продвинутые алгоритмы постобработки, чтобы осветлить кадр? Скорее всего, нет. Тут дело даже не в идеологических причинах, из-за которых Google Pixel попросту стал бы никому не нужен, а в требованиях аппаратного обеспечения. Ведь большую роль в работе Night Sight имеет машинное обучение и искусственный интеллект, который более-менее сносно работает только на топовых процессорах. Но запустить его на базовых чипах скорее всего не получится, а значит, и на результат, аналогичный «пиксельному», рассчитывать уже не приходится.

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Тем не менее, то, что удалось сделать Google, заслуживает самой жаркой похвалы. Ведь сейчас ночной режим большинства «непиксельных» смартфонов сводится к выкручиванию ISO на максимум. А здесь инженеры поискового гиганта нашли нетипичный подход к созданию ночных снимков и реализовали его на – страшно подумать – бюджетных смартфонах, которые стоят не дороже 7-8 тысяч рублей. Да, результат получается неидеальным, но всяко лучше, чем если снимать совсем без ночного режима или пытаться что-то сделать с фото на постобработке.

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