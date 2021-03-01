Приложения — вот, чем iOS принципиально отличается от Android

Чем, по-вашему, iOS отличается от Android? Поддержка, фрагментация, интуитивность, экосистема – всё это факторы, которые хоть и актуальны, но по большому счёту ни на что не влияют. Google прекрасно позволяет себе обновлять Android и после официального прекращения поддержки, распространяя новые функции через фирменные сервисы, предлагает не менее удобную экосистему из собственных приложений, а интуитивность достигается за счёт установки лаунчера по вкусу. Другое дело – отношение к пользователям со стороны Apple и Google, которое передаётся разработчикам.

Почему Google боится, что пользователи Android уйдут на iOS

Говоря об отношении к пользователям, я подразумеваю то, кого компании Apple и Google, выпускающие iOS и Android, видят в своих пользователях. Если Apple видит в них клиентов, интересы которых нужно соблюдать, то Google считает их товаром, на котором можно заработать.

Почему iOS безопаснее Android

Этот подход передаётся разработчикам приложений, которые руководствуются им при создании своих приложений. В результате одно и то же приложение для iOS и Android может быть скомпоновано по-разному с учётом того самого отношения к пользователям.

Исследователь в области кибербезопасности Майк Кукетц обнаружил в популярном менеджере паролей LastPass (кстати, я сам им пользовался долгое время) широкий набор трекеров:

AppsFlyer

Google Analytics

Google CrashLytics

Google Firebase Analytics

Google Tag Manager

MixPixel

Segment

А вы знали? Android работает с кэшем намного лучше, чем iOS

Трекеры — это специальные скрипты, которые отслеживают действия пользователя и сливают данные о нём и его устройстве на сторону. Как правило, это рекламные сети, которые на основе полученных данных просто формируют виртуальный портрет пользователя и используют его для таргетирования рекламы.

По сути, штука полезная. Однако сам факт того, что в приложении, ориентированном на обеспечение безопасности, есть такие трекеры, которые по факту занимаются слежкой, вызывает некоторые опасения.

По словам Кукетца, 6 из 7 трекеров, внедрённых в LastPass, активируются ещё до того, как пользователь начинает взаимодействовать с приложением. Они не спрашивают, готов ли он вообще на сбор данных и будет ли пользоваться менеджером в будущем.

Как приложения следят за вами

Вместо этого уже в момент установки приложение определяет, на какое устройство его загрузили, какой метод идентификации использует клиент, в каких учётных записях он авторизуется, фиксирует его IP-адрес, текущее местоположение и много чего ещё. Но объём собираемых данных будет ещё больше, как только приложение запустится в первый раз и начнёт использоваться.

Стоит ли говорить, что на iOS ничего подобного нет и в помине. Просто подход Apple состоит в том, что разработчики должны объяснить необходимость обращения к тем или иным данным.

За это отвечают так называемые ярлыки конфиденциальности. Если LastPass использует службы геолокации, его создатели должны дать чёткое и развёрнутое объяснение. Причём объяснение о том, что это необходимо для персонализации рекламы, не сгодится. Оно должно обязательно касаться функционирования самого приложения.

Почему поиск Google для iOS оказался лучше, чем Android

Возможно, Apple плевать на безопасность своих пользователей. Но всё дело в том, что для компании из Купертино реклама не имеет никакого значения. Она не получает деньги ни от сбора данных, ни от персонализации объявлений в интернете. Она вообще не связана с рекламой.

Поэтому в какой-то момент в компании решили, что будут защищать пользователей от этой порочной практики разработчиков, которые отслеживают своих клиентов, не давая им возможности отказаться. Но Google, к сожалению, так не может, потому что большая часть её дохода повязана на рекламе. А если Google следит за пользователями, то почему бы тем же самым не заняться и разработчикам?