Русский ютуб вернулся в Google Play. Как скачать Rutube на Android?

Иногда самые ожидаемые камбэки происходят не на сцене и даже не в кинотеатре, а в магазине мобильных приложений. Так, российский видеохостинг Rutube стал доступен в Google Play для Android TV. Его можно загрузить официально и безопасно.

Владельцы телевизоров с Android TV на борту снова могут скачать официальное приложение Rutube из Google Play. По словам заместителя гендиректора “Газпром-медиа” Сергея Косинского, с начала 2024 года приложение российского видеохостинга установили более 12,5 миллиона раз. А еще в августе стало известно, что мобильная версия для Android набрала свыше миллиона скачиваний.

Рост интереса к платформе подтверждает и реальная статистика: за первые восемь месяцев 2025 года пользователи просмотрели на Rutube более 33 миллиардов роликов, что в 6,2 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Существенно вырос и показатель дневной аудитории: с 5,3 до 17 миллионов человек.

Для владельцев Android-устройств возвращение Rutube в Google Play имеет важное практическое значение. Теперь приложение можно установить без обходных путей и скачивания APK-файлов из сомнительных источников. На Android TV это особенно удобно, ведь доступ к контенту теперь можно получить в пару кликов прямо с телевизора, используя только пульт и встроенный поиск Google Play.

Приложение поддерживает персонализированные рекомендации, подписки на каналы, а также позволяет продолжать просмотр с того же места на разных устройствах. Это делает Rutube полноценной альтернативой YouTube привычным видеосервисам, а теперь еще и официально доступной в экосистеме Google.

Как скачать Rutube на Android TV

Откройте Google Play на вашем телевизоре или приставке с Android TV.

В строке поиска введите Rutube.

Выберите официальное приложение от разработчика ООО «Рутуб» и нажмите Установить.

После установки Rutube появится в списке приложений, и его можно будет закрепить на главном экране для быстрого доступа.

Для владельцев смартфонов и планшетов процесс точно такой же: достаточно открыть Google Play, найти Rutube и установить приложение. Авторизация через аккаунт позволит синхронизировать подписки и историю просмотров между всеми устройствами.