В 2017 году с выходом Galaxy S8 Samsung представила голосовой помощник Bixby. На момент выхода помощник умел многое. Компания предоставила разработчикам API, с помощью которого они могли добавить поддержку Bixby в приложение. Это позволило Bixby взаимодействовать с приложениями сторонних разработчиков. Кроме того, на момент выхода Bixby умел распознавать предметы с камеры и выдавать информацию по ним. Подразумевалась возможность таким образом совершать покупки в онлайн-магазинах. Bixby также умел распознавать текст и переводить его.

В конце 2018 года компания представила умную колонку Galaxy Home с обновленным Bixby. Виртуальный ассистент стал еще умнее. Теперь он мог предлагать события, если пользователь хотел пойти на какое-либо похожее. Кроме того, ассистент научился понимать контекст разговора, он запоминал весь диалог с пользователем. Также Bixby научился понимать вкусы владельца и при попытке зарезервировать стол, он автоматически выбирал кухню, которая нравится владельцу. Bixby стал поддерживать различные сервисы типа карт и такси Uber без установки самих приложений.

В середине 2019 года Samsung запустила магазин приложений Bixby Marketplace, куда публикуются расширения для голосового помощника. С помощью них можно автоматизировать различные действия, будь то воспроизведение музыки через определенное приложение или вызов такси с помощью конкретного сервиса.

Однако на этом компания не желает останавливаться и готовит настоящую революцию на рынке голосовых ассистентов. Samsung готовится представить голосового ассистента Neon на потребительской выставке CES 2020, которая состоится в январе следующего года.

Neon разразабывается подразделением Samsung Technology и компанией Advanced Research Lab (STAR Labs) под руководством Пранава Минстри. Пранав ранее занимался разработкой технологии SixthSense по распознаванию жестов:

Позже он принимал участие в разработке Galaxy Gear. К тому же в прошлом он занимал должность вице-президента Samsung. Advanced Research Lab занимаются различными научными исследованиями, более подробной информации по ним найти не удалось.

На официальной странице Neon в Twitter появилось видео с демонстрацией официального логотипа ассистента:

Пока сложно сказать, что именно нам предложит Мистри. Возможно, учитывая его прошлую работу, Neon станет первым в мире ассистентом, который будет реагировать как на голосовые команды, так и на жесты. И все это будет происходить в общем контексте.

Например, вы сможете попросить ассистента запустить карты, а в самом приложении карт управлять с помощью жестов. Вариантов, как можно удачно скомбинировать жесты и голосовые команды, много.

Многие предположили в комментариях к твитам, что Neon является улучшенной версией Bixby. В ответ появился твит, где нам четко дали понять, что NEON — это не Bixby, и что раньше мы такого никогда не видели.

Что же это?

Учитывая, что Samsung инвестирует в IoT, умный дом и умный город, а также в 5G, можно предположить, что речь идет о домашнем ассистенте, который станет одним целым с вашим домом. С другой стороны, для этого есть колонка Galaxy Home с помощником Bixby, поэтому все еще непонятно, как ребята смогут сделать что-то, не связанное с Bixby.

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Позже был опубликован еще один твит с небольшим пояснением: «NEON — искусственный человек». Как это отличает его от голосового помощника? Непонятно. Neon будет просить владельца пойти с ним в кино или пообедать с ним? Конечно, мы шутим, но когда кто-либо делает такие громкие заявления, это приводит к возникновению подозрений в масштабности и качестве продукта.

Скажу честно, я не очень люблю подобные рекламные компании, потому что, как правило, в дальнейшем они приводят к разочарованиям. С текущими технологиями вряд ли возможно создать ассистента или «искусственного человека», который был бы умнее той же Яндекс Алисы.

Очень интересно порассуждать на эту тему с нашими читателями. Как вы думаете, что же такое «Neon»?

По материалам gsmarena