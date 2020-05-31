Samsung хочет, чтобы Chrome для Android получил поддержку расширений

Не знаю, замечали вы или нет, но к мобильному Google Chrome у пользователей практически не бывает претензий, в отличие от настольного. Версия для смартфонов не оказывает лишней нагрузки ни на процессор, ни на память, ни на время автономной работы, тогда как десктопной только дай волю. В результате пользователи даже начали шутить, что 1,5 ТБ оперативной памяти, которыми Apple оснастила топовый компьютер Mac Pro, без проблем вытянут 3-4 вкладки в Chrome, но не больше. Сказался слишком обширный набор функций браузера, который и сканирует компьютер на вирусы, и даже имеет собственные приложения в виде расширений. Их-то на смартфонах и не хватало.

Google рассказала, что изменится в Google Chrome после обновления

Несмотря на то что мобильный Chrome не поддерживает расширения, многие пользователи были готовы пожертвовать ресурсоёмкостью браузера, лишь бы им позволили устанавливать сторонние инструменты для расширения функциональности. Из-за того, что движок Chromium, на базе которого построен Chrome, является открытым и распространяется совершенно свободно, независимые разработчики начали ставить эксперименты по созданию альтернативной версии Chrome, но уже с поддержкой расширений. Результатом этих трудов стал браузер Kiwi, которым заинтересовались в Samsung.

Я уже рассказывал, что из себя представляет браузер Kiwi, которым я сам пользуюсь уже довольно давно. Он действительно поддерживает установку расширений на Android, причём это могут быть даже десктопные расширения, которые мы используем во «взрослой версии Chrome. Обязательно почитайте, если интересно.

Расширения хром для андроид

Очевидно, оценив перспективы Kiwi, представители Samsung связались с разработчиком браузера и предложили ему совместную работу над совершенствованием движка Chromium. В планах у компании было доработать движок таким образом, чтобы он по умолчанию поддерживал расширения, а все браузеры, которые создаются на его основе, могли с ними работать «из коробки». В результате функциональные возможности браузеров вырастут довольно значительно и, вероятно, смогут составить конкуренцию настольным версиям.

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План интеграции расширений в мобильный Chromium не является пустыми словами. Разработчики уже трудятся над совершенствованием движка, что видно по его программному коду. Правда, пока сложно говорить о том, как много времени это займёт, не говоря уже о том, что нет никаких гарантий, что сама Google одобрит наработки энтузиастов и будет использовать их при дальнейшем развитии Chrome для Android. В конце концов, Google могла бы добавить поддержку расширений в браузер для смартфонов и сама, но почему-то этого не сделала.

Браузеры для Android с расширениями

Изменения, которые Samsung и разработчик Kiwi планируют внести в Chromium, положительно отразятся не только на Chrome, но и на всех остальных браузерах на этом движке. К их числу относятся и «Яндекс.Браузер», и Samsung Internet, который является штатным для всех смартфонов южнокорейского бренда, и Microsoft Edge, с которым Microsoft повторно вышла на рынок браузеров, надеясь завоевать на нём сколь-нибудь ощутимую долю. Поэтому, если вы хотели пользоваться «полноценным» аналогом Chrome на Android, ждать осталось недолго.

Если вы хотите проверить, как работают десктопные расширения в, по сути, мобильной версии Chrome, его можно скачать в Google Play

Почему Google не добавила расширения в Chrome для Android не случилось, понять немудрено. Расширения являются, по сути, приложениями, которые устанавливаются в браузер и, соответственно, заставляют его потреблять больше ресурсов. Чем больше расширений, тем сильнее будет нагрузка, которую Chrome будет оказывать на устройство. Но если современные компьютеры, которые имеют мощное железо и аккумуляторы, а зачастую и вовсе постоянно подключены к сети электропитания, худо-бедно смогут её вытянуть, то смартфоны вряд ли справятся с ней без ущерба для себя. Поэтому, быть может, и хорошо, что Google не стала портить мобильный Chrome самостоятельно?