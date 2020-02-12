Несмотря на то что обычно Apple довольно нетороплива в освоении новых технологий, наиболее ценные наработки, которым предстояло изменить рынок, первой внедряла именно она. App Store, Touch ID, Face ID, AirDrop – всё это пошло именно от Apple. Но если первые три решения из этого списка конкуренты компании худо-бедно скопировали, с последним долгое время у них были откровенные проблемы. То ли реализовать собственный интерфейс передачи данных по воздуху у них не получалось, то ли ценности в нём они просто не видели, но так или иначе, появляться аналоги AirDrop начали относительно недавно. Теперь своё решение представила Samsung.

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Слухи о планах Samsung разработать собственный аналог AirDrop появились только в этом году, даже после того, как этим занялась Google. Тем не менее, воплотить планы в жизнь корейцам, которые окрестили своё детище Quick Share, что в приблизительном переводе означает «Быстрый обмен», удалось раньше, чем поисковому гиганту. Новый интерфейс, как и следует из названия, позволяет быстро обмениваться данными с пользователями совместимых смартфонов, к коим пока относятся только Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.

Чем Quick Share отличается от AirDrop

Samsung не стала оглашать скорость, на которой передаются данные, а также ничего не сказала про технологию, на которой основывается работа Quick Share. Дело в том, что в прошлом месяце, когда информация о новом интерфейсе только появилась, в Сети фигурировали данные о том, что он будет базироваться на облачных технологиях, и по этой причине пользователи совместимых устройств будут ограничены в объёмах передаваемой информации. Но, судя по тому, что для установления соединения по Quick Share требуется, чтобы пользователи находились вблизи друг от друга, скорее всего, интерфейс работает на основе Wi-Fi и Bluetooth, а значит, может развивать примерно ту же скорость, что и AirDrop.

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Впрочем, без отличий не обошлось. Samsung решила пойти дальше Apple и сделать возможной передачу одного и того же файла на устройства пяти пользователей одновременно. AirDrop, несмотря на то что является довольно продвинутым решением для обмена данными, на такое пока не способен. Другое дело, что Quick Share, в отличие от AirDrop, не позволяет передавать данные, просто направив смартфон на получателя без необходимости выбирать его в списке доступных пользователей. За работу этой функции отвечает чип U1, обеспечивающий поддержку технологии Ultra Wideband, которой ни у одного устройства, кроме флагманских iPhone, пока нет.

Какие смартфоны Samsung поддерживают Quick Share

К настоящему моменту Samsung добавила поддержку Quick Share в прошивку только трёх смартфонов, хотя вчера она представила четыре. Четвёртым стал складной Galaxy Z Flip, который новым интерфейсом передачи данных не обзавёлся. Видимо, свою роль сыграл процессор, на базе которого он работает. Если у линейки Galaxy S20 это новейший Snapdragon 865, то у Galaxy Z Flip – прошлогодний Snapdragon 855+. Однако Samsung обещает, что не намерена останавливаться на достигнутом и сделает Quick Share доступным и на других устройствах в самое ближайшее время.

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На самом деле функция быстрой передачи данных без проводов довольно удобна, хоть мы уже и привыкли к использованию облачных сервисов и мессенджеров для той же цели. Однако может случиться такое, что подключение к интернету отсутствует, а файлом поделиться нужно. Тут-то на помощь и приходят интерфейсы вроде AirDrop и Quick Share, которые позволяют сделать это, во-первых, быстро, а, во-вторых, в любом месте, не завися от внешних условий, будь то полёт на самолёте или поход в горы.