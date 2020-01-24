Samsung представит свой аналог AirDrop, работающий в облаке 1

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Иван Кузнецов

Копирование и воровство красной нитью проходит через деятельность всех компаний, которые что-то производят. Но если одни стараются заимствовать чужие идеи и наработки довольно аккуратно, маскируя сей факт особенностями реализации, то другие идут напропалую и, не стесняясь, адаптируют чужие технологии под фирменную продукцию без изменений. Казалось бы, яркий тому пример – Samsung. Но, несмотря на то что на первых порах корейцы старательно копировали всё, что делает Apple, в последние несколько лет они показали, что способны делать что-то поистине уникальное, даже если это и напоминает яблочные разработки.

AirDrop настолько удобен, что теперь скопировать его хотят все

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Samsung собирается оснастить все смартфоны линейки Galaxy S20, которая выйдет уже в следующем месяце, поддержкой технологии Quick Share. Она представляет собой беспроводной интерфейс передачи данных между совместимыми устройствами, который является аналогом AirDrop от Apple, но, в отличие от него, разработка Samsung будет связывать не все устройства компании, а только самые новые, очевидно, вышедшие после 2020 года. Во всяком случае, запустить технологию на более старых устройствах разработчикам из команды XDA, получившим доступ к APK-файлу Quick Share, не удалось.

Как работает Quick Share от Samsung

Запустить Quick Share на старых устройствах нельзя

Несмотря на то что Samsung, очевидно, вдохновлялась именно AirDrop, компания просто не могла позволить себе вот так взять и слизать фирменную разработку Apple. Поэтому корейцы пошли дальше и связали Quick Share с облаком. Это позволило не только не задействовать Bluetooth при передаче данных, очевидно, расходуя меньше ресурсов аккумулятора, но и повысить скорость передачи.

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Правда, есть у такого решения и недостатки. Прежде всего это максимальный размер файла. Он может быть любого формата, но весить должен не больше 1 ГБ. Но это ещё не всё. Из-за того, что Samsung задействует собственные дата-центры для передачи данных, чтобы избежать повышенной нагрузки на сервера, компания решила установить дневной лимит обмена. В результате после релиза Quick Share через него в день можно будет передать не больше 2 ГБ данных.

Чем Quick Share лучше AirDrop

Безусловно, идея использования облака довольно инновационна, учитывая, что в эпоху беспроводного интернета это, во-первых, позволит увеличить скорость обмена, данными, а, во-вторых, позволит Quick Share работать независимо от расстояния. Если AirDrop требует, чтобы пользователи, обменивающиеся файлами, находились на расстоянии нескольких метров друг от друга, Quick Share позволит обмениваться данными в пределах одного города, страны и даже целой планеты.

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Казалось бы, зачем создавать для этого отдельную технологию? Но смысл в этом действительно есть. Сейчас мы в основном используем для передачи данных либо мессенджеры, что хоть и удобно, но далеко не всегда применимо на практике, потому что все мы пользуемся разными мессенджерами, либо облачные хранилища. Последние хороши всем за тем лишь исключением, что получателю нужно искать в них нужные данные самостоятельно. Да, можно отправить файл по ссылке, но в этом случае от отправителя требуется совершение дополнительных действий, которые занимают время. С Quick Share же все эти проблемы исчерпываются. Но лимит, конечно, всё портит.

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1 комментарий Оставить свой

  1. G-3

    Сделали свое казино… с блекджеком и тд))

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