Копирование и воровство красной нитью проходит через деятельность всех компаний, которые что-то производят. Но если одни стараются заимствовать чужие идеи и наработки довольно аккуратно, маскируя сей факт особенностями реализации, то другие идут напропалую и, не стесняясь, адаптируют чужие технологии под фирменную продукцию без изменений. Казалось бы, яркий тому пример – Samsung. Но, несмотря на то что на первых порах корейцы старательно копировали всё, что делает Apple, в последние несколько лет они показали, что способны делать что-то поистине уникальное, даже если это и напоминает яблочные разработки.

Читайте также: Google разрабатывает свой аналог AirDrop для Android

Samsung собирается оснастить все смартфоны линейки Galaxy S20, которая выйдет уже в следующем месяце, поддержкой технологии Quick Share. Она представляет собой беспроводной интерфейс передачи данных между совместимыми устройствами, который является аналогом AirDrop от Apple, но, в отличие от него, разработка Samsung будет связывать не все устройства компании, а только самые новые, очевидно, вышедшие после 2020 года. Во всяком случае, запустить технологию на более старых устройствах разработчикам из команды XDA, получившим доступ к APK-файлу Quick Share, не удалось.

Как работает Quick Share от Samsung

Несмотря на то что Samsung, очевидно, вдохновлялась именно AirDrop, компания просто не могла позволить себе вот так взять и слизать фирменную разработку Apple. Поэтому корейцы пошли дальше и связали Quick Share с облаком. Это позволило не только не задействовать Bluetooth при передаче данных, очевидно, расходуя меньше ресурсов аккумулятора, но и повысить скорость передачи.

Читайте также: Xiaomi, Oppo и Vivo представили полноценный аналог AirDrop

Правда, есть у такого решения и недостатки. Прежде всего это максимальный размер файла. Он может быть любого формата, но весить должен не больше 1 ГБ. Но это ещё не всё. Из-за того, что Samsung задействует собственные дата-центры для передачи данных, чтобы избежать повышенной нагрузки на сервера, компания решила установить дневной лимит обмена. В результате после релиза Quick Share через него в день можно будет передать не больше 2 ГБ данных.

Чем Quick Share лучше AirDrop

Безусловно, идея использования облака довольно инновационна, учитывая, что в эпоху беспроводного интернета это, во-первых, позволит увеличить скорость обмена, данными, а, во-вторых, позволит Quick Share работать независимо от расстояния. Если AirDrop требует, чтобы пользователи, обменивающиеся файлами, находились на расстоянии нескольких метров друг от друга, Quick Share позволит обмениваться данными в пределах одного города, страны и даже целой планеты.

Читайте также: Google поддерживает смартфоны на Android дольше, чем Apple свои iPhone

Казалось бы, зачем создавать для этого отдельную технологию? Но смысл в этом действительно есть. Сейчас мы в основном используем для передачи данных либо мессенджеры, что хоть и удобно, но далеко не всегда применимо на практике, потому что все мы пользуемся разными мессенджерами, либо облачные хранилища. Последние хороши всем за тем лишь исключением, что получателю нужно искать в них нужные данные самостоятельно. Да, можно отправить файл по ссылке, но в этом случае от отправителя требуется совершение дополнительных действий, которые занимают время. С Quick Share же все эти проблемы исчерпываются. Но лимит, конечно, всё портит.