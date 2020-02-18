Dura lex, sed lex, так учат молодых юристов на первом курсе университета, стараясь на подкорку вживить им осознание несправедливости некоторых норм. Но каким бы суровым ни был закон, он всё равно будет обязателен к исполнению, вне зависимости от того, нравится он тем, на кого направлен, или нет. В этом смысле закон о российском софте, который приняли в конце прошлого года, ничем не отличается. И раз уж в нём сказано, что все смартфоны, поставляемые на отечественные рынок через официальные каналы поставок, должны из коробки иметь на борту необходимый набор ПО от местных разработчиков, значит, так и должно быть. И Samsung это понимает.

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Samsung готова в полной мере исполнить предписания закона о российском софте, который вступит в силу 1 июля 2020 года, и начать устанавливать отечественные приложения на фирменные устройства, узнал «Коммерсант». Для компании это не станет большим событием, потому что она уже давно работает с местными разработчиками, устанавливая на свои смартфоны, которые поставляются в Россию, почтовый клиент Mail.ru и приложение поискового сервиса «Яндекса». Установка нескольких новых программ ничего не изменит в политике Samsung, а значит, и повода спорить с законом нет, подчеркнули в компании.

Кто согласился предустанавливать российский софт

«Поправки к закону не повлияют на планы компании о продолжении работы в России. Мы готовы сотрудничать с локальными и глобальными партнёрами, тем более что опыт такого сотрудничества у нас уже есть», — сообщили официальные представители Samsung.

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Получается, в Samsung даже не допускают мысли о том, чтобы покинуть российский рынок из-за якобы несправедливых требований закона. При этом даже ещё не известно, на кого именно будет возложена обязанность по предустановке приложений, потому что сейчас в правительстве рассматривают сразу три варианта. Первый предполагает обязать заниматься установкой софта самих производителей, чтобы дать им возможность адаптировать его для своих смартфонов и нести с разработчиками солидарную ответственность за проблемы в функционировании. Второй – оставить эту обязанность дистрибуторам, представляющим интересы многих компаний, у которых нет в России официального представительства. А третий – дать производителям возможность выбирать, заниматься предустановкой самостоятельно либо возлагать черную работу на своих оптовых или розничных партнёров.

Какие приложения будут устанавливать в России

В правительстве решили, что не будут определять конкретные приложения, обязательные к предустановке, позволив производителям самим делать окончательный выбор. Таким образом, решили в кабмине, можно будет избежать навязывания и приоритезации одних разработчиков над другими. Поэтому было решено определить только типы софта, который будут обязаны устанавливать производители. Вот они:

Поисковик

Антивирус

Навигатор (карты)

Мессенджер

Социальные сети

Госуслуги

Mir Pay

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Несмотря на то что в этом списке есть два вполне конкретных приложения, – Госуслуги и Mir Pay – они являются государственными и, по сути, не имеют альтернатив. Поэтому здесь говорить о задействовании административного ресурса для продвижения коммерческих продуктов говорить несколько некорректно. Нет, конечно, у Mir Pay есть аналоги вроде Google Pay или Apple Pay, однако дело в том, что ни тот, ни другой платёжные сервисы не поддерживают банковских карт МИР, а именно их в России выдают всем бюджетникам, студентам и школьникам.

Изменит ли что-то закон о российском софте на рынке Android-смартфонов? Лично я думаю, что нет. Ведь, в отличие от Apple, которая не допускает к своим смартфонам сторонних разработчиков, Google всегда делала акцент на открытости её операционной системы. В результате некоторые производители уже много лет по умолчанию устанавливают на фирменные аппараты российское ПО, поскольку понимают, что здесь оно будет пользоваться спросом. Поэтому решение Samsung согласиться и принять условия законодателей выглядит довольно здраво и ожидаемо.