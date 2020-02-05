Я попросту не представляю, чтобы крупный производитель уделял так много внимания публикациям на Reddit. Однако это случилось. Ранее один из пользователей данной соцсети опубликовал своё небольшое расследование, согласно которому Samsung использовала в своей оболочке функцию очистки памяти от компании 360, которая отправляла данные пользователей на собственные китайские сервера. В день, когда расследование появилось в Сети, мы сразу же поделились им с читателями и осудили Samsung за использование в своей прошивке стороннего китайского софта. И не исключаю, что в том числе наша публикация могла способствовать тому, что Samsung обратила внимание на данную проблему.

Софт этот отвечал за очистку памяти в телефоне. Сканер хранилища располагался в разделе Device Care, связанном с менджментом памяти. Так сегодня делают многие производители. Например, в телефонах Xiaomi за безопасность отвечает Aavast, если верить логотипу компании в приложении безопасности.

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Данный сканер хранилища имел логотип “Powered by 360” и отправляет данные на китайские сервера. Однако почему бы за то же самое не обвинить Xiaomi? Во-первых, покупая телефон Xiaomi мы изначально предполагаем, что компания будет экономить на софте, прибегая к помощи сторонних компаний. Не будет же она разрабатывать собственный антивирус? Во-вторых, Aavast — достаточно популярная компания, за которой не наблюдалось чего-то странного, а вот с Qihoo 360 всё не так просто. Дело в том, что в одном из интервью глава Qihoo 360 заявил, что компания при необходимости будет передавать данные правительству Китая. К тому же Qihoo 360 вела не совсем честную игру на рынке антивирусов в Китае.

Однако всё изменилось, ведь в последнем обновлении до Android 10 Samsung удалила функцию очистки памяти компании Qihoo 360. Новое обновление добавляет поддержку Android 10, улучшенную автономность и исправление ряда багов. Вероятно, багом Samsung посчитала наличие софта 360. К слову, не так давно Samsung отложила релиз Android 10 для некоторых смартфонов.

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Удивительно, что такая крупная компания способна так быстро реагировать даже на одну публикацию в соцсетях. Да, она стала крайне обсуждаемой, Samsung, очевидно, осуждали за использование подобного софта, однако корейцам важна своя аудитория, и поэтому они приняли решение избавиться от софта данной компании, за что их, безусловно, стоит уважать.

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Автор новой публикации изучил APK-файл приложения Device Care и не нашел там следов Qihoo 360.

Пользователи в комментариях подтверждают, что, получив новое обновление, у них исчез логотип “Powered by 360”. Об этом сообщают даже обладатели бюджетных телефонов A-серии. Если вы являетесь фанатом Samsung, вам наверняка будет интересно узнать список лучших планшетов компании.

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