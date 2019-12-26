После того как США наложили на Huawei санкции и ей запретили пользоваться сервисами Google, многие решили, что на этом компания закончится. Не исключено, что китайцы и сами так думали. Но потом, победив панику, хорошенько пораскинули мозгами и поняли, что у них есть шанс не только преодолеть кризис, но и в перспективе получить от этой ситуации даже больше, чем потерять. Правда, чтобы всё получилось, необходимо приложить немало усилий и вложить в проект Android, лишённого сервисов Google, довольно большие деньги, которые, к счастью, у Huawei нашлись, и теперь она идёт к тому, чтобы стать новым лидером индустрии.

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По состоянию на декабрь 2019 года Huawei Mobile Services поддерживают 45 тысяч приложений для Android. Некоторые пользователи уже могут убедиться в этом, установив мобильные службы на свой смартфон. Это могут сделать не только владельцы постсанкционных аппаратов, которые не работают с Google Mobile Services, но и всех остальных. Как оказалось, одни службы прекрасно уживаются с другими и не вступают в конфликт, как это нередко случается с антивирусами разных поставщиков.

Сколько приложений совместимы с HMS

На самом деле 45 тысяч — довольно небольшая цифра, особенно, если сравнивать её с более чем 3 миллионами у Google Mobile Services, с которыми предстоит конкурировать службам Huawei. Но в то же время нужно понять, что большая часть приложений, доступных в Google Play, — это самый настоящий мусор. Все эти бесчисленные калькуляторы, сканеры QR-кодов, гороскопы и прочий трэш, который заполонил каталог, — явно не то, что вам бы хотелось скачивать, засоряя свой смартфон, не говоря уже о том, чтобы начинать этим пользоваться.

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Если вы думаете, что Huawei со своими 45 тысячами приложений, совместимыми с Huawei Mobile Services, не сможет далеко уехать, ответьте себе на простой вопрос. Сколько приложений прямо сейчас установлено у вас на смартфоне? Лично я насчитал около 40 штук. И это притом, что, наверное, 20 из них я запускаю раз в 2-3 месяца, ещё 15 – раз в полгода и лишь оставшимся десятком пользуюсь более или менее регулярно. Скорее всего, у вас ситуация примерно такая же. Конечно, у всех нас разные предпочтения, но не думаю, что среди 45 тысяч разных программ вы не найдёте нужную вам утилиту, банковское приложение или клиент социальной сети.

Единственный минус Huawei Mobile Services

В большей степени меня заботит отсутствие совместимости с такими приложениями, как Facebook, WhatsApp и Instagram. Ведь именно они составляют заметную долю всех загрузок из Google Play, а потому их отсутствие в AppGallery довольно ощутимо снижает потенциал смартфонов Huawei. Ведь если у пользователей нет возможности выложить фоточку в ленту инстаграма или отправить сообщение через мессенджер, это серьёзный повод задуматься о том, чтобы предпочесть аппаратам Huawei устройства других брендов, у которых с этим проблем нет.

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Решится ли проблема? Пока однозначно сказать сложно. Всё-таки, несмотря на то что США частично сняли санкции с Huawei и позволили американским компаниям работать с китайцами, нет никаких гарантий, что эти послабления не будут отозваны. Но если всё пойдёт по плану, у Huawei есть реальный шанс создать качественный аналог Google Play, куда будут попадать только проверенные и действительно качественные приложения, а весь трэш будет отбраковываться на стадии проверки качества, которой так не хватает на Android.