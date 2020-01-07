Всем известно, что не так давно Huawei запретили сотрудничать с американскими компаниями. Из-за этого новые устройства китайского гиганта работают без сервисов Google. Торговая война США и Китая привела к тому, что жители запада стали с опаской относиться к любой китайской продукции. И это касается, в том числе, любого китайского софта. И кто бы мог подумать, что ситуация коснется корейского гиганта Samsung.

Одни из пользователей Reddit с ником kchaxcer провёл небольшое расследование и поделился им с другими пользователями соцсети. Суть проблемы в том, что в устройства Samsung встроен сканер хранилища в разделе Device Care. В окне сканера можно найти интересную надпись «Powered by 360». Именно она и стала причиной возмущений. Речь идёт о китайской компании Qihoo 360.

Её софт по сканированию устройства Samsung встроен в систему, и он отправляет данные на китайские сервера. Удалить его не получится.

Автор темы является владельцем флагманского Galaxy S10, и его наличие стороннего софта от сомнительной китайской компании в смартфоне обеспокоило. Разве может компания, которая продаёт свои аппараты по цене, сравнимой со стоимостью iPhone, предлагать пользователям функциональность, разработанную сомнительной китайской компанией?

Qihoo 360 называют сомнительной не просто так. Она различными способами пытается заполучить долю рынка в Китае. Антивирус компании настолько плох, что по нему стали создавать мемы. К слову, российским пользователям он тоже доступен.

Антивирус 360 на PC, если верить автору поста, способен искать на компьютере антивирусное программное обеспечение конкурентов и удалять его. Некоторые пользователи могут столкнуться с установкой панели в браузере и появлению рекламных вставок с просьбой установить данный антивирус. В Китае из-за агрессивной политики Qihoo было открыто несколько судебных дел.

Однако это не единственное, что может смутить. В 2017 году в новостях появилась информация о том, что компания Qihoo готова сотрудничать с властями Китая, чтобы обеспечить их большими данными. В одном из интервью глава Qihoo 360 заявил, что компания при необходимости будет передавать данные правительству США.

Убедиться в достоверности данной фразы сложно, так как источник на китайском языке. Однако в нём также сказано, что ранее софт 360 со своих магазинов удалили ряд компаний, включая Xiaomi.

В разделе Device Care есть возможность обновить базу данных. Автор поста с помощью специального софта проанализировал запросы и пришёл к тому, что все они обращаются на китайские сервера.

Я мог купить смартфон OnePlus или Xiaomi с аналогичными спецификациями, потратив гораздо меньше денег, но выбрал Samsung из-за премиального качества сборки и меньшей зависимости от китайского правительства… Почему мы (владельцы Samsung) подвержены тем же угрозам безопасности данных, что и владельцы смартфонов китайских брендов? Пользователь kchaxcer

Еще один юзер под ником jsDang заявил, что смартфон отправляет важную информацию (IMEI, MAC, AndroidID, серийный номер) на сервера 360, и при этом почти все из них работают по незащищенному протоколу HTTP, что делает возможным перехват этих данных.

Решение проблемы

Есть несколько способов запретить программе 360 отправлять данные на китайские сервера. Первый способ подразумевает наличие root-прав. Необходимо установить AdWay и добавить домены «*.360.cn» и «*.360safe.com» в чёрный список.

Если у вас нет root-прав, можно использовать различные DNS-сервисы. Один из таких NextDNS. Создаём аккаунт в сервисе и копируем адрес DNS-over-TLS, который находится в разделе настроек. В разделе Blacklist добавляем серверы 360.cn и 360safe.com. Далее на смартфоне в разделе соединений в поле приватного DNS вставляем скопированный DNS-over-TLS. Этот способ работает на смартфонах с Android 9 и выше. В противном случае необходимо установить приложение NextDNS на само устройство.

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Однако мы не рекомендуем использовать не менее сомнительный софт, поэтому не стоит прибегать к подобными манипуляциям, если вы не понимаете что они делают. Если вам нужна помощь, можете спросить у наших читателей в Телеграм.

Как на это реагировать?

Конечно, это неправильно, когда такая крупная компания использует в своей операционной системе софт другого производителя с плохой репутацией. Некоторые пользователи в комментариях жалуются на то, что видят рекламу в Samsung Pay и на Smart TV компании, что странно, учитывая высокую стоимость устройств компании на фоне конкурентов.

Интересно узнать и ваше мнение. Как вы относитесь к подобной ситуации, и стоит ли Samsung как-либо реагировать на подобное заявление?