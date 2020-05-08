Смартфоны Samsung скоро получат мессенджер от Google

Несмотря на то что сегодня у пользователей явно нет недостатка в мессенджерах, на этот рынок то и дело пытаются выйти новые сервисы. Но если у большинства из новичков нет даже шанса на то, чтобы укрепиться и завоевать внимание пользователей, то компаниям с аудиторией явно будет попроще. Google это поняла и решила создать собственный мессенджер на базе уже существующего приложения «Google Сообщения». Вот только развёртка нового сервиса – очевидно, из-за интеграции со службой SMS-сообщений – как-то затянулась. Поэтому на помощь Google пришла Samsung. Разумеется, на весьма выгодных для себя условиях.

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Google и Samsung работают над оснащением смартфонов линейки Galaxy поддержкой RCS-протокола в рамках приложения «Google Сообщения». Он представляет собой службу обмена сообщениями, который похож на SMS, но имеет ряд отличий.

Отличия RCS от SMS

Увеличенный лимит символов в текстовых посланиях;

Возможность отправлять стикеры, эмодзи и даже медиавложения;

Возможность следить в реальном времени за тем, что пользователь набирает сообщение;

Поддержка пассивных уведомлений о прочтении, которые появляются под сообщениями;

Поддержка групповых чатов с сохранением возможностей, характерных для бесед в формате тет-а-тет.

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Несмотря на явное превосходство над SMS, RCS может работать как через интернет, так и через операторские GSM-сети как обычные смски. Но поскольку договориться с операторами по всему миру Google так и не удалось, она решила сама предоставить сервера для обработки сообщений. Правда, довольно скоро выяснилось, что поисковый гигант пока не готов обеспечить RCS-связью весь мир, а потому развёртка сервиса затормозилась. Но то ли Samsung предложила Google свои сервера, то ли как-то иначе заинтересовала её, но, как стало известно, с апреля компании ведут совместную работу по оптимизации RCS для аппаратов линейки Galaxy.

Сообщения на Android

Samsung и Google пока не раскрывают информацию о сроках доступности RCS на смартфонах Samsung. Всё-таки оптимизация сервиса – тем более под конкретные устройства – это процесс не быстрый. Однако есть вероятность, что уже этим летом компании завершат работы по адаптации и отладке и представят пользователям Samsung возможность обмениваться сообщениями, используя приложение «Сообщения» от Google. Ведь так удобно иметь встроенный мессенджер из коробки, чем выискивать нужный в Google Play. А поскольку смартфонами Samsung владеют не только продвинутые пользователи, для которых загрузка стороннего приложения не представляет особых сложностей, но и те, для кого это тёмный лес, есть вероятность, что решение Google будет пользоваться определённой популярностью.

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С одной стороны, это здорово, потому что смартфоны Samsung получат дополнительную функцию и станут ближе к Google, что на фоне конкурентов является довольно выигрышной позицией. Однако, с другой, из-за того, что сейчас RCS довольно слабо распространён по миру и поддерживается на ограниченном числе устройств, использовать новый протокол для бесплатного обмена сообщениями, владельцы аппаратов Samsung всё равно не смогут. Вернее, смогут, но аудитория тех, кому они смогут что-то написать и получать ответ, будет крайне незначительной, что автоматически нивелирует все преимущества предстоящего обновления.

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Стал бы я сам пользоваться RCS-сообщениями от Google? Наверное, нет. Всё-таки все, с кем я общаюсь в мессенджерах, уже прочно сидят либо на WhatsApp, либо на Telegram. Бесспорно, что у Google есть достаточно пользователей, которые могли бы составить аудиторию фирменного мессенджера компании, однако компания сильно опоздала с запуском, да и, не сумев развернуть новый продукт глобально, потеряла наклёвывавшийся шанс на успех. Поэтому, как мне кажется, «Google Сообщения» так и останутся каким-то местечковым сервисом для тех, кто либо не может, либо не хочет скачивать что-то более стоящее.