Telegram получит обновление с функциями Clubhouse

Clubhouse. Думаю, о новой социальной сети, где люди объединяются в комнаты и общаются только голосом в реальном времени, слышали все. Другое дело, что далеко не все могут туда попасть. Но если для пользователей iOS существует только одна преграда в виде инвайта, то тем, у кого смартфоны на Android, приходится ещё сложнее. Помимо собственно приглашения, которое не возьмёшь абы где, у них нет даже официального приложения, а в неофициальных их, к сожалению, банят. Но Павел Дуров решил исправить эту проблему и запустить свой «клабхаус» в Telegram.

В Telegram для Android появились виджеты. Как включить

По слухам, разработчики Telegram прямо сейчас в закрытом режиме тестируют расширенный режим голосового чата. Несмотря на то что он появился в мессенджере ещё в прошлом году, его функциональные возможности были ограничены по сравнению с Clubhouse, который, по сути, и построен вокруг голосовых чатов. Просто в Telegram до этого момента был ряд ограничений, которые не позволяли пользователям взаимодействовать так же свободно, как в Clubhouse. Однако с выходом следующего обновления всё будет исправлено.

Функции клабхаус в Telegram

В Telegram будет снято ограничение на количество участников голосового чата. Сейчас допустимый максимум составляет 5 тысяч пользователей.

голосового чата. Сейчас допустимый максимум составляет 5 тысяч пользователей. В Telegram появится возможность попросить слово «поднятием руки» как в Clubhouse. Сейчас говорить могут либо все разом, либо те, кому изначально дал право админ.

как в Clubhouse. Сейчас говорить могут либо все разом, либо те, кому изначально дал право админ. Голосовые чаты в Telegram будут записываться и храниться даже по завершении аудиоконференции, чтобы пропустившие пользователи могли всё прослушать. В Clubhouse такой фишки нет вообще.

и храниться даже по завершении аудиоконференции, чтобы пропустившие пользователи могли всё прослушать. В Clubhouse такой фишки нет вообще. Telegram планирует обезличить создателей каналов, позволив им общаться от имени самих каналов. Это пригодится на случай, если у канала много админов.

Как настроить автоудаление сообщений в Telegram на Android

Как видите, все запланированные нововведения являются довольно знаковыми, а значит, смогут вывести популярность голосовых чатов на новый уровень. Несмотря на то что уже многие компании и студии разработки пообещали выпустить свои аналоги Clubhouse, у Telegram на это куда больше шансов. Всё-таки нужно учитывать как минимум три фактора:

Во-первых, аудитория мессенджера составляет несколько сотен миллионов пользователей, в отличие от Clubhouse;

Во-вторых, для многих именно Telegram является приоритетным инструментом общения, и голосовые чаты придутся тут весьма кстати;

В-третьих, голосовые чаты в Telegram будут доступны пользователям любых платформ без инвайтов, а значит, мессенджер уже будет в более выигрышном положении, чем Clubhouse.

Что лучше: клабхаус или телеграм

К тому же, не нужно забывать о трендовости Clubhouse, которая может быть для него губительной. Вспомните Periscope, который запускал Твиттер. Он был на хайпе около года, а потом его популярность стала падать, пока сервис не умер. То же самое может произойти с Clubhouse, если его разработчики не добавят новые киллер-фичи. Сервис узкой направленности очень рискует, предлагая только одну функцию, которую могут реализовать конкуренты. Поэтому с этой точки зрения Telegram не только рискует сделать успешный аналог Clubhouse, но и стать его лучшей версией.

7 моих любимых функций Telegram, о которых вы не знали

Говорят, что «клабхаусное» обновление Telegram выйдет уже в ближайшие несколько недель. Но сначала разработчики протестируют нововведение на узкой аудитории пользователей из числа бета-тестеров. При желании вы можете скачать тестовую сборку по этой ссылке. На Android, в отличие от iOS, не нужно ждать появления свободных мест и приглашения к испытаниям. Достаточно просто загрузить на устройство APK-файл бета-версии Telegram и пройти авторизацию.