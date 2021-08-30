В бете Telegram для Android появилась реклама. Что нужно знать

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Иван Кузнецов 0

На чём зарабатывает Telegram? Популярность этого запроса в Google ну просто зашкаливает. Людям действительно интересно, что откуда Павел Дуров берёт деньги. Ведь логично, что бесплатным мессенджер быть не может. А поскольку пользователи за него не платят, значит, Telegram зарабатывает на чём-то ещё. Но на самом деле это не так. На данный момент мессенджер полностью убыточен и существует только на личные деньги его создателя и инвесторов, которые верят в проект и вкладывают в него свои деньги. Однако рано или поздно Telegram должен был начать зарабатывать, и, судя по всему, он уже начал это делать.

Telegram

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В бета-версии Telegram для Android и macOS появилась реклама. Нет, не в виде баннеров между вашими сообщениями или видеороликов, которые вылезают на весь экран, перекрывая его содержимое. Реклама в Telegram – по крайней мере, в том виде, в котором она присутствует в бете – выглядит очень элегантно и ненавязчиво. Более того, если она останется такой и в релизной версии, многие вообще рискуют её не заметить.

Реклама в Telegram

Реклама в телеграм

Вот так выглядит реклама в Telegram. Скриншот из канала Beta Info

Реклама в Telegram (пока) представлена в виде самых обычных сообщений, которые мы получаем от других пользователей и каналов, на которые мы подписаны. Во всяком случае, это касается внутренней рекламы, роль которой исполняют продвигаемые публикации, каналы или группы.

А единственным, что указывает на то, что реклама – это, собственно, реклама, является небольшая полупрозрачная приписка Sponsored, появляющаяся в правом верхнем углу продвигаемого сообщения.

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Несмотря на то что у нас нет официальных подтверждений, что спонсированные публикации – это та самая реклама, появление которой в Telegram когда-то анонсировали разработчики, скорее всего, всё так и есть. На это указывают принципы продвижения, которые Павел Дуров озвучил около полугода назад:

  • Никакой рекламы в чатах;
  • Никакого таргетирования;
  • Основной упор – на внутреннюю рекламу.

Первые два пункта по большому счёту понятны и очевидны. Наибольшее значение же для нас играет третий пункт. Получается, Дуров с самого начала планировал сделать акцент не на внешнюю рекламу, когда сервис размещает рекламу товаров и услуг, существующих вовне. Он планировал сделать акцент на продвижении контента из самого Telegram.

Какой будет реклама в Телеграме

Telegram

Судя по всему, Павел Дуров решил переосмыслить рекламу в мессенджерах

Но, казалось бы, как сам Telegram вклинится в двусторонние отношения покупателя и продавца? На самом деле легко и просто. Разработчики мессенджера намерены встроить в него специфический рекламный инструментарий, который позволит в полуавтоматическом режиме заказывать рекламу в каналах и группах. Для этого пригодится поддержка систем оплаты, которая в Telegram появилась в одном из предыдущих обновлений.

Telegram в свою очередь будет выступать в роли посредника. Сложно сказать, будет ли мессенджер модерировать продвигаемые публикации, но взимать за удобство совершения сделок свою комиссию Telegram явно будет. В каком размере – пока под вопросом. Но очевидно, что мессенджеру нужно на чём-то зарабатывать, и посредничество в рекламе – один из способов.

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По большому счёту для пользователей, которым эту рекламу предстоит видеть, ничего особенно не изменится. Просто теперь мы будем знать, что публикация, которую нам предлагают к оценке, — это реклама. Только и всего. Содержание же самих публикациях с большой долей вероятности останется плюс-минус тем же самым. За него будут отвечать уже авторы продвигаемых объявлений.

А вот тот факт, что Telegram не будет таргетировать объявления, — это хорошо. Несмотря на то что мессенджер вполне может анализировать наши сообщения и подгонять рекламу под них, поскольку они не защищены сквозным шифрованием, подчинённые Павла Дурова решили этого не делать. Всё-таки подобная реклама подрывает основы конфиденциальности, а это не окажет положительного влияния на авторитет Telegram.

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