Приложения и сервисы Google, являющиеся составными частями единой экосистемы, на самом деле практически никак не связаны между собой. Тем не менее, поисковый гигант ведёт давнюю работу по исправлению этого недостатка, стараясь совместить разные программные продукты, чтобы повысить их продуктивность. В результате этой инициативы в Google Maps появился виджет управления воспроизведением Google Play Music, а в Gmail — поддержка «Google Календаря». Но больше всего, конечно, повезло Google Chrome, который получил встроенный «Google Переводчик», Google Lens, а совсем скоро получит Google Assistant.

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Google тестирует обновлённую версию Google Chrome для Android со встроенным Google Assistant. Ему предстоит заменить собой функцию голосового поиска, которая существует в браузере уже давно и позволяет формировать поисковые запросы, не набирая их на клавиатуре, а надиктовывая голосом. Эта функция уже доступна в тестовой сборке Chrome, а значит, скорее всего, её релиз состоится с выходом следующего обновления, запланированного на февраль. В то же время не исключено, что ассистент появится не только в мобильной версии браузера, но и в настольной.

Как управлять Chrome голосом

Несмотря на то что Google собралась внедрить Google Assistant в Google Chrome, никаких подтверждений тому, что у пользователей появится возможность управлять браузером, отдавая ему голосовые команды, нет. Однако, учитывая, что у владельцев смартфонов Google Pixel такая возможность уже есть, нельзя исключать, что вскоре она появится и у всех остальных. Другое дело, что совмещать браузер с ассистентом для этого нет никакой нужды, ведь на Pixel 4 оба сервиса Google работают и так.

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Зачем, в таком случае, Google решилась пойти на интеграцию Google Assistant и Google Chrome? По одной из версий, так компания хочет компенсировать отказ от куков, поскольку в этом случае она сможет собирать больше данных о пользователях, ведь ассистент сохраняет все записи на серверах Google. Но это, очевидно, не так, потому что Google может записывать не только обращения к Google Assistant, но и вообще все случаи использования диктовки в любых своих приложениях.

Зачем Google Assistant нужен в Chrome

Поэтому лично я думаю, первоочередная цель, которую преследовал поисковый гигант, состоит, конечно, в расширении возможностей браузера, и только потом – в формировании взаимосвязанной экосистемы. Ведь в этом случае пользователь сможет попросить голосового помощника перевести запрос на иностранный язык, тогда как в обычных условиях требуется выполнить перевод самостоятельно. На самом деле это несложно, но требует времени, а с Google Assistant, который не только переводит, но и исправляет ошибки, искомый результат можно будет получать быстрее.

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Но Google не одна хочет обучить свой браузер воспринимать голосовые команды. Недавно стало известно, что аналогичный эксперимент запустила Mozilla. Разработчик Firefox хочет не просто, чтобы пользователи могли отдавать браузеру команды вроде «вперёд» или «назад», но и буквально взаимодействовать с элементами сайтов. Для этого был выпущен Speech API, который администраторам предстоит адаптировать для своих веб-ресурсов, облегчив жизнь пользователям, не способных управлять сайтом руками.