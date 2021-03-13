В Chrome на Android появился предварительный просмотр ссылок. Как пользоваться

Помню, как 6 лет назад, когда в iPhone впервые появился 3D Touch, Apple всячески пыталась доказать всем его пользу. Получалось это у неё довольно плохо, но как минимум одна функция этого интерфейса мне действительно приглянулась. Ей была функция предварительного просмотра веб-страниц. Пользователь мог нажать на ссылку и как бы приоткрыть её в небольшом окне, чтобы ознакомиться с содержимым, не запуская страницу во весь экран. Мне очень хотелось, чтобы такая штука появилась и на Android, но почему-то Google так не думала. По крайней мере, до выхода Chrome 89.

Как в Chrome дать ссылку на конкретную часть страницы

В Chrome 89 появилась функция предпросмотра ссылок. Несмотря на то что она реализована не совсем так, как на iOS, да и не требует поддержки датчика усиленных нажатий, в целом она исполняет своё предназначение, обеспечивая доступ к содержимому веб-страницу без необходимости открывать её во весь экран.

Как открыть ссылку в отдельном окне

Поскольку нововведение является частью Chrome 89, чтобы приведённые ниже положения инструкции имели смысл, необходимо сначала обновить браузер до самой актуальной версии:

Скачайте Chrome 89 для Android из Google Play;

Запустите браузер и откройте любую веб-страницу;

Найдите ссылку и удерживайте её до появления выпадающего меню;

В открывшемся меню выберите «Просмотреть страницу».

Почему я перестал пользоваться расширениями для Google Chrome

После этого на экране откроется ещё одна мини-вкладка с содержимым веб-страницы, которую вы хотели просмотреть, не открывая. По сути, конечно, ссылка всё-таки открывается в интерфейсе самого браузера, а не в выделенной среде, что было бы удобно на случай, если вы опасаетесь вредоносных трекеров.

Такой механизм удобен тем, что открытую ссылку в режиме предпросмотра можно быстро закрыть. Для этого достаточно свайпнуть по ней сверху вниз и она как бы улетит как приложения в меню многозадачности.

Предварительный просмотр в Chrome

В режиме предварительного просмотра с веб-страницей можно делать всё то же самое, что и с обычной. Можно пролистывать её, переходить по ссылкам в выделенном окне или, если появилась такая необходимость, развернуть на весь экран. Нужно просто нажать на кнопку квадратика со стрелкой, и страница откроется целиком.

Очевидно, что функция предпросмотра ссылок нужна для того, чтобы одновременно видеть содержимое сразу двух страниц. Однако было бы здорово, если бы Chrome открывал вторую ссылку в отдельном сегменте, из которого страница не могла бы взаимодействовать с устройством. Это очень положительно сказалось бы на безопасности браузера и пользовательских данных.

Google будет обновлять Chrome по-новому. Что изменится

Кроме того, довольно странно, что предпросмотр работает только в самом Chrome и не распространяется на остальные приложения, где тоже могут быть ссылки. Всё-таки Google использует фреймворк WebView для имитации функциональности браузера в приложениях для Android. А раз так, то могла бы перенести и функцию предпросмотра на эти приложения. От этого пользователям было бы только удобнее.

Иронично, что Google, по слухам, работала над функцией предварительного просмотра в течение целых двух лет. Что, спрашивается, можно было делать так долго? Ответить на этот вопрос сложно. Возможно, Google и правда хотела реализовать предпросмотр в выделенном сегменте браузера, чтобы обезопасить пользователей от вредоносных трекеров, а, возможно, дизайнеры компании просто подбирали наиболее оптимальный вариант отображения предпросматриваемых страниц.