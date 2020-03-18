Приложение «Google Переводчик» для Android получило свежее обновление с поддержкой новой функции на русском языке, объявила компания Google. Впрочем, это, скорее, даже не функция, а целый режим, поскольку при его активации приложение переключается с текстового формата восприятия языка на голосовой, переводя надиктованный текст в реальном времени. Появление этого режима напрашивалось уже давно, потому как текст в машинописном формате доступен далеко не всегда, а вот надиктованный голосом встречается не так уж и редко.

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Новый режим, о котором идёт речь, называется режимом транскрибирования, по сути, выполняя преобразование речи в текст, только к этому процессу добавляется ещё и собственно перевод с одного языка на другой. Несмотря на то что на данном этапе новый режим работает только с 8 языками мира, русский в их число тоже входит, что приятно. Значит, пользователи из России смогут эффективно использовать его уже сейчас. Впрочем, если режим ещё не появился в приложении, подождите какое-то время, возможно, волна распространения до вас ещё не добралась.

Как включить запись в Google Переводчике

Принцип работы нововведения очень прост. Если обновление добралось до вашего устройства, в строке режимов приложения вместе с «Камерой», «Рукописным вводом», «Общением» и «Голосовым вводом» появится ещё один. Нажатие на его иконку откроет перед вами новый экран с клавишей голосового ввода внизу, которая будет сигнализировать о продолжении записи и которая позволит прекращать и возобновлять запись при необходимости. В верхней же части экрана будет появляться сам текст уже в переводе. По мере прослушивания «Google Переводчик» может в реальном времени менять слова или подбирать к ним синонимы для более точного перевода, так что не удивляйтесь, если что-то будет меняться.

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Зачем нужен этот режим? Ну, на самом деле спектр его применения довольно широк. Благодаря ему, к примеру, можно переводить лекции преподавателей, спикеров и других выступающих, говорящих на иностранном языке. Благодаря тому что новый режим «Google Переводчика» может вести запись непрерывно в течение длительного времени, можно быть уверенным, что она не прервётся и вы получите всю надиктованную информацию в переводе, даже если её очень много. Затем просто сохраните полученный текст в документе и пользуйтесь им по назначению.

Что может Google Переводчик

Кроме того, благодаря новому режиму можно переводить речь иностранцев в путешествиях, и это супер-удобно. Потому что режим «Общение», который доступен в приложении с некоторых пор, может подойти далеко не всегда. Дело в том, что он предполагает ведение диалога между двумя людьми, требуя, чтобы общение велось на двух языках сразу для перевода в обе стороны. В случае с транскрипцией можно просто записать всё, что говорит иностранец, тем более что их порой бывает совершенно не остановить, а потом принять решение, что ему ответить.

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Вообще «Google Переводчик» в последнее время сильно изменился в лучшую сторону. Он уже давно перестал быть просто переводчиком текста, превратившись в, по сути, универсальный инструмент восприятия языка. Он позволяет не только вести диалоги между людьми, говорящими на разных языках, но и переводить информацию с вывесок, баннеров или объявлений, а также использовать его в качестве разговорника. Достаточно просто добавить слова, которые вам нужны для путешествия, в специальный раздел, а Google Translate предложит вам перевод каждого из них и сохранит для последующего использования.

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