Переводчик – инструмент очень полезный и даже незаменимый, но, по сути, он оказывает своим пользователям медвежью услугу. Вместо того чтобы подучить иностранный язык как следует, многие зачастую опираются исключительно на программные алгоритмы, которые всегда выручат и переведут непонятные или неизвестные ранее языковые структуры. И хорошо, если перевод будет выполнен правильно, потому что существует большой риск, что программа ошибётся и либо выполнит перевод буквально, либо в корне неверно, что тоже бывает. Поэтому единственный выход – контролировать переводчика самостоятельно, а для этого нужно знать язык.

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Google решила расширить возможности «Google Переводчика», встроив в него раздел обучения иностранным языкам. Несмотря на то что пообщаться с носителем он, к сожалению, не позволит, но помочь отточить некоторые навыки сможет наверняка. Пока новый набор функций доступен только в тестовой версии приложения для Android, но, учитывая, что все нововведения выглядят вполне доработанными, существует большая вероятность, что они станут доступны в релизной версии программы уже в начале следующего года.

Как учить английский с помощью «Google Переводчика»

Для обучения пользователей иностранным языкам в «Google Переводчике» используется несколько новых функций — от словаря, куда можно сохранять непонятные или, наоборот, часто используемые слова, до режима тестирования. Он представляет собой карточки со словами или выражениями, которые предлагаются в случайном порядке, а пользователю предстоит проверить свои знания, называя перевод. Это режим будет актуален как для тех, кто только пробует себя в изучении нового языка, так и для тех, у кого уже есть определённые навыки и познания.

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«Google Переводчик» имеет все шансы на то, чтобы стать отличным инструментом для изучения иностранных языков. Определённо поставить произношение как у носителя или разъяснить особенности использования падежей в мандаринском наречии приложение вряд ли сможет в силу объективных причин. Но благодаря обширной языковой базе и глубокой интеграции нейронных сетей, способных определять контекст и работать даже без подключения к интернету «Google Переводчик» может использоваться в качестве альтернативы словарям и даже сервисам вроде Duolingo.

Обновление «Google Переводчика»

Правда, для того чтобы начать конкурировать с языковыми сервисами, «Google Переводчику» требуется серьёзный апгрейд. Но поскольку Google уже начала осваивать базовый образовательный инструментарий, есть большая вероятность того, что в будущем компания будет расширять спектр доступных возможностей при условии, что они будут пользоваться спросом у целевой аудитории. А шанс такого исхода достаточно велик, учитывая, что «Google Переводчик» установлен у колоссального числа пользователей, поставляясь в качестве предустановленного приложения на многих смартфонах.

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В последнее время Google очень активно взялась за развитие «Google Переводчика». Если раньше компания чаще обходила его стороной, уделяя основное внимание другим своим сервисам, то теперь, очевидно, старается наверстать упущенное. В результате в приложении появился режим последовательного перевода, который позволяет общаться с иностранцами, записывая диалог при помощи встроенного в смартфон микрофона и переводя фразы собеседников то в одну, то в другую сторону.