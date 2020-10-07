В октябрьском обновлении Android 11 Google исправила раздражающую ошибку

Android 11 вышел уже около месяца назад, но до сих пор вызывает интерес. Особенно, среди тех, кто пока так и не получил возможность обновится до этой версии операционной системы. Как это обычно и бывает, новое ПО часто бывает ”сырым”. То есть в нем проскакивают какие-то ошибки, которые невозможно проверить и найти в условиях тестирования разработчиками. Когда операционная система выходит в широкие массы, количество способов использования возрастает на несколько порядков и даже самая вылизанная система требует каких-то исправлений. Большинство пользователей относятся к этому нормально, а производители стараются как можно быстрее все исправить. На этот раз исправили раздражающий некоторых из тех, кто обновился до Android 11, баг. Жить становится проще.

Обнолвение Android 11

Android 11 представил ряд новых функций, в том числе и некоторые настройки экрана недавних приложений, в которых добавлены полезные кнопки и удален бесполезный жест. Но это не единственные изменения, которые новая версия внесла в переключатель приложений. Некоторые пользователи сообщили, что экран последних приложений полностью отключен в предыдущей версии Android 11. К счастью, похоже, что проблема была решена в последнем октябрьском патче от Google.

Почему не стоит устанавливать Android 11 прямо сейчас

Ошибка затронула пользователей Android 11, которые пытались перейти к переключателю приложений. Вместо того, чтобы вызывать экран недавних приложений с помощью смахивания вверх и удерживания пальца на панели запуска, пользователи видели только кривую анимацию того, как нужная им функция не срабатывает. Экран уменьшался до пустых обоев. В поле зрения пользователя не было недавних приложений.

Мы настолько привыкли к тому, что в целом все работает нормально и быстро, что каждое подобное подклинивание не вызывает ничего, кроме раздражения. В эти моменты понимаешь, как все просто в механике. Если где-то что-то клинит, надо смазать или подогнуть, а почему так работает сложная система, понять не всегда просто.

Минусы Android 11

Судя по жалобам пользователей, проблема время от времени возникает на устройствах Pixel под управлением Android 11. Иногда помогает просто блокировка и разблокировка устройства. Кто-то перезагружал устройство и это помогало. Но были и те, кому это не помогало.

Большинству пользователей, конечно, повезло и у них все работает или полностью нормально, или максимально близко к этому, когда приложения появляются, но приходится подождать пару секунд. Все равно, даже такое подвисание не приятно и вызывает отрицательные эмоции при пользовании устройством.

Приложение Google Camera с ночным режимом вышло для дешёвых Android

Именно поэтому Google не сидела сложа руки и готовила обновление, чтобы закрыть эту проблему. Неприятно выпускать новую версию программного обеспечения и при этом иметь такие проблемы. Пока ситуация достаточно локальна, но когда Android 11 начнет выходить на большое количество телефонов, подобная проблема может стать по-настоящему массовой.

Конечно, повылезает еще много ошибок, которые будут связаны с безопасностью, стабильностью, совместимостью и другими проблемами. Вот тогда локализовать их будет намного сложнее, а пользователи будут испытывать неприятные эмоции.

На какие смартфоны можно установить Android 11

Android 11 вышла в начале лета и все это время ее можно было установить в качестве бета-версии на Google Pixel разных моделей. В течении нескольких версий этой прошивки она дорабатывалась и совершенствовалась. У нее появлялись новые функции, и она становилась все более стабильной. В итоге, это привело к ее релизной версии, которая появилась в начале сентября этого года.

В нашем новостном Telegram-канале мы часто говорим о самых интересных обновлениях Android.

Как обычно, в начале свежая версия Android работает только на Google Pixel, а потом уже начинает выходить на смартфонах других производителей. Пока не все производители подтвердили, когда ждать новую версию Android на их смартфонах. Для того, чтобы понять, к чему готовиться, можно ознакомиться с нашим материалом, в котором мы рассказывали о том, как в прошлом году смартфоны получали Android 10. В целом это отражает обычное стремление производителей выпускать свежие обновления.

Google подтвердила, что в октябрьском обновлении она исправила ошибку, описанную в начале статьи. Кроме нее, были ”пофиксены” и другие проблемы, но о некоторых из них мы даже не узнаем. Все равно, пока новая версия Android работает довольно стабильно и можно сказать, что в целом полет нормальный.