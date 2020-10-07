В октябрьском обновлении Android 11 Google исправила раздражающую ошибку

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Артем Сутягин 0

Android 11 вышел уже около месяца назад, но до сих пор вызывает интерес. Особенно, среди тех, кто пока так и не получил возможность обновится до этой версии операционной системы. Как это обычно и бывает, новое ПО часто бывает ”сырым”. То есть в нем проскакивают какие-то ошибки, которые невозможно проверить и найти в условиях тестирования разработчиками. Когда операционная система выходит в широкие массы, количество способов использования возрастает на несколько порядков и даже самая вылизанная система требует каких-то исправлений. Большинство пользователей относятся к этому нормально, а производители стараются как можно быстрее все исправить. На этот раз исправили раздражающий некоторых из тех, кто обновился до Android 11, баг. Жить становится проще.

Android 11

Android 11, как и любая новая ОС не обделена багами

Обнолвение Android 11

Android 11 представил ряд новых функций, в том числе и некоторые настройки экрана недавних приложений, в которых добавлены полезные кнопки и удален бесполезный жест. Но это не единственные изменения, которые новая версия внесла в переключатель приложений. Некоторые пользователи сообщили, что экран последних приложений полностью отключен в предыдущей версии Android 11. К счастью, похоже, что проблема была решена в последнем октябрьском патче от Google.

Почему не стоит устанавливать Android 11 прямо сейчас

Ошибка затронула пользователей Android 11, которые пытались перейти к переключателю приложений. Вместо того, чтобы вызывать экран недавних приложений с помощью смахивания вверх и удерживания пальца на панели запуска, пользователи видели только кривую анимацию того, как нужная им функция не срабатывает. Экран уменьшался до пустых обоев. В поле зрения пользователя не было недавних приложений.

Мы настолько привыкли к тому, что в целом все работает нормально и быстро, что каждое подобное подклинивание не вызывает ничего, кроме раздражения. В эти моменты понимаешь, как все просто в механике. Если где-то что-то клинит, надо смазать или подогнуть, а почему так работает сложная система, понять не всегда просто.

Баг Android

Такой баг есть у многих пользователей Android 11

Минусы Android 11

Судя по жалобам пользователей, проблема время от времени возникает на устройствах Pixel под управлением Android 11. Иногда помогает просто блокировка и разблокировка устройства. Кто-то перезагружал устройство и это помогало. Но были и те, кому это не помогало.

Большинству пользователей, конечно, повезло и у них все работает или полностью нормально, или максимально близко к этому, когда приложения появляются, но приходится подождать пару секунд. Все равно, даже такое подвисание не приятно и вызывает отрицательные эмоции при пользовании устройством.

Приложение Google Camera с ночным режимом вышло для дешёвых Android

Именно поэтому Google не сидела сложа руки и готовила обновление, чтобы закрыть эту проблему. Неприятно выпускать новую версию программного обеспечения и при этом иметь такие проблемы. Пока ситуация достаточно локальна, но когда Android 11 начнет выходить на большое количество телефонов, подобная проблема может стать по-настоящему массовой.

Конечно, повылезает еще много ошибок, которые будут связаны с безопасностью, стабильностью, совместимостью и другими проблемами. Вот тогда локализовать их будет намного сложнее, а пользователи будут испытывать неприятные эмоции.

Android 11

Такие картинки должны мотивировать пользователей переходить на новый Android. Наверное.

На какие смартфоны можно установить Android 11

Android 11 вышла в начале лета и все это время ее можно было установить в качестве бета-версии на Google Pixel разных моделей. В течении нескольких версий этой прошивки она дорабатывалась и совершенствовалась. У нее появлялись новые функции, и она становилась все более стабильной. В итоге, это привело к ее релизной версии, которая появилась в начале сентября этого года.

В нашем новостном Telegram-канале мы часто говорим о самых интересных обновлениях Android.

Как обычно, в начале свежая версия Android работает только на Google Pixel, а потом уже начинает выходить на смартфонах других производителей. Пока не все производители подтвердили, когда ждать новую версию Android на их смартфонах. Для того, чтобы понять, к чему готовиться, можно ознакомиться с нашим материалом, в котором мы рассказывали о том, как в прошлом году смартфоны получали Android 10. В целом это отражает обычное стремление производителей выпускать свежие обновления.

Google подтвердила, что в октябрьском обновлении она исправила ошибку, описанную в начале статьи. Кроме нее, были ”пофиксены” и другие проблемы, но о некоторых из них мы даже не узнаем. Все равно, пока новая версия Android работает довольно стабильно и можно сказать, что в целом полет нормальный.

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