В России назвали приложения, обязательные для установки на Android

В прошлом году Госдума приняла закон о российском софте, который должен был обязать производителей смартфонов с завода устанавливать приложения отечественных разработчиков. Поначалу закон не предусматривал никаких послаблений, поэтому всем было очень интересно посмотреть, как Apple будет исполнять выдвинутые требования. Но буквально недавно в правительстве оставили Apple возможность не устанавливать, а просто рекомендовать софт. Вот только за этими перипетиями мы совершенно забыли и думать, какие приложения будут устанавливаться на Android.

Как быстро перебросить файлы с Android на Mac или Windows. Мой любимый способ

Известно, что в общей сложности производители будут устанавливать не меньше 16 приложений. Больше – можно, меньше – нельзя. Правда, никакой конкретики касательно того, что это будут за приложения, до недавнего времени не было. Были лишь определены типы софта:

Браузеры;

Поисковики;

Карты;

Почта;

Облачные хранилища;

Мессенджеры;

Голосовой помощник;

Новостные агрегаторы;

Видеосервисы;

Социальные сети;

Музыкальные сервисы;

Mir Pay;

Офисное ПО;

Антивирусы;

Сервисы доступа к социально значимым сайтам;

Госуслуги.

Приложения для установки по закону о российском софте

Несмотря на то что в правительстве установили типы приложений, которые будут должны устанавливать производители, отбором самих программ было поручено Минцифры. К настоящему моменту ведомство уже собрало заявки на предварительную установку ПО и даже определило кандидатов. Я позволил себе немного порассуждать и с учётом востребованности конкретных приложений у россиян сформировал вероятный список программ, которые будут устанавливаться на смартфоны, поставляемые на российский рынок.

И ты, Брут: Чем опасны Viber, Booking, Edge и другие приложения для Android

Небольшое пояснение: к настоящему моменту Минцифры получило около 100 заявок от российских разработчиков и составило их рейтинг. То есть в ведомстве не только учли все приложения, чьи создатели приняли участие в конкурсе на предустановку, но и отобрали из них самые лучшие. Например, в рейтинге браузеров, поисковиков, карт и облачных хранилищ лидирует Яндекс, а в рейтинге почтовых сервисов, новостных агрегаторов и социальных сетей – Mail.ru. Рейтинг антивирусных программ ожидаемо возглавил Kaspersky, а офисных приложений – «Мой Офис».

Браузер – Яндекс.Браузер;

Поисковики – Яндекс;

Карты – Яндекс.Карты;

Почта – Почта Mail.ru;

Облачные хранилища – Яндекс.Диск;

Мессенджеры – ICQ;

Голосовой помощник – Маруся;

Новостные агрегаторы – Новости Mail.ru;

Видеосервисы – IVI, Амедиатека, Okko, MeGoGo, КиноПоиск, НТВ Плюс, More.tv, Movix, Матч ТВ и т.д.;

Социальные сети – ВКонтакте и Одноклассники;

Музыкальные сервисы – Яндекс.Музыка, Boom, СберЗвук, Зайцев.нет;

Mir Pay – идёт вне конкурса;

Офисное ПО – Мой Офис;

Антивирусы – Касперский;

Сервисы доступа к социально значимым сайтам – не известно;

Госуслуги – идёт вне конкурса.

Закон о российском софте

Не знаю, как вас, а меня приложения, которые, вероятно, будут отобраны для предварительной установки на Android-смартфоны, практически не удивляет. Разве что несколько неожиданно видеть в числе претендентов, отобранных Минцифры, Первый канал, Матч ТВ и НТВ Плюс. Всё-таки это не совсем видеосервисы, а, скорее телеканалы. Впрочем, ещё не факт, что именно их отберут как итоговых конкурсантов. Поэтому не будем баламутить воду раньше времени, тем более что применение закона начнётся только в следующем году.

Как Google превратила обновления Android в простую формальность

Хороша ли сама по себе установка приложений на смартфоны с завода? Лично я думаю, что смысл в этом действительно есть. Всё-таки пользователей, которые не хотят не только разбираться с Google Play, но даже заводить аккаунт в Google, довольно много. Соответственно, для них наличие более-менее известных программ из коробки будет очень актуальным. Другое дело, что всем остальным они будут только мешать. Поэтому я бы предпочёл, чтобы производителям разрешили просто рекомендовать их при первоначальной настройке, а не вынуждали устанавливать всё с завода.