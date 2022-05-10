В России запускают NashStore — российский магазин приложений для Андроид

Несмотря на то что Google Play как таковой у нас никто не отключал, поисковый гигант сильно ограничил функциональность своего магазина приложений для российских пользователей. Теперь нам нельзя ни купить, ни продлить подписку, ни скачать или даже обновить платное приложение, которое было куплено ранее. Поэтому, не дожидаясь полного отключения зарубежного каталога, в России приняли решение сделать свой, и не один. Но если от VK, Сбера и Яндекса никто не требовал создать свои магазины приложений как можно скорее, то вот в Минцифры сами обещали запустить NashStore 9 мая. Так и вышло.

Как и было обещано, 9 мая в России заработал российский магазин приложений для Андроид. Ну, как заработал? На самом деле рядовым пользователям он ещё не доступен. Однако разработчики, желающие разместить свой софт в российском каталоге, уже могут подать соответствующую заявку.

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После того, как её обработают, ПО либо одобрят к публикации, либо откажут. Создатели NashStore планируют завершить подготовительные работы по размещению приложений в магазине за неделю, и уже 16 мая он откроется для всех желающих пользователей Android, которые смогут установить каталог на свои смартфоны.

Приложения в NashStore

Несмотря на то что регистрация в NashStore была открыта всего несколько часов назад, заявки на размещение своего софта в российском магазине приложений подали более 3000 разработчиков. Это довольно много. Если так подумать, то, по сути, все они могли бы покрыть потребности в софте абсолютного большинства пользователей.

На данный момент достоверно известно о том, что в NashStore планируют размещать свои приложения несколько российские банки, попавших под блокирующие санкции США:

Сбербанк

ВТБ

Открытие

Совкомбанк (Халва)

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На самом деле банков, на которые наложили санкции, больше примерно вдвое, но будут ли Просвязьбанк, Новикомбанк, Альфа-банк и другие размещать свои мобильные клиенты в NashStore, не уточняется. Возможно, эти банки планируют понаблюдать за развитием отечественного каталога, и уже потом принять решение о приходе на эту площадку.

Ведь сегодня в разработке находятся ещё как минимум 3 российских магазина приложений, и, возможно, что они будут востребованы у местных пользователей больше, чем тот, что сделали с участием властных структур. Речь идёт о мобильных каталогах Сбербанка, ВКонтакте и Яндекса, у которых уже есть необходимые наработки для запуска своих платформ.

Чем заменить Google Play в России

Показательно, что, помимо отечественных разработчиков, попасть в российский магазин приложений для Android стремятся в том числе зарубежные студии. По официальной информации, предоставленной Минцифры, на данный момент зарегистрированы заявки на размещение приложений от разработчиков из Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, Вьетнама, Казахстана и Белоруссии.

Несмотря на то что NashStore ещё не имеет собственного Android-клиента, доступного для скачивания, он появится в открытом доступе уже на следующей неделе. Его создатели уверяют, что магазин не будет уступать Google Play, а в чём-то, вероятно, сможет даже превзойти его. NashStore сможет предложить:

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Если вы разработчик, то можете подать заявку на размещение своего приложения по этой ссылке. А, если простой пользователь, сохраните страницу NashStore у себя в закладках, чтобы 16 мая прийти туда и скачать мобильный клиент каталога. Скорее всего, он не будет работать идеально, учитывая, что пока магазин находится в стадии предварительного тестирования, но в обозримом будущем должен выйти в полноценный релиз.