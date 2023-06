Все, что известно про One UI 6.0 на Samsung: новые функции, дата выхода, список устройств

Компания Samsung заканчивает развертывание оболочки One UI 5.1 для старых устройств и готовится к выпуску очередного, но куда более крупного обновления One UI 6.0. Совсем скоро в свободном доступе появится его бета-версия, да и общий запуск прошивки не за горами. В этой связи мы собрали всю информацию о новой оболочке и готовы рассказать, когда выйдет One UI 6.0, что в ней появится и какие смартфоны Samsung получат свежее ПО в числе первых.

Что нового в One UI 6

В стане Samsung пока не раскрывают секреты, касающиеся наполнения очередной версии One UI, но уже сейчас доподлинно известно, что оболочка базируется на операционной системе Android 14, которая совсем недавно обзавелась стабильной бетой. Следовательно, в числе нового в One UI 6.0 будут функции, свойственные для всей ОС вне зависимости от производителя смартфона и конкретной прошивки:

перетаскивание файлов и прочей информации из одного приложения в другое;

новый жест возврата к предыдущему приложению;

поддержка фото в HDR Ultra;

ограничения доступа приложений к выбранным файлам;

расширенные настройки уведомлений, позволяющие менять цвет их окна, а также использовать вспышку в качестве индикатора;

оптимизация энергопотребления системы в спящем режиме;

режим предварительного просмотра страниц.

Это подтвержденные функции One UI 6 на Android 14, а все остальное — данные инсайдеров и предположения пользователей, которые тоже представляют определенный интерес. К примеру, блогер Ice universe в одной из предварительных версий One UI для Samsung Galaxy S23 Ultra обнаружил новый режим камеры, позволяющий использовать двукратное приближение для портретных снимков вместо трехкратного. Предполагается, что в таком случае будет делаться 50-мегапиксельный кроп снимка в разрешении 200 Мп, после чего за счет дополнительного биннинга фото преобразуется в стандартный формат 12 мегапикселей.

Кроме того, по данным других сетевых источников, One UI 6.0 на Samsung должна получить крупное обновление домашнего экрана с дополнительными возможностями его кастомизации. Больше информации мы получим ближе к анонсу апдейта, а пока многие фанаты строят предположения, что нового появится в One UI 6, основываясь на ответах, полученных через обратную связь Samsung. Так, автор издания sammyfans.com Джеймс Ли Тейлор собрал несколько функций, на которые косвенно намекали сотрудники техподдержки:

чтение документов вслух;

алфавитная сортировка папок в Samsung Notes;

отмена отправки сообщений в стандартном мессенджере;

перетаскивание текста с помощью S Pen;

сканирование штрих-кодов в Samsung Health для получения подробной информации о продуктах питания.

К этой информации следует относиться скептически, в отличие от изменений, замеченных в бета-версии Android 14. Тем не менее, в ожидании официального анонса One UI 6.0 только и остается, что спекулировать на неподтвержденных сведениях.

Кто получит One UI 6

На рынке Android-устройств Samsung является лидером по продолжительности поддержки своих гаджетов. Причем обновления зачастую получают даже недорогие модели. Исходя из этой практики, можно сделать вывод, что One UI 6 точно получат:

Samsung Galaxy S23, S22 и S21 (включая версии «Plus», «Ultra» и «FE»);

Samsung Galaxy A04s, A13, A14, A23, A33, A52, A53, A72, A73;

Samsung Galaxy M23, M33, M53;

Samsung Galaxy Z Fold3, Z Fold4;

Samsung Galaxy Z Flip3, Z Flip4.

Разумеется, это далеко не полный список устройств One UI 6.0. Он пополнится новыми моделями, которые представят в течение 2023 года, а также многими «старичками». Но указанные выше смартфоны могут рассчитывать на апдейт с очень высокой долей вероятности, приближающейся к 100%.

Дата выхода One UI 6

Предполагается, что новая прошивка станет доступна пользователям до конца 2023 года. Среди наиболее вероятных сроков, когда выйдет One UI 6, называется сентябрь, а открытое бета-тестирование должно начаться после июльской презентации Galaxy Unpacked.

При этом первыми устройствами, которые получат обновление, традиционно станут последние флагманы линейки Galaxy S23. Владельцам других смартфонов придется ждать конца текущего года или даже начала 2024-го в зависимости от даты выхода устройства и его класса.

Как скачать One UI 6.0

Каждый владелец смартфона Samsung, входящего в список поддерживаемых устройств, сможет скачать One UI 6 в сроки официального релиза. Обновление прилетит по воздуху, а для его установки понадобится:

Открыть настройки смартфона. Перейти в раздел «Обновление ПО», а затем — «Загрузка и установка». Если апдейт будет найдет, начнется его скачивание. По окончании загрузки нужно нажать кнопку «Установить сейчас».

Также появится возможность скачать и установить бета-версию One UI 6.0. Сделать это получится вручную через Android Debug Bridge, самостоятельно загрузив пакет апдейта. Подробна инструкция будет опубликована после релиза One UI 6 Beta.