WhatsApp получил большое обновление. Что нового

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Иван Кузнецов 1

Несмотря на то что аудитория Telegram сегодня растёт как на дрожжах, самым популярным мессенджером по-прежнему остаётся WhatsApp. Им пользуются более двух миллиардов человек по всему миру, оставляя его в недосягаемости для всех остальных сервисов обмена сообщениями. Но такая популярность возникла не на пустом месте. Очевидно, что разработчики WhatsApp проделали большую работу, чтобы превратить просто неплохой сервис для обмена сообщениями в мега-удобный социальный инструмент.

WhatsApp получил те функции, о которых давно просили пользователи

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Сегодня ночью WhatsApp для Android получил крупное обновление. Аналогичный апдейт вышел для iOS и Mac. От него не стоит ждать редизайна или кардинальной смены принципов управления – с этим у мессенджера и раньше всё было вполне ок. Однако при создании новой версии разработчики учли пожелания пользователей и воплотили их в жизнь, повысив общее удобство взаимодействия с приложением и восполнив существовавшие пробелы, препятствующие комфортному использованию.

Анимированные стикеры в WhatsApp


Первое, на что следует обратить внимание, — это, конечно, анимированные стикеры. WhatsApp пошёл вслед за Telegram и оживил стикеры, которыми пользователи обмениваются друг с другом. Пока набор доступных анимаций сильно ограничен, но, очевидно, что со временем их количество будет только расти. Стал ли мессенджер удобнее? Вряд ли. Но пользователям стало явно интереснее.

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А вот функция сканирования QR-кодов явно добавит пользователям удобства. Благодаря ей можно будет добавлять к беседам новых пользователей, отсканировав их визитку, зашифрованную в QR-код. Всего-то и нужно будет, что при встрече навести камеру своего смартфона на смартфон собеседника с открытой визиткой и подтвердить добавление. Это куда удобнее, чем переписывать номер вручную.

Видеозвонки в WhatsApp

Видеозвонки в WhatsApp стали удобнее

Режим видеозвонков также претерпел некоторые изменения, направленные на повышение удобства восприятия. Теперь благодаря специальному механизму в групповых звонках окно говорящего будет выделяться на общем фоне. Это позволит понять, кто именно говорит в данный момент, и не перепутать, кому отвечать. Недавно, с выходом iOS 13.5 в мае, аналогичная функция появилась в FaceTime.

Как пользоваться WhatsApp на Android сразу с двух номеров

Кроме того, у участников групповых чатов появилась возможность сразу созвать видеоконференцию. Для этого в интерфейсе такого чата предусмотрена специальная кнопка дозвона для всех участников беседы. Нажать на неё может любой из присутствующих и созвать всех остальных на разговор. Казалось бы, настолько логичная и простая кнопка должна была существовать всегда, но разработчики догадались добавить её только сейчас.

Ночная тема в WhatsApp на компьютере

Ночная тема наконец-то стала доступна в десктопной версии WhatsApp

Ну, и финальное нововведение – это поддержка ночной темы для десктопной версии мессенджера. Она доступна и на macOS, и на Windows, и на Linux. Теперь пользователи этих настольных платформ смогут активировать её принудительно в настройках мессенджера независимо от того, включена у них системная ночная тема или нет.

Скачать обновление WhatsApp для Android

Обновление уже доступно для загрузки всем пользователям без исключения. Его можно скачать из Google Play по этой ссылке либо дождаться, когда апдейт загрузится сам, если у вас включена функция автообновления. В этом случае новая версия мессенджера может немного задержаться, поскольку в целях экономии энергии Android проверяет наличие свежих обновлений только 1-2 раза в день, накапливает их и только потом устанавливает все скопом.

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1 комментарий Оставить свой

  1. DrMeth

    Ничего нового.

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