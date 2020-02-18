Когда в России приняли поправки к закону «О защите прав потребителей», добавив туда норму, обязывающую производителей смартфонов устанавливать на фирменные смартфоны софт отечественных разработчиков, никто особенно этому не удивился. Нет, конечно, тематические СМИ тут же раздули из этого настоящую драму, приводя Apple в качестве примера той силы, которая, скорее всего, будет противостоять «разгулу» и «произволу» властей. Однако на Android с этим никогда особенных проблем не было, поскольку многие вендоры и так уже поставляли свои аппараты с приложениями, популярными у местных пользователей. Поэтому официальное согласие Xiaomi на предустановку российского софта было вполне ожидаемым.

Читайте также: Почему больше нет смысла оценивать размер экрана смартфона по его диагонали

Российский офис Xiaomi подтвердил, что компания будет предустанавливать софт отечественных разработчиков на свои смартфоны, как того требует закон. Представители Xiaomi отметили, что компания привержена соблюдению всех норм российского законодательства, и в случае, если необходимость в предустановке дополнительного ПО возникнет, она будет устанавливать его в рабочем режиме. Более того, у Xiaomi, как и у Samsung, уже есть подобный опыт, поэтому вступление закона о российском софте в силу, не окажет на её деятельность особенного влияния.

Российский софт на Xiaomi

Xiaomi уже давно практикует установку софта от локальных разработчиков на свои устройства. Именно поэтому смартфоны, предназначенные для продажи в Китае, поставляются с одним набором ПО, а те, которые официально везут в Россию, — с другим. Тут дело даже не в том, что некоторые виды софта в Поднебесной запрещены на законодательном уровне, а в том, что компания стремится предложить своим пользователям максимально релевантные приложения, которые действительно будут использоваться, а не простаивать, занимая место.

Читайте также: Почему нам нужно отключить Интернет на 5 лет

Несмотря на то что закон о российском софте уже принят, его проработкой ещё занимается Правительство. Ключевой фигурой в этом процессе является Федеральная антимонопольная служба, которая призвана контролировать, чтобы пояснения к закону и вспомогательные нормы, разъясняющие исходные положения, не препятствовали развитию конкуренции. Именно по этой причине антимонопольщики отказались составлять список конкретных приложений, которые должны будут устанавливать производители, прописав только их виды.

Какие приложения будут устанавливать в России

В результате вышло вполне ожидаемо и естественно. ФАС постановили предустанавливать поисковые приложения, клиенты социальных сетей и мессенджеров, навигационные сервисы, антивирусы, а также приложение Госуслуг и платёжный сервис Mir Pay. В появление последнего в этом списке многие не верили до последнего, но, учитывая потенциально широкое распространение в будущем карт платёжной системы МИР, которыми сегодня пользуются российские бюджетники, возможность оплачивать покупки бесконтактно при помощи смартфона с привязанной картой может прийтись весьма и весьма кстати.

Читайте также: Google решила полностью изменить файловую систему Android

Однако тут нужно понимать ещё и вот что. Мало того, что производители будут вынуждены потратить какое-то время и ресурсы на оптимизацию или хотя бы сам факт предустановки российского ПО, будут нести определённы потери, которые нужно будет как-то компенсировать. Но поскольку государство вряд ли согласится субсидировать установку софта, очевидно, что все сопутствующие расходы будут переложены на нас с вами. В результате смартфоны, — а за ними и другая техника — вполне могут подорожать на пару, а то и тройку процентов от нынешних показателей.