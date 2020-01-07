MIUI – прошивка, которую любят миллионы пользователей по всему миру. Xiaomi удалось превратить Android в некое подобие iOS, и это так понравилось фанатам бренда, что теперь большая часть из них уже ни за что не готова пересаживаться на что-нибудь ещё. Тем не менее, назвать MIUI идеальной всё равно нельзя. Мало того, что прошивка изобилует встроенной рекламой, которая может появляться везде — от настроек до пункта уведомлений, — так она ещё страдает от слежки со стороны штатных приложений, которые Xiaomi по требованию властей, однако, была вынуждена заменить.

Читайте также: Смартфоны Xiaomi можно сломать одной картинкой

С этого года все смартфоны Xiaomi, предназначенные для продажи за пределами Китая, Индии и Индонезии, будут поставляться с предустановленными приложениями «Телефон» и «Сообщения» от Google. Они заменят фирменные программы компании, которые всегда поставлялись с MIUI по умолчанию. Поводом для этого стали проблемы с безопасностью и ненадлежащим хранением данных, сбор которых ведётся программным обеспечением, предустановленным на устройства Xiaomi из коробки.

Что не так с приложениями Xiaomi

Xiaomi признаёт, что решение о замене штатных приложений на аналоги от Google было принято ими под давлением со стороны Европейского союза. Власти уличили компанию в несоблюдении законов о конфиденциальности пользователей и вынесли в её отношении предписание, обязывающее прекратить использование софта, представляющего опасность для конфиденциальности её клиентов. В случае неподчинения под вопросом мог оказаться сам факт продажи смартфонов Xiaomi на территории ЕС.

Читайте также: Google отключила умный дом Xiaomi. Что случилось

Довольно странно, что европейцы очнулись только сейчас, хотя Xiaomi предустанавливает фирменные приложения на свои смартфоны уже много лет и, очевидно, всё это время вела тайный сбор данных пользователей. Правда, к какой именно информации имела доступ компания, не уточняется. Но поскольку речь идёт о приложениях «Телефон» и «Сообщения», логично предположить, что китайцы могли просматривать контакты пользователей, фиксировать их звонки, а также читать сообщения, что довольно неприятно.

У Xiaomi проблемы

Вообще, в последнее время Xiaomi явно испытывает проблемы с безопасностью пользовательских данных. Ведь если компанию даже у себя на родине обвинили в слежке за пользователями через фирменный софт, было трудно ждать, что европейцы, более ответственные по этой части, спустят проблему на тормозах. Поэтому сюда очень уместно ложится история о разработке Xiaomi плана «Б» на тот случай, если её обвинят в чём-то неподобающем и наложат санкции. А ведь, если помните, именно с этого и начались проблемы у Huawei.

Читайте также: Xiaomi, Oppo и Vivo представили полноценный аналог AirDrop

Насколько вероятно, что Xiaomi обложат санкциями, пока однозначно сказать нельзя. Всё-таки за правительственными чинами компания не шпионила, а значит, и повода для того, чтобы повесить на неё всех собак, нет. Тем более, что Xiaomi явно не так ценна для Китая, как Huawei. Это ещё больше снижает какую-либо ценность от наложения на неё санкций. Ну, а раз она ещё и быстренько подсуетилась, заменив спорное ПО на гарантированно доброкачественное, никаких претензий к Xiaomi быть не может. Во всяком случае, пока.