Откровенно говоря, эта мысль пришла ко мне уже довольно давно, и я даже несколько раз вскользь по ней проходился в своих материалах, но никогда не позволял себе высказаться более основательно. Всё как-то повода не было. Однако теперь, когда дома приходится проводить почти всё время, я пораскинул мозгами и понял, что совершенно перестал пользоваться Google Play. Эта ужасающая тенденция длится уже пару лет точно и, судя по всему, разворачиваться в обратную сторону не собирается. А ведь это, на мой взгляд, довольно серьёзный звоночек.

У Google Play есть проблема, которую Google не хочет решать

Я пользуюсь смартфонами под управлением Android – конечно, с перерывами – уже около десяти лет. Поначалу, как очень и очень многие, я довольно скептически относился к идее покупки софта, а потому время от времени грешил тем, что скачивал взломанные версии платных программ или игр и чувствовал себя вполне комфортно. Тем не менее, довольно быстро ко мне пришло понимание, что это в первую очередь небезопасно для меня самого, и уже во вторую – что это бесчестно по отношению к разработчикам, которые занимались созданием приложений, которыми я пользуюсь.

Платный софт на Android

Понимание этого совпало с ростом моих личных доходов, а потому проблем с тем, чтобы покупать софт официально, у меня не было. Тем более, что и нужно-то мне было совсем немного: удобная читалка, продвинутые приложения камер, потому что мне казалось, что с ними мои руки автоматически выпрямятся, а фотографии будут получаться на порядок лучше, WhatsApp, который тогда был платным, словарь, поскольку в тот момент я активно занимался английским языком, ну, и, конечно же, игры. Они составляли основную статью моих расходов, хоть и недолго. Ещё были всякие утилиты вроде умных будильников, удобных калькуляторов, приложений для сканирования документов. Вот, собственно, и всё.

Потом я на несколько лет как будто вообще забыл о существовании магазинов приложений. У меня всё было и ничего нового просто не требовалось.

Как Google Play изменился из-за коронавируса

Новая волна потребления случилась, наверное, года четыре назад, когда я заинтересовался стриминговыми сервисами. На тот момент подписная модель уже стала нормой, но всё ещё немного отталкивала своей регулярностью. Поэтому за музыку я платил постоянно – это был Apple Music, которым я пользовался и на своих устройствах от Apple, — а вот с видеоплощадками всё было несколько иначе. Тогда их ассортимент был несравнимо уже нынешнего, а потому я просто оформлял абонемент на месяц, смотрел всё, что мне было нужно, и отписывался. Ведь не будешь же платить вхолостую за то, чем и не пользуешься вовсе.

Выгодно ли платить за фильмы и сериалы

Правда, довольно быстро мои предпочтения поменялись, я стал больше ценить удобство и пришёл к пониманию того, что готов платить за потоковые видеосервисы вроде Амедиатеки, IVI и Premier, даже если не смотрю их каждый день. Мои рассуждения сводились к банальному проведению аналогий. Ведь если я смотрю в неделю хотя бы по одной серии в неделю на каждой площадке, то это вполне того стоит, ведь поход на фильм в кинотеатр обошёлся бы мне даже дороже. Тем более, что с появлением ребёнка в семье мультфильмы стали транслироваться в доме просто фоном. Ну, а поскольку благодаря единой подписке смотреть их стало можно и на смартфоне, и на планшете, и на телевизоре, то выгода от оплаты абонемента стала чувствоваться ещё больше.

Как установить Google Play и другие сервисы Google на смартфоны Huawei. Новый рабочий способ

С тех пор больше я к Google Play не обращался, а ведь прошло уже достаточно времени. Более того, я даже поудалял большую часть программ, оставив только банковские клиенты, облачные хранилища, мессенджеры, приложение Яндекс.Музыки, которую вообще перестал слушать со смартфона, и агрегаторы скидок. В принципе можно было зачесть интерес к магазину приложений со стороны моей дочери, которой мы стали около года назад позволять играть в мобильные игры. Но дело в том, что она, во-первых, пользуется старым iPad’ом жены, который полностью отошёл ей, а, во-вторых, обращается не к Google Play, а к App Store. Так что я предпочитаю считать её самостоятельным потребителем контента, независимым от меня. Всё, что требуется от меня, — это изредка подтвердить оплату новой игры отпечатком пальца, не более того.

Что не так с Google Play

К чему это я? А к тому, что то ли я нравственно постарел и меня уже не привлекает ничего нового, то ли у меня действительно есть всё, что нужно. Ведь даже при покупке нового смартфона я просто использую приложение для трансфера данных, которое уже предустанавливается по умолчанию, не говоря уже о том, чтобы скачивать что-то лично для себя. Последняя игра, которую я скачивал, была загружена, наверное, около года назад, да и то из App Store, просто потому что в Google Play такой банально нет. Мне стало скучно в Google Play, но почему?

Давайте посмотрим, как менялся Google Play

Тогда я стал думать и пришёл к выводу, что это не у меня есть всё, а это Google оказалась не в состоянии привлечь разработчиков, способных меня заинтересовать. Ну, смотрите сами. Студия Epic Games не хочет публиковать в Google Play свои игры от слова совсем. Там не появлялась ни сага Infinity Blade, ни Fortnite, ни Battle Breakers. В Google Play нет многих приложений для создания музыки. Конечно, тут причина в высокой задержке Android-смартфонов, однако в большинстве случаев разработчикам банально неинтересно бороться за каталог поискового гиганта.

Просто они понимают, что изрядная часть пользователей вместо того чтобы купить игру или приложение, дождутся, пока появится взломанная версия и скачают её, а не купят. По этой причине разработчики предпочитают сначала собрать все сливки на iOS, как поступает студия Sega, а уже потом приходить на Android, где, в общем-то, особенно ловить нечего. Возможно, я ошибаюсь, но моё мировосприятие рисует в голове именно такую картину и её нужно срочно отредактировать, а иначе — провал, ведь количество таких, как я, будет непрерывно расти в геометрической прогрессии.