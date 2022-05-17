Я попользовался российским магазином приложений NashStore. Первые впечатления

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Иван Кузнецов 0

Вчера, 16 мая, в России заработал отечественный магазин приложений NashStore, который был создан в качестве альтернативы Google Play. Его запуск состоялся точно по плану. Несмотря на то что из-за наплыва посетителей первые несколько часов и сайт проекта nashstore.ru, и сам каталог то и дело уходили в офлайн, к вечеру их удалось стабилизировать. Сейчас НашСтор работает без каких-либо проблем. Но нужно разобраться, какие приложения он уже предлагает к загрузке, есть ли у него какие-то очевидные проблемы и стоит ли им пользоваться на данном этапе развития.

NashStore

В NashStore есть приложения, которые отсутствуют в Google Play, но их не так уж и много

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Несмотря на то что 9 мая нам сообщили, что на публикацию своих приложений в NashStore подали заявки более 3000 разработчиков, на данный момент в каталоге нет даже тысячи позиций. Откуда я это знаю, спросите? Просто я не поленился и посчитал. Если предположить, что каждое приложение может входить только в одну категорию, то по состоянию на утро 17 мая Наш Стор включает в себя 393 позиции. Из них 363 — это собственно приложения и утилиты и 30 — игры.

Какие приложения есть в NashStore

В NashStore много категорий, и нет сомнений, что скоро они заполнятся

Начнём с игр. Это самая малочисленная категория цифровых товаров, доступная в НашСторе, и самая безынтересная. Здесь нет никаких именитых тайтлов — одни ноунеймы. Из более-менее известных могу выделить только «Убийцу тараканов», когда ты тапами по экрану давишь виртуальных тараканов, не давая им коснуться хлеба. Да и то я не уверен, что это оригинал, а не подделка.

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С приложениями ситуация обстоит несколько лучше. В Nash Store представлено более десятка категорий, каждая из которых включает в себя от 5 до 30 приложений. Категории облегчают навигацию в каталоге, но искать нужный софт поиском всё-таки предпочтительнее. А вот поиск тут подкачал. Поисковая строка распознаёт только целые названия и только написанные в строгости так, как указал разработчик, без ошибок.

С поиском в NashStore явные проблемы

Например, если вы забьёте в поиске слово «Сбер», NashStore не выдаст вам вообще ничего. А, между тем, в каталоге присутствует как минимум два приложения от группы Сбербанка: Еаптека и Сбермаркет. Это неудобно, ведь писать названия целиком обычно очень долго. Я уже не говорю о том, что многие банально не в силах написать их без ошибок.

Впрочем, пока ассортимент софта в NashStore не очень богат, искать приложения можно вручную. Если так посудить, из почти четырёх сотен позиций, доступных в каталоге, по-настоящему ценными можно назвать не больше 20. Вот вам полный список приложений, наличие которых в Наш Сторе реально радует:

  • Альфа-банк
  • Совкомбанк (Халва)
  • ПСБ
  • Mobile DOC Scanner
  • RuTube
  • Смотрим
  • Сбермаркет
  • Еаптека
  • HIPER IoT
  • Yeld VPN
  • Запись звонков
  • 2ГИС
  • База ГИБДД — проверка авто
  • Wink

Наш Стор — отзыв пользователя

Несмотря на то что в NashStore есть ряд приложений, которых нет в Google Play, их не так много. Никакого вам Сбербанк Онлайна, Тинькофф или ВТБ. Нет, ВТБ, конечно, есть, но только казахстанский, который в России непонятно зачем нужен. Я уже не говорю про Госуслуги, наличие которых активно продвигается на сайте NashStore.ru, но которых в самом каталоге почему-то нет.

С грамотностью у создателей NashStore явные проблемы

Интересно, что на сайтах самих банков упоминаний NashStore нет. Поэтому непонятно, сам ли Альфа-банк выложил свой банковский клиент в российский каталог или нет. То же самое касается и всех остальных. Почему-то меня не покидает мысль о том, что кто-то добавил в Наш Сторе эти приложения без ведома банков. Ведь сделать это по большому счёту не так уж и сложно.

Насколько я могу судить, в NashStore приложения представлены в виде APK-файлов, установку которых каталог не в силах автоматизировать. Поэтому, когда приложение скачается на ваше устройство, оно спросит у вас, согласны ли вы на установку. С нормальными магазинами такого не происходит — они устанавливают софт автоматически без лишних вопросов.

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Против NashStore также говорят и сомнения экспертов в его безопасности. Они обругали систему проверки приложений, которая и близко не похожа на ту, что предлагает Google Play. Из-за этого не исключена вероятность попадания в каталог поддельного, вредоносного или мошеннического софта.

Стоит ли устанавливать NashStore? Ну, на сегодня единственное объективное обоснование его использования заключается в обновлении приложений, которые были удалены из Google Play. NashStore безошибочно определяет их на устройстве, и, если они доступны в его ассортименте, предлагает к установке новые версии при условии их наличия.

В остальном же особого смысла переходить на NashStore основательно, как по мне, нет. Да, это приятный визуально каталог. Но абсолютного большинства востребованных приложений он пока не предлагает, а то, что всё-таки предлагает, вызывает сомнения относительно своего происхождения. Поэтому до тех пор, пока создатели NashStore не докажут, что этот софт легален и предлагается разработчиками напрямую, скачивать что-либо оттуда я бы не рекомендовал.

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