Я попробовал Petal Maps для Android. Хорош ли аналог Google Maps от Huawei

Наверное, все уже знают, что, помимо операционной системы Harmony OS, Huawei начала активно развивать собственные сервисы на замену тем, что раньше ей предоставляла Google. Всего за год с небольшим разработчики китайской компании довольно сильно продвинулись в создании фирменных служб, успешно запустив собственный каталог приложений, поисковик и карты. Но если с первыми двумя мы уже более-менее знакомы, то вот навигационный сервис как-то прошёл мимо нас. Что ж, восполняем пробел.

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Собственные карты Huawei называются Petal Maps. Китайцы не стали называть их в честь себя, как Apple и Google, а придумали для них отвлечённое наименование. Скорее всего, это было сделано специально, чтобы не вызывать стойких ассоциаций с брендом, который впал в немилость у правительств многих стран. А Petal Maps – это нечто такое, что совсем не отсвечивает и, вероятно, может использоваться даже ярыми ненавистниками Huawei. Разумеется, при условии, что они не знают об их связи.

Карты Huawei для Android

Когда я только запустил Petal Maps, у меня сложилось впечатление, что где-то я это уже видел. По факту так и получилось. Huawei просто взяла отовсюду понемножку и сделала нечто вроде лоскутного одеяла, соединив функциональные и интерфейсные особенности разных картографических сервисов воедино.

Это не хорошо и не плохо. Просто нужно принять этот факт и не удивляться тому, что карты Huawei кажутся вам знакомыми, хотя раньше вы их не видели. На самом деле видели, просто не у Huawei.

Интерфейс Petal Maps мне понравился. Посмотрите, насколько он минималистичный. Да, в отличие от Google Maps, карты Huawei пока не умеют предугадывать ваши пожелания, а потому почти не предлагают рекомендаций в виде ближайших магазинов, которые могут быть вам интересны, контактов служб доставок и т.д.

Но это играет оформлению сервиса на руку. Он выглядит очень ненавязчиво и легко. У Google Maps такого нет. Сравните, как сильно загружены карты поискового гиганта и насколько легковесны карты китайцев:

Что касается точности карт, то претензий к ним почти нет. Они очень чётко определяют все закоулки, не говоря уже о дорогах и направлениях следования, а так же видят тропинки, что некоторым картам просто не под силу. Это даёт основания думать, что Huawei просто использует в качестве основы для Petal Maps чей-то API карт.

По слухам, это Яндекс.Карты или TomTom Go Navigation. Впрочем, не исключено, что для разных регионов используются разные основы. В конце концов, точнее Яндекс.Карт для России практически ничего нет, а, вот для каких-нибудь Бангладеш или Замбии, очевидно, лучше пригодится именно TomTom Go Navigation.

Аналог Google Maps от Huawei

А вот точность позиционирования меня не устроила. Я заметил, что Petal Maps смещают моё реальное местоположение метров эдак на 15, а то и 20. Из-за этого карты прокладывают не совсем верный маршрут. Простой пример: мой дом находится глубоко во дворах и, чтобы добраться до него на машине, нужно проехать по нескольким чужим дворам.

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Раньше рядом с домом был выезд, но потом там построили другой дом и выезд перекрыли. Так вот Petal Maps думают, что я нахожусь в том новом доме, которым перекрыт выезд к моему, и предлагают ехать мне по маршруту, который на самом деле мне не подходит.

В целом Petal Maps оставляет довольно приятное впечатление. Несмотря на то что Huawei не стала мудрить с функциональностью, основной спектр возможностей в картах всё-таки доступен:

Ночная тема

Ремонтируемые участки дороги

Автомобильный трафик на дорогах;

Скоростной режим на определённых участках дороги.

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То есть, как вы понимаете, ни офлайн-режима, ни информации о заведениях, которые располагаются поблизости, ни фотографий, ни панорам, что было бы очень актуально, ни даже остановок здесь нет. Всё это делает использование Petal Maps если не невозможным, то очень неудобным. То ли дело карты Here WeGo, с которыми Huawei заключила партнёрское соглашение и на первых порах заявляла его как фирменный сервис. Он был лишён всех недостатков Petal Maps, из-за чего я пользуюсь им до сих пор. А вот Petal Maps снесу сразу после публикации этого материала. По крайней мере до тех пор, пока китайцы не проапгрейдят свой продукт до уровня Яндекс.Карт или Google Maps.