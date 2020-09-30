«Яндекс.Браузер» — лучший браузер для Android, но я всё равно выбираю Google Chrome

Какой браузер для Android лучше? Наверное, это самый популярный вопрос после «Какой смартфон выбрать?». Почему-то пользователи в большинстве своём уверены, что штатный софт по определению не может быть хорошим, а значит, его нужно заменить на что-то альтернативное. Нередко так и бывает, потому что цель производителей состоит в том, чтобы дать покупателям смартфонов базовый набор приложений с базовыми возможностями. А тем, кому нужен расширенный набор функций, просто скачивают решения сторонних разработчиков. Но как быть с браузером?

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Эксперты «Роскачества» провели сравнительный тест 14 браузеров для Android и выяснили, что лучшим является именно «Яндекс.Браузер». Браузеры сравнивали приложения по множеству показателей, а по итогам каждой проверки им выставлялись оценки. В результате детище Яндекса заработало больше всего баллов и даже обошло такие гиганты отрасли, как Google Chrome, Opera, Firefox, Edge и UC Browser. Не сказать, что это было совсем уж неожиданно – всё-таки «Яндекс.Браузер действительно хорош, — но было несколько удивительно видеть отечественную разработку на позиции абсолютного лидера.

Почему Яндекс.Браузер — лучший браузер

Всего эксперты Роскачества сформировали 146 критериев оценки мобильных браузеров. Все они обладали неравным весом по отношению друг к другу и, соответственно, по-разному влияли на итоговый результат. Например, функциональность браузера формировала 40% от совокупной оценки, удобство – 20%, безопасность – 15%, производительность – 10% и так далее. Тут всё логично, ведь функциональность – это довольно обширный критерий, который включает в себя массу подкритериев: приватный режим, загрузки, создание и сохранение вкладок, настройка сайтов, автозаполнение и т.д.

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Впрочем, ни с тем, ни с другим, ни с третьим «Яндекс.Браузер» не подвёл. По мнению экспертов, в приложении реализована вся полнота функций, необходимых браузерам – от удобного инструмента загрузок и блокировки рекламы до автозаполнения форм и создания/сохранения паролей. Кроме того, антифишинговые механизмы показали хороший результат – браузер не только распознал поддельный сайт, но и наглядно оповестил об этом пользователя, а также заблокировал большую часть мошеннических ссылок и опасных загрузок.

Яндекс.Браузер или Chrome

Всё это, конечно, здорово, и разработчики Яндекса – большие молодцы, раз сумели создать настолько удобный, безопасный и функциональный браузер. Другое дело, что для меня идеальным браузером для Android всё равно остаётся Google Chrome. Возможно, он проигрывает «Яндекс.Браузеру по части функциональных возможностей – всё-таки в мобильной версии Chrome нет ни режима энергосбережения, ни поддержки расширений, — но он выигрывает у него в другом. В интеграции с операционной системой, которая облегчает использование, в интуитивности интерфейса (по крайней мере, для меня) и, конечно, нативности. Chrome установлен на Android по умолчанию и при этом кажется мне ничем не хуже решений конкурентов. А раз так, то я вряд ли буду устанавлвать что-то со стороны, когда под рукой уже есть удобный инструмент для веб-сёрфинга.

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На самом деле сегодня выбор браузера банально упирается в интеграцию с экосистемой. Если вы пользуетесь экосистемой Google, то лучшего браузера, чем Chrome, вам не найти. Но, если вы выбрали для себя платформу Яндекса, стало быть, Яндекс.Браузер будет для вас оптимальным решением. Ведь все эти голосовые ассистенты, менеджеры паролей и другие инструменты, которые облегчают взаимодействие с веб-сервисами, зачастую повязаны друг с другом. Поэтому вряд ли вам покажется удобным использовать менеджер паролей Google, но при этом пользоваться сервисами Яндекса и наоборот.