Яндекс раскритиковал последнее обновление Samsung с российским софтом

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Иван Кузнецов 0

В начале этой недели Samsung выпустила обновление для своих смартфонов, которое содержало в себе приложения из закона о российском софте. Несмотря на то что корейцы схалтурили в количестве, установив не весь набор, они компенсировали всё качественно. Разработчики просто взяли и запретили пользователям удалять весь софт. Несмотря на то что мы нашли способ обойти ограничения штатными средствами, Яндексу, чьи приложения были установлены, сам факт запрета на удаление софта очень не понравился.

Российский софт

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Представители Яндекса выступили решительно против запрета на удаление приложений, которые Samsung устанавливает по требованию российских властей. В компании считают, что у пользователей должна быть возможность избавиться от софта, который они не хотят видеть на своих устройствах.

Не удаляются российские приложения

Обновление

Вот так выглядит описание обновления (слева) и сами приложения, которые устанавливаются (справа)

Мы никогда не просим никого из наших партнёров – будь то производители телефонов, или планшетов, или телевизоров – делать наши приложения неудаляемыми. Мы против этого, потому что так делать плохо для пользователей, — написал директор группы компаний Яндекс Тигран Худавердян на свеой странице в Фейсбуке.

По словам Худавердяна, в Яндексе чисто по-человечески понимают недовольство пользователей, которые столкнулись с невозможностью удалить софт, который они не устанавливали. Однако, уточнил он, вины Яндекса тут нет. Поисковик не заключал с Samsung никаких договоров, которые бы содержали положения о запрете на удаление софта. Это была собственная инициатива корейской компании, дал понять Худавердян.

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Сложно представить, чтобы Яндекс в действительности не знал о том, что Samsung будет предустанавливать приложения без возможности удаления. Всё-таки сотрудники обоих компаний, которые занимаются этим вопросом, общаются на «ты» и вряд ли скрывают такие факты друг от друга. Поэтому я допускаю, что всё было сделано если не с одобрения, то по крайней мере с молчаливого согласия Яндекса.

Однако, когда дело обрело неожиданный поворот, Яндексу было нужно защитить свою репутацию. Поэтому, как вы можете заметить, Худавердян ссылается на отсутствие договорных обязательств Samsung устанавливать софт, который нельзя удалить. Он не говорит о том, что Яндекс не был в курсе того, что так произойдёт. Потому что Яндекс был, но решил не запрещать Samsung удаление, потому что рассчитывал выиграть от этого в «цифрах».

Удаление российских приложений

Что это значит, спросите? А то, что большинство пользователей даже не станут заморачиваться с тем, чтобы удалить предустановленный софт. Всё-таки это куда сложнее, чем просто стереть программу с рабочего стола. Поэтому, не обнаружив кнопки удаления, очень многие просто смирятся, а, возможно, даже начнут пользоваться предложенным им софтом.

Yandex

Российские приложения поначалу нельзя будет удалить полностью

Дабы не нервировать аудиторию и не нести репутационные потери, Яндекс решил оповестить всех своих партнёров о недопустимости запрета на удаление предустанавливаемого софта. По словам Худавердяна, компания обратилась с таким требованием к Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, ZTE, F Plus, Meizu, Prestigio и другим вендорам, от которых уже получила подтверждение того, что они не будут делать программы от Яндекса неудаляемыми.

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Почему Samsung решил сделать приложения неудаляемыми, понять несложно. Просто в закон о российском софте ничего не сказано на этот счёт. Поэтому корейцы решили перестраховаться, чтобы не схлопотать штрафы, размер которых достигает 200 тысяч рублей по каждому эпизоду нарушения закона. А поскольку смартфоны Samsung являются в России одними из самых популярных, компания действительно рискует большими деньгами в случае неисполнения.

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