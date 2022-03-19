Яндекс выпустила отдельное приложение для управления умным домом с Алисой

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Артем Рахматуллин 0

Концепция умного дома проникла в жизнь российского пользователя очень незаметно. Еще недавно мы смотрели на разные гаджеты от Xiaomi и диву давались, насколько круто все устроено в экосистеме китайской компании. Сегодня Яндекс предлагает практически все то же самое: начиная от умной лампочки, заканчивая головой умного дома — колонкой с Алисой. Все хорошо, только вот пользоваться всем этим на смартфоне было не очень удобно. Пока откроешь приложение, пока найдешь раздел с умным домом. Сегодня все изменилось, компания наконец-то выпустила для этого отдельное приложение.

Вышло приложение Умный дом с Алисой. Здесь есть на что посмотреть.

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Можно ли управлять Алисой с телефона

До недавнего времени все обладатели Яндекс.Станции и другими допами от Яндекса пользовались фирменным приложением. По факту, это обычный браузер, куда запихали буквально все функции, которые только можно. Да, оно сполна позволит настроить Алису и другие устройства, однако полной функциональности, как у того же Mi Home от Xiaomi, здесь не было.

Раньше управлять гаджетами было не очень удобно.

Ранее автор AndroidInsider.ru Иван Герасимов уже писал о сложностях приложения Яндекс в своей статье:

Приложение Яндекса для смартфона усложняется не по дням, а по часам. Оно неплохо работает, но в нем запросто потеряться из-за большого количества функций. Кажется, что все в нем расставлено по своим местам, но неопытному пользователю вполне реально в нем заблудиться.

Друзья, дождались! Теперь вместо одного большого приложения с кучей разных поднастроек у нас есть Дом с Алисой, с которым управлять умным домом станет намного проще.

Приложение умный дом Яндекс

По факту, у такого приложения одна задача — добавить возможность настройки удаленного управления всеми гаджетами с помощью смартфона и настроить разные сценарии их использования.

Чтобы начать работать с приложением Умный дом с Алисой вам достаточно лишь войти в свой аккаунт в Яндексе. Все устройства подключатся в автоматическом режиме и теперь ими можно будет удобно управлять прямо с главной страницы.

Вот так выглядит стартовая страница до и после авторизации.

Скачать Умный дом с Алисой

Если у вас нет устройств из умного дома, то приложение с первой странички предложит вам добавить все гаджеты. Надо сказать, что до сегодняшнего дня с настройкой новых гаджетов все было не так легко. Даже с подсказками самой Алисы я постоянно путался. Первую станцию настраивал около получаса. Думаю, что сейчас все станет намного проще.

Круто, что для некоторых гаджетов на главной можно сразу включить тумблер и устройство будет запущено в работу. Для умных пылесосов и других устройств, требующих зарядки, сразу доступна информация об аккумуляторе.

Настройки Алисы

В верхнем меню располагается иконка с шестеренкой, где располагается несколько вкладок с настройками:

  • Устройства с Алисой. Здесь можно настроить режим поиска, шепот, понимание детей, навыки, звук активации и слово для отклика Алисы.
  • Контент. Здесь вы найдете шоу Алисы, новости, уведомления, сказки, настройка доступа к данным.
  • Каталог навыков Алисы. Простая инструкция по разным навыкам голосового ассистента.
  • Помощь. Чат с поддержкой, Справка, Форма обратной связи и О приложении.

Вот так выглядят настройки Умного дома.

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Приложение для Яндекс.Станции

Всерьез прокачали управление Яндекс.Станцией. Прямо с главной страницы можно нажать на кнопку вызова и позвонить на вашу Станцию. Очень удобно, если в квартире остались дети. Так вы сможете дозвониться до них без всяких проблем.

Настройки Яндекс.Стации выглядят вот так.

Тапнув на иконку со Станцией откроются дополнительные настройки. Здесь доступно несколько настроек Станции:

  • Можно изменить дом, где находится колонка.
  • Настроить режим Не беспокоить.
  • Изменить яркость LED-экрана.
  • Разрешить или запретить поступление входящих звонков.

Здесь же можно настроить Алису заново и перейти в чат с поддержкой, чтобы задать все интересующие вас вопросы.

Умный дом с Алисой

Для всех остальных устройств, работающих с Алисой, доступно две вкладки: Пульт управления и Голосовые команды.

Первая позволяет управлять гаджетом в данный момент времени. Для лампочек, например, доступна одна большая кнопка включения и поднастройки в виде яркости и разных сценариев света. Для пылесоса это такая же кнопка активации, кнопка Паузы и индикатор заряда батареи.

Если тапнуть на устройство, выйдут вот такие две вкладки.

Вторая вкладка называется Голосовые команды. Здесь списком отображаются все команды, с помощью которых вы можете удаленно управлять пылесосом. Команды разделены на подкатегории. Понятно, что для каждого гаджета они будут свои.

Сценарии для Алисы

Сценарии — отдельная фишка экосистемы Яндекса. С их помощью вы можете объединять несколько устройств, вне зависимости от их локации. Например, можно сказать «Алиса, я дома» и колонка включит музыку, свет на кухне и в гостиной, поставит чайник и так далее.

Плюс, для сценариев можно задавать расписание и вообще не говорить ничего. Теперь вы можете создавать сценарии для Алисы и редактировать их прямо в приложении.

Чтобы создать сценарий для Алисы, следуйте простой инструкции:

  • Откройте приложение Дом с Алисой на своем устройстве.
  • Далее в правом верхнем углу нажмите иконку со значком Плюс.
  • Затем выберите Сценарий, укажите для него имя.
  • После этого введите Условие и добавьте Действие.

Только сценарии смогут раскрыть всю экосистему Яндекса.

Скачать Умный дом с Алисой

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Нам еще предстоит детальнее разобраться в этом приложении, оценить все его плюсы и минусы. А вас я прошу отозваться в комментариях ниже или в нашем Телеграм-чате. Уже успели оценить приложение? Ждали его?

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