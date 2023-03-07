Забыл пароль от Google аккаунта на смартфоне Xiaomi. Что делать

Последнее время пользователи смартфонов все больше помешаны на безопасности своих устройств. Из-за этого многие стремятся как можно сильнее усложнить доступ к Google аккаунту, который используется на их телефоне в качестве основного. Вроде как ни один злоумышленник не сможет ничего сделать с вашим аппаратом, но в тот же момент очень легко попасть в такую ситуацию, что даже сам пользователь забудет пароль и при необходимости не сможет удалить Google аккаунт с телефона.
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А еще все чаще нечистые на руку продавцы бывших в употреблении устройств стали действовать также, как с продажей Айфонов: оставляют на нем свой аккаунт и, получив от вас деньги, блокируют смартфон удалённо, чтобы вы заплатили еще. Чтобы не оказаться в такой ситуации, вам и пригодится наша инструкция. Рассказываем, как удалить Google аккаунт с Xiaomi, Redmi или POCO.
Как разблокировать заблокированный Xiaomi
На самом деле с блокировкой FRP на Xiaomi можно столкнуться не только при попытке сброса или покупке телефона с рук. Даже во время банального обновления что-нибудь может пойти не так, и вам потребуется ввод пароля от учетной записи. В противном случае вы просто не сможете активировать смартфон и попасть внутрь. Самое смешное, что пароль может быть у вас сохранен. Правда, в телефоне, к которому у вас как раз нет доступа. В такой ситуации становится обиднее всего. Я поэтому держу пароль от учетной записи еще и на iPad, чтобы в случае каких-то проблем у меня он всегда был под рукой.
Если же у вас появилась необходимость удалить Google аккаунт с устройства Xiaomi, то следует воспользоваться специальной программой iToolab UnlockGo. По сути, для этой, казалось бы, сложной операции вам потребуется приложение, сам аппарат и провод для подключения его к компьютеру. Можно даже посмотреть видео, как быстро UnlockGo решает проблему с Google аккаунтом на устройстве.
На сайте разработчиков есть подробная инструкция, как пользоваться iToolab UnlockGo. Для вашего удобства приведем ее здесь:
- Загрузите iToolab UnlockGo для Windows или для Mac на ваш компьютер.
- Подключите ваш Xiaomi, Redmi или POCO к компьютеру и запустите iToolab UnlockGo.
- В появившемся меню нажмите “Bypass Xiaomi FRP”.
- Следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить смартфон в Fastboot.
- Выберите “Connect to MiAssistant” с помощью кнопок громкости и подтвердите действие кнопкой блокировки.
- Смартфон перезагрузится, и на экране компьютера появится надпись Bypass FRP on Xiaomi/Redmi successfully”.
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Как видите, здесь нет ничего сложного. Приложение ведет вас шаг за шагом и позволяет выполнить все действия даже неподготовленному пользователю. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, не ставьте пароль, который вы можете забыть, а при покупке телефона с рук, проверяйте, чтобы на них не было чужих учетных записей. Самое главное в этом способе разблокировки — это количество поддерживаемых операционок. iToolab UnlockGo без проблем работает с MIUI 10 до MIUI 14, а значит, практически со всеми актуальными аппаратами.
Программа для разблокировки телефона
Но с блокировкой FRP можно столкнуться не только на смартфонах Xiaomi. Устройства LG, ZTE и Samsung тоже от этого не застрахованы. В таком случае вам тоже поможет iToolab UnlockGo, которое можно использовать для обхода Google Lock и на этих устройствах. Работает это так:
- Загрузите iToolab UnlockGo на свой компьютер.
- Подключите смартфон проводом и запустите приложение.
- Выберите “Bypass Samsung FRP (Google Lock)”.
- При необходимости можете выбрать версию Андроид, если точно ее знаете, либо оставить отметку по умолчанию.
- Следуя инструкциям на экране, активируйте отладку по USB.
- Как только все действия будут завершены, на экране появится надпись “Removed Google Lock (FRP) Successfully”.
Это значит, что все завершилось успешно, и у вас опять появился доступ к смартфону. iToolab UnlockGo работает со всеми версиями Андроида, начиная с Android 5 и заканчивая Android 13. После этого вам останется только настроить смартфон и наслаждаться использованием.
Как удалить аккаунт Google с телефона
Если же вы решились на покупку смартфона с рук. То в первую очередь убедитесь, что на нем нет чужого Google Аккаунта, который может помешать вам нормально пользоваться устройством. Делается это так:
- Откройте настройки.
- Пролистайте до пункта “Аккаунты и синхронизация”.
- Перейдите в учетную запись Google и нажмите “Еще” внизу страницы.
- Выберите “Удалить аккаунт”.
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После этого на смартфоне не останется лишних учеток, и никто не сможет его удаленно заблокировать. Вот только если во время покупки вы про это забыли, то на помощь вам опять может прийти iToolab UnlockGo. С помощью этой программы можно в пару кликов удалить учетку Google с любого смартфона Samsung:
- Загрузите iToolab UnlockGo и подключите смартфон к компьютеру проводом.
- Выберите “Bypass Samsung FRP (Google Lock)”.
- Поставьте отметку на нужной версии Андроида и настройте отладку по USB.
После этого программа успешно выполнит сброс, и вам останется только настроить смартфон. Как видите, iToolab UnlockGo — действительно универсальный инструмент, который может пригодиться в любой момент. Поэтому лучше заранее приобрести полную версию, чтобы в можно было хоть когда легко восстановить доступ к своему телефону. Тем более что прямо сейчас приложение можно скачать со скидкой 30% по промокоду PLAB30S. Успевайте, пока акция не закончилась.