Забыл пароль от Google аккаунта на смартфоне Xiaomi. Что делать

Последнее время пользователи смартфонов все больше помешаны на безопасности своих устройств. Из-за этого многие стремятся как можно сильнее усложнить доступ к Google аккаунту, который используется на их телефоне в качестве основного. Вроде как ни один злоумышленник не сможет ничего сделать с вашим аппаратом, но в тот же момент очень легко попасть в такую ситуацию, что даже сам пользователь забудет пароль и при необходимости не сможет удалить Google аккаунт с телефона.

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А еще все чаще нечистые на руку продавцы бывших в употреблении устройств стали действовать также, как с продажей Айфонов: оставляют на нем свой аккаунт и, получив от вас деньги, блокируют смартфон удалённо, чтобы вы заплатили еще. Чтобы не оказаться в такой ситуации, вам и пригодится наша инструкция. Рассказываем, как удалить Google аккаунт с Xiaomi, Redmi или POCO.

Как разблокировать заблокированный Xiaomi

На самом деле с блокировкой FRP на Xiaomi можно столкнуться не только при попытке сброса или покупке телефона с рук. Даже во время банального обновления что-нибудь может пойти не так, и вам потребуется ввод пароля от учетной записи. В противном случае вы просто не сможете активировать смартфон и попасть внутрь. Самое смешное, что пароль может быть у вас сохранен. Правда, в телефоне, к которому у вас как раз нет доступа. В такой ситуации становится обиднее всего. Я поэтому держу пароль от учетной записи еще и на iPad, чтобы в случае каких-то проблем у меня он всегда был под рукой.

Если же у вас появилась необходимость удалить Google аккаунт с устройства Xiaomi, то следует воспользоваться специальной программой iToolab UnlockGo. По сути, для этой, казалось бы, сложной операции вам потребуется приложение, сам аппарат и провод для подключения его к компьютеру. Можно даже посмотреть видео, как быстро UnlockGo решает проблему с Google аккаунтом на устройстве.

На сайте разработчиков есть подробная инструкция, как пользоваться iToolab UnlockGo. Для вашего удобства приведем ее здесь:

Загрузите iToolab UnlockGo для Windows или для Mac на ваш компьютер.

Подключите ваш Xiaomi, Redmi или POCO к компьютеру и запустите iToolab UnlockGo.

В появившемся меню нажмите “Bypass Xiaomi FRP”.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить смартфон в Fastboot.

Выберите “Connect to MiAssistant” с помощью кнопок громкости и подтвердите действие кнопкой блокировки.

Смартфон перезагрузится, и на экране компьютера появится надпись Bypass FRP on Xiaomi/Redmi successfully”.

Скачать iToolab UnlockGo

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Как видите, здесь нет ничего сложного. Приложение ведет вас шаг за шагом и позволяет выполнить все действия даже неподготовленному пользователю. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, не ставьте пароль, который вы можете забыть, а при покупке телефона с рук, проверяйте, чтобы на них не было чужих учетных записей. Самое главное в этом способе разблокировки — это количество поддерживаемых операционок. iToolab UnlockGo без проблем работает с MIUI 10 до MIUI 14, а значит, практически со всеми актуальными аппаратами.

Программа для разблокировки телефона

Но с блокировкой FRP можно столкнуться не только на смартфонах Xiaomi. Устройства LG, ZTE и Samsung тоже от этого не застрахованы. В таком случае вам тоже поможет iToolab UnlockGo, которое можно использовать для обхода Google Lock и на этих устройствах. Работает это так:

Загрузите iToolab UnlockGo на свой компьютер.

Подключите смартфон проводом и запустите приложение.

Выберите “Bypass Samsung FRP (Google Lock)”.

При необходимости можете выбрать версию Андроид, если точно ее знаете, либо оставить отметку по умолчанию.

Следуя инструкциям на экране, активируйте отладку по USB.

Как только все действия будут завершены, на экране появится надпись “Removed Google Lock (FRP) Successfully”.

Это значит, что все завершилось успешно, и у вас опять появился доступ к смартфону. iToolab UnlockGo работает со всеми версиями Андроида, начиная с Android 5 и заканчивая Android 13. После этого вам останется только настроить смартфон и наслаждаться использованием.

Как удалить аккаунт Google с телефона

Если же вы решились на покупку смартфона с рук. То в первую очередь убедитесь, что на нем нет чужого Google Аккаунта, который может помешать вам нормально пользоваться устройством. Делается это так:

Откройте настройки.

Пролистайте до пункта “Аккаунты и синхронизация”.

Перейдите в учетную запись Google и нажмите “Еще” внизу страницы.

Выберите “Удалить аккаунт”.

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После этого на смартфоне не останется лишних учеток, и никто не сможет его удаленно заблокировать. Вот только если во время покупки вы про это забыли, то на помощь вам опять может прийти iToolab UnlockGo. С помощью этой программы можно в пару кликов удалить учетку Google с любого смартфона Samsung:

Загрузите iToolab UnlockGo и подключите смартфон к компьютеру проводом.

Выберите “Bypass Samsung FRP (Google Lock)”.

Поставьте отметку на нужной версии Андроида и настройте отладку по USB.

После этого программа успешно выполнит сброс, и вам останется только настроить смартфон. Как видите, iToolab UnlockGo — действительно универсальный инструмент, который может пригодиться в любой момент. Поэтому лучше заранее приобрести полную версию, чтобы в можно было хоть когда легко восстановить доступ к своему телефону. Тем более что прямо сейчас приложение можно скачать со скидкой 30% по промокоду PLAB30S. Успевайте, пока акция не закончилась.

Скачать iToolab UnlockGo